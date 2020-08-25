阿里巴巴：无法保证蚂蚁集团上市及发行将在何时完成

凤凰网科技讯 8月20日晚间消息，阿里巴巴2021财年Q1季度分析师电话会议上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，除疫情外，中美之间日益紧张的关系也带来了新的不确定性。张勇说：“我们相信国际贸易和合作仍会继续，也相信阿里‘让天下没有难做的生意’的使命和实践既符合中国的利益，也符合美国的利益。”张勇介绍说，阿里巴巴作为全球最大电商平台，在美国的业务重点是帮助美国品牌、零售商、中小商家及农场主，将商品销往