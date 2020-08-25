阿里巴巴：无法保证蚂蚁集团上市及发行将在何时完成

今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。
中国银行与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签订全面深化战略合作协议。在中国银行董事长刘连舸、蚂蚁集团董事长井贤栋见证下，中国银行副行长郑国雨与蚂蚁集团数字金融总裁黄浩、阿里巴巴副总裁刘伟光代表三方签署协议。
据国内媒体报道，阿里巴巴近日注册了一家新公司：京西，这名字实在容易让人想入非非，联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！根据天眼查的信息，8月
根据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元，经营范围中涵盖的电子产品销售，与京东的主营业务一致。
8月17日，美国商务部长罗斯接受福克斯新闻采访时表示，商务部正在执行几周前特朗普下发的政令，处理TikTok相关事宜，目前没有对阿里巴巴采取任何正式行动。日前特朗普在新闻发布会提及正在考虑向更多中国企业施压。
在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。
8月20日晚间消息，阿里巴巴2021财年Q1季度分析师电话会议上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，基于可持续发展的考虑，决定停止UCWeb及其他创新业务在印度的服务，预计不会对阿里集团的财务情况构成重大影响。此外，张勇还表示，中美之间日益紧张的关系也带来了新的不确定性。针对近期美国政府对中国互联网企业的政策变化，张勇说：“我们正密切关注美国政府对中国企业的政策变化，跟踪评估这些变化对阿里可?
据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。
8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，这被不少网友与“京东”联系在一起，对于这家公司的名字，阿里方面做出了回应，称京西是阿里云开的，搞高科技数据中心和新基建的，因为注册地在北京西边的张家口，所以叫“京西”。
8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司(简称京西公司)。据了解，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元人民币，法定代表人是周明，冯云乐任监事。
8月11日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴和道达尔日前签署协议，阿里将为道达尔（Total）的中国业务提供各种数字服务。阿里巴巴根据协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统 (ABOS)展开深入合作。道达尔将成为首家接入阿里商业操作系统的国际能源企业。道达尔中国将依托阿里的数字化技术与能力，在电商跨端运营、移动支付、本地化服务、供应链、大数据、组织管理等各领域展开深度合作，为中国区的加油站业务、润滑油业务?
阿里巴巴于 8 月 20 日晚公布了季度业绩：营业收入同比增长34%，调整后EBITDA增长30%，扣非净利润增长28%，扣非归母净利润增长23%。淘宝/天猫的年活买家和月活用户仍然在增长;天猫实体GMV同比增长27%——比我想象的要快，体现了疫情之后电商消费者需求的复苏。
受到疫情的影响，2020年第一季度阿里净利润下滑八成。不过，伴随着集团的一系列调整，加上疫情的缓解，阿里重新回到增长的轨道上来，财报中各种同比增长以及超预期的数字就可以说明一切。北京时间8月20日晚间，阿里巴巴对外发布新财年一季度业绩，数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元，同比增长28%。值得注意的是，作为史上投入力度最
凤凰网科技讯 8月20日晚间消息，阿里巴巴2021财年Q1季度分析师电话会议上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，除疫情外，中美之间日益紧张的关系也带来了新的不确定性。张勇说：“我们相信国际贸易和合作仍会继续，也相信阿里‘让天下没有难做的生意’的使命和实践既符合中国的利益，也符合美国的利益。”张勇介绍说，阿里巴巴作为全球最大电商平台，在美国的业务重点是帮助美国品牌、零售商、中小商家及农场主，将商品销往
凤凰网科技讯 8月20日消息，阿里巴巴今日公布2021财年第一财季财报，第一季度营收1,537.5亿元人民币，市场预估1,480.6亿元人民币。
阿里巴巴与京东的关系大家都懂得，日前有网友发现阿里巴巴注册了一个新公司——京西，业务也涵盖电子产品销售，随后这则消息引发了网友吃瓜的热情。据报道，阿里注册的这个公司叫做
【阿里巴巴注册新公司京西】据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司。这名字实在容易联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！
日前，道达尔（中国）投资有限责任公司与阿里巴巴集团达成战略合作协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统，在跨端运营、本地化服务、移动支付、云计算、供应链、组织管理等多方面展开深入合作，推动能源出行领域跨业务、多场景的全面数字化升级。未来，双方围绕道达尔中国的加油站、润滑油、汽车养护、充电等业务进行全面合作。这也标志着，道达尔成为首家接入阿里巴巴商业操作系统的能源企业，为行业数
8月24日消息，阿里巴巴股价在今天港股周一的交易中创下新高，截至收盘，阿里巴巴股价报收于264.4港元，涨幅为4.59%，目前总市值约5.67万亿港元。根据阿里巴巴最新发布的财务数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元。财报数据显示，2020年6月，中国零售市场移动月活跃用户较2020年3月增长2800万，至8.74亿；淘宝特价版的移动月活跃用户近4
8月20日晚间消息，阿里巴巴今日发布了截至2020年6月30日的2021财年第一季度财报。需要注意的是，阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束。财报显示，财报期
昨日，阿里巴巴与云南省签署深化战略合作协议和11个项目合作协议，在数字农业、区块链创新、城市现代化治理、数字生活、人才培训等多个领域全面展开数字化合作。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇和云南省主要负责人参加签约仪式。双方当天共签署了12项合作协议，将在深化战略协议基础上，围绕“数字云南”建设，重点开展七个方面合作。一是建设全省统一的“一部手机办公”政务平台和“一部手
顺丰控股发布 2020 年半年度报告，实现营业收入711. 29 亿元，同比增长42.05%;上半年实现净利润37. 6 亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量..
