消息称苹果将于下月在印度开设一家网店

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消息称苹果将于下月在印度开设一家网店

2020-08-25 20:29 · 稿源：站长之家

根据彭博社周二援引一位知情人士消息称，苹果(NASDAQ：AAPL)将于下月在印度开设一家网店。目前，苹果通过第三方供应商和电商公司(如亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart)在印度销售产品。报道还称，苹果的网店将及时为销售旺季做好运营准备。

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