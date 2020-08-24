湖北关闭383家违法违规网站、525个斗鱼直播间

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湖北关闭383家违法违规网站、525个斗鱼直播间

2020-08-24 16:59 · 稿源：站长之家

据扫黄打非官方微博消息，近期，湖北省“扫黄打非”办公室联合省委网信办等部门，会同省通信管理局对“91免费国产”“性巴克视频网”“澳门皇冠”等383家严重扰乱互联网信息传播秩序、破坏网络生态的违法违规网站依法作关闭处理。随州市依法吊销173家存在严重违规行为的直播类互联网文化经营单位的行政许可。武汉市指导斗鱼直播依法依规关闭违规直播间525个，封禁违规用户账号571个，清理标题党136个。

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