今天七夕，中国传统的情人节。单身的人，心疼自己;不单身的人，心疼自己的钱包。但不论是上半年的西洋情人节，还是下半年的中国传统七夕节，淘宝..
随着使用微信人群的不断壮大，各类安全问题也开始出现。微信安全中心就汇总了10个大家最关心的微信安全问题答案，看完自己也能轻松搞定。1、忘记微..
根据彭博社周二援引一位知情人士消息称，苹果(NASDAQ：AAPL)将于下月在印度开设一家网店。目前，苹果通过第三方供应商和电商公司(如亚马逊和沃尔..
今日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书。招股书显示，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入653.9..
2020 年，全球经济全面进入“新常态”。相较于实体经济，移动互联网暂未出现大幅下滑，相反，游戏、在线办公、社交娱乐等更是逆势上升。但这并意味..
“最近我发现了爷爷的一个秘密，爷爷想奶奶了。”视频中，须发花白的老人对着一张泛黄的照片，神情落寞，一旁的孙媳妇儿觉察到了，一个计划正在悄..
日常，我们在刷抖音时候，偶然会在热门刷到一些直播间的推荐，直播的内容也多是一些名人的演讲直播，进入直播间有种让人看现场直播的错觉。..
8月25日，迅雷发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，Q2迅雷集团各项业务总营收为4430万美元（约合人民币3.06亿），环比下降..
汽车自燃也算是一种常见的意外事故，不过新能源汽车，因为有电池组和高压驱动装置的存在，其自燃的情况，也更受到消费者的关注。前几天中，一辆北..
DoNews 8月25日消息（记者 丁凡）近日，一款三星新机通过了WiFi联盟认证，型号为SM-F415F/DS。该型号三星手机被认为是廉价版三星GalaxyFold，其命..
2020年8月26日，这天是周三，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“古代的圣旨都是黄色的吗?”相信很多小伙伴在电视剧都见..
七夕之际，腾讯视频京东旗舰店推出5折大促活动，VIP年卡原价198元，现在只要99元。此外，支持电视端的超级影视会员年卡原价488元，现在也只要244元..
8月11日，小米10至尊纪念版正式发布，在拍照方面拥有拥有小米变焦最远的潜望式超长焦镜头，高达120倍；定制主摄采用了行业中少有的1/1.32英寸型超..
今年的新冠病毒疫情给很多行业带来了麻烦，但是对很多人来说这也是个商机，前几个月格力高调宣布研发抗病毒的空气净化器，并且已在“董明珠的..
此前，小米已经推出了多款智能加湿器，包括99元的米家加湿器、249元的米家智能除菌加湿器、299元的米家智能除菌加湿器S。而今天，全新的米家智能加..
尽管央行表态数字人民币还没有落地时间表，但是推进数字人民币的决心大家都看到了。对很多网民来说，数字人民币是否会取代支付宝之类的应用？蚂蚁..
据台湾媒体报道，集邦科技旗下拓墣产业研究院最新调研结果显示，晶圆代工龙头台积电第三季度市场占有率为53.9%。台积电台媒报道称，台积电第三季营..
社交电商平台云集对外发布了截至6月30日的2020年第二季度财报，数据显示，二季度云集总营收为人民币14.869亿元（约合2.105亿美元），同比下降51%；..
特斯拉供应商、上交所上市公司易德龙发布了2020年半年度报告。报告显示，该公司今年上半年的营收为6.03亿元，同比增长24.98%；净利润约为7296万元..