消息称苹果将于下月在印度开设一家网店

根据彭博社周二援引一位知情人士消息称，苹果(NASDAQ：AAPL)将于下月在印度开设一家网店。目前，苹果通过第三方供应商和电商公司(如亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart)在印度销售产品。报道还称，苹果的网店将及时为销售旺季做好运营准备。
根据彭博社周二援引一位知情人士消息称，苹果(NASDAQ：AAPL)将于下月在印度开设一家网店。目前，苹果通过第三方供应商和电商公司(如亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart)在印度销售产品。报道还称，苹果的网店将及时为销售旺季做好运营准备。
据《印度时报》报道称，印度政府已要求该地区的谷歌和苹果应用商店下架百度搜索和新浪微博。知情人士称，印度互联网服务提供商也已被要求禁用这两款应用。报道中提到，“这两款应用属于7
美国政府曾在上周宣布，要求美国企业在9月15日之后禁止与Tiktok的交易。在近日路透社援引一份文件内容，曝光了白宫有关封禁TikTok的可能措施与思路，包括要求苹果和谷歌的应用商店下架该应用，以及禁止投放广告。
权威移动应用数据分析平台Sensor Tower 近日公布2020年7月全球非游戏类APP下载排行榜。榜单显示，在全球市场苹果应用下载榜中，加码“百亿补贴”和坚定推进农产品上行的电商APP拼多多7月下载量排名第9，是榜单中唯一一家中国区应用，成为中国苹果手机用户下载最多的应用。
美股当地时间8月19日，苹果公司的股价盘中一度达到468. 36 美元，市值突破 2 万亿美元，达到了20025. 15 亿美元，这是美股第一家市值突破 2 万亿美元的公司，也是第一家市值突破 2 万亿美元的美国公司。
据美媒报道，本周四，苹果公司股价大涨3.49%，收于455. 61 美元，市值升至1. 95 万亿美元，距 2 万亿美元市值仅一步之遥。此前TD Ameritrade称，苹果公司的拆股计划以及强劲的盈利正吸引更多的散户投资者买入该公司股票，来自期权市场的信号表明苹果公司股票正受到追捧。
8月19日，美股开盘后，苹果股价一路走高，盘中一度达到468.65美元，市值突破2万亿美元。随后，苹果股价略有回落，市值跌破2万亿美元。
据外媒报道，本周三，在美国三大股指收低的情况下，苹果股价却逆势上涨，盘中股价一度涨至468. 65 美元，市值首次突破 2 万亿美元。截至昨日收盘，苹果股价报462. 83 美元，目前总市值为19788. 92 亿美元。
随着苹果公司市值接近 2 万亿美元，CEO蒂姆·库克的个人净资产最近超过了 10 亿美元大关。据悉，库克的绝大部分财富来自“自 1998 年加入苹果以来他所获得的股票奖励”。库克在担任CEO的第一天就获得了限制性股票奖励，本月晚些时候，他可能会第九次获得该奖励。
8月24日消息，据国外媒体报道，在即将推出的iPhone 12将带来超级更新周期等利好因素的推动下，苹果的市值在上周三已超过了2万亿美元，目前的市值更是达到了2.12万亿美元。虽然苹果市值超过2万亿美元的时间并不长，但有分析师预计在5G、AR、自动驾驶、健康、服务等产品和业务的推动下，苹果的市值会更高，有望达到3万亿美元。预计苹果市值有望达到3万亿美元的，是风险投资公司Loup Ventures的分析师基恩·蒙斯特(Gene M
北京时间8月21日消息，尽管上周美国首次申请失业救济人数再次突破百万，今天美股收高，纳指涨幅更是超过1%，再创历史新高。截至收盘，道指涨46.85点，涨幅为0.17%，报收27739.73点；标普500指数涨10.66点，涨幅为0.32%，报收3385.51点；纳指涨118.49点，涨幅为1.06%，报收11264.95点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨2.44%，亚马逊涨1.13%，苹果涨2.22%，NetFlix涨2.76%，Alphabet
8月19日晚间，美股开盘后，苹果股价一路走高，盘中一度达到468.36美元，市值突破2万亿美元，达到了20025.15亿美元。这是美股第一家市值突破2万亿美元的公司，也是美国的第一家。全世界范围
到目前为止，该公司已经在本地生产了iPhone 6s、iPhone和iPhone XR。报道称，苹果推动本地生产，是因为这家iPhone制造商希望将依赖从中国转移到其他国家，但本地生产iPhone并不一定能降低印度iPhone的价格，尽管本地生产节省了22%的进口关税。
8月19日消息，据国外媒体报道，苹果公司正考虑在明年年中推出印度制造iPhone 12。苹果苹果代工厂纬创将在该公司位于班加罗尔的新工厂生产新款iPhone，纬创计划为新工厂雇佣1万名员工。该制造工厂预计将于今年10月全面投入使用。苹果代工厂已在印度生产过旧版iPhone SE、iPhone 6S、iPhone 7、iPhone XR、iPhone 11等5款机型。外媒还表示，苹果代工厂很可能在今年年底生产新款iPhone SE (2020)。
在智能手机中，iPhone用户绕不过GMS和APP应用商店，安卓用户绕不过谷歌Play商店（中国市场除外），不过这两个平台的应用收费要交30%的收入给这两家公司。EPIC创始人、CEO Tim Sweeney日前对苹果
据外媒报道，苹果公司已在位于印度金奈附近的富士康工厂生产iPhone11，这是iPhone11 系列产品首次在印度生产。在此之前，该工厂组装过iPhoneXR和 iphoneSE，这是iphone11 系列产品首次在印度生产。
