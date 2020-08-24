湖北关闭383家违法违规网站、525个斗鱼直播间

尽管这只是大司马不想承认自己菜的一时嘴硬，但有趣的是，如果仔细观察现在的游戏直播行业，随着熊猫、触手等玩家的退场，斗鱼、虎牙进入盈利稳定期并爆出合并的新闻，这个“千层饼理论”倒是可以完美套用在行业现状上：你看到游戏主播的精彩操作，认为平台只要有资金、有主播就行，但其实游戏直播平台要做的不仅仅是游戏。