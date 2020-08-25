阿里巴巴：无法保证蚂蚁集团上市及发行将在何时完成

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阿里巴巴：无法保证蚂蚁集团上市及发行将在何时完成

2020-08-25 19:37 · 稿源：站长之家

今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。

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