最近，苹果公司的总市值达到了 2 万亿美元，相当于近 14 万亿的人民币。进入 2020 年以来，苹果已经累计上涨超过了60%，目前也成为了美股第一家总市值超过 2 万亿美元的上市公司。这对于整个股票市场来说，无疑是一个标杆，谁能够成为下一个超过 2 万亿美元的公司？目前，排在苹果后面的是亚马逊和微软，他们的总市值分别为1. 64 万亿美元和1. 59 万亿美元，未来市值是否会有进一步突破还不好说。之前很多人说加密货币的市场当量比
今天美股涨跌不一，科技股多数下跌。截至收盘，道指涨357.94点，涨幅为1.3%，报收27791.44点；标普500指数涨9.19点，涨幅为0.27%，报收3360.47点；纳指跌42.64点，跌幅为0.39%，报收10968.36点。美国主要科技巨头多数下跌，Facebook跌2.03%，亚马逊跌0.61%，苹果涨1.45%，NetFlix跌2.29%，Alphabet涨0.11%，微软跌1.99%。中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌2.17%，
8月14日，谷歌Google Play商店下架了《堡垒之夜》安卓版本，在此之前苹果商店也同样下架了这款人气手游，原因是“违反App Store有关应用内支付的准则”。
近日，因认为“Prepear”APP的梨型logo与苹果logo构成近似，苹果将其开发者Super Healthy Kids告上法庭。
据悉，Prepear是一款帮助用户发现美食、计划菜单并安排配送的应用。
纳指跌0.57%，报收11146.46点凤凰网科技讯 北京时间8月20日消息，美联储会议纪要称经济从疫情中恢复正常面临高度不确定性、排除采取收益率控制等稳健货币政策的可能性，打压了投资者信心，美股收跌。截至收盘，道指跌85.19点，跌幅为0.31%，报收27692.88点；标普500指数跌14.93点，跌幅为0.44%，报收3374.85点；纳指跌64.38点，跌幅为0.57%，报收11146.46点。美国主要科技巨头多数下跌，Facebook涨0.1%，亚马逊跌1.57%，苹果涨0.13
顺丰控股发布 2020 年半年度报告，实现营业收入711. 29 亿元，同比增长42.05%;上半年实现净利润37. 6 亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量..
今天七夕，中国传统的情人节。单身的人，心疼自己;不单身的人，心疼自己的钱包。但不论是上半年的西洋情人节，还是下半年的中国传统七夕节，淘宝..
随着使用微信人群的不断壮大，各类安全问题也开始出现。微信安全中心就汇总了10个大家最关心的微信安全问题答案，看完自己也能轻松搞定。1、忘记微..
根据彭博社周二援引一位知情人士消息称，苹果(NASDAQ：AAPL)将于下月在印度开设一家网店。目前，苹果通过第三方供应商和电商公司(如亚马逊和沃尔..
今日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书。招股书显示，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入653.9..
2020 年，全球经济全面进入“新常态”。相较于实体经济，移动互联网暂未出现大幅下滑，相反，游戏、在线办公、社交娱乐等更是逆势上升。但这并意味..
“最近我发现了爷爷的一个秘密，爷爷想奶奶了。”视频中，须发花白的老人对着一张泛黄的照片，神情落寞，一旁的孙媳妇儿觉察到了，一个计划正在悄..
日常，我们在刷抖音时候，偶然会在热门刷到一些直播间的推荐，直播的内容也多是一些名人的演讲直播，进入直播间有种让人看现场直播的错觉。..
8月25日，迅雷发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，Q2迅雷集团各项业务总营收为4430万美元（约合人民币3.06亿），环比下降..
汽车自燃也算是一种常见的意外事故，不过新能源汽车，因为有电池组和高压驱动装置的存在，其自燃的情况，也更受到消费者的关注。前几天中，一辆北..
DoNews 8月25日消息（记者 丁凡）近日，一款三星新机通过了WiFi联盟认证，型号为SM-F415F/DS。该型号三星手机被认为是廉价版三星GalaxyFold，其命..
2020年8月26日，这天是周三，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“古代的圣旨都是黄色的吗?”相信很多小伙伴在电视剧都见..
七夕之际，腾讯视频京东旗舰店推出5折大促活动，VIP年卡原价198元，现在只要99元。此外，支持电视端的超级影视会员年卡原价488元，现在也只要244元..
8月11日，小米10至尊纪念版正式发布，在拍照方面拥有拥有小米变焦最远的潜望式超长焦镜头，高达120倍；定制主摄采用了行业中少有的1/1.32英寸型超..
今年的新冠病毒疫情给很多行业带来了麻烦，但是对很多人来说这也是个商机，前几个月格力高调宣布研发抗病毒的空气净化器，并且已在“董明珠的..
此前，小米已经推出了多款智能加湿器，包括99元的米家加湿器、249元的米家智能除菌加湿器、299元的米家智能除菌加湿器S。而今天，全新的米家智能加..
尽管央行表态数字人民币还没有落地时间表，但是推进数字人民币的决心大家都看到了。对很多网民来说，数字人民币是否会取代支付宝之类的应用？蚂蚁..
据台湾媒体报道，集邦科技旗下拓墣产业研究院最新调研结果显示，晶圆代工龙头台积电第三季度市场占有率为53.9%。台积电台媒报道称，台积电第三季营..
社交电商平台云集对外发布了截至6月30日的2020年第二季度财报，数据显示，二季度云集总营收为人民币14.869亿元（约合2.105亿美元），同比下降51%；..
特斯拉供应商、上交所上市公司易德龙发布了2020年半年度报告。报告显示，该公司今年上半年的营收为6.03亿元，同比增长24.98%；净利润约为7296万元..