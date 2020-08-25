消息称苹果将于下月在印度开设一家网店

最近，苹果公司的总市值达到了 2 万亿美元，相当于近 14 万亿的人民币。进入 2020 年以来，苹果已经累计上涨超过了60%，目前也成为了美股第一家总市值超过 2 万亿美元的上市公司。这对于整个股票市场来说，无疑是一个标杆，谁能够成为下一个超过 2 万亿美元的公司？目前，排在苹果后面的是亚马逊和微软，他们的总市值分别为1. 64 万亿美元和1. 59 万亿美元，未来市值是否会有进一步突破还不好说。之前很多人说加密货币的市场当量比