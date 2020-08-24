湖北关闭383家违法违规网站、525个斗鱼直播间

据扫黄打非官方微博消息，近期，湖北省“扫黄打非”办公室联合省委网信办等部门，会同省通信管理局对“91免费国产”“性巴克视频网”“澳门皇冠”等383家严重扰乱互联网信息传播秩序、破坏网络生态的违法违规网站依法作关闭处理。随州市依法吊销173家存在严重违规行为的直播类互联网文化经营单位的行政许可。武汉市指导斗鱼直播依法依规关闭违规直播间525个，封禁违规用户账号571个，清理标题党136个。
据扫黄打非官方微博消息，近期，湖北省“扫黄打非”办公室联合省委网信办等部门，会同省通信管理局对“91免费国产”“性巴克视频网”“澳门皇冠”等383家严重扰乱互联网信息传播秩序、破坏网络生态的违法违规网站依法作关闭处理。随州市依法吊销173家存在严重违规行为的直播类互联网文化经营单位的行政许可。武汉市指导斗鱼直播依法依规关闭违规直播间525个，封禁违规用户账号571个，清理标题党136个。
尽管这只是大司马不想承认自己菜的一时嘴硬，但有趣的是，如果仔细观察现在的游戏直播行业，随着熊猫、触手等玩家的退场，斗鱼、虎牙进入盈利稳定期并爆出合并的新闻，这个“千层饼理论”倒是可以完美套用在行业现状上：你看到游戏主播的精彩操作，认为平台只要有资金、有主播就行，但其实游戏直播平台要做的不仅仅是游戏。
8 月 10 日晚，据外媒报道，斗鱼已经收到了来自腾讯控股的一份初步的、不具约束力的建议书：建议斗鱼和虎牙进行换股合并。
在8月12日央视新闻报道了吃播直播浪费的情况，在报道中称不少吃播行为在镜头前狼吞虎咽，但实际上视频或者画面经过剪辑来掩盖假吃的现象，造成了不少的食物浪费。对于央视报道的吃播现浪费食物现象，斗鱼直播回应称：加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为。
两个多月前，斗鱼女主播如雪收到了一份律师函。在这封律师函中显示，如雪违反了三方签署的《解说合作协议》，在抖音短视频平台进行了解说或表演，而斗鱼与抖音存在竞争关系。因此认定如雪构成了重大违约，要求返还所有收益，并一次性支付违约金 8000 万元。
昨日，针对央视“大胃王吃播浪费严重”的报道，斗鱼方面回应称，将积极响应中央相关号召，加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。
8月14日哔哩哔哩视频网站宣布，对英雄联盟S10全球总决赛的直播版权进行分销，本次获得授权的直播平台包括企鹅电竞、虎牙、斗鱼，这几大直播平台将可以直播今年S10总决赛的赛事。
8月14日消息，B站宣布对英雄联盟S10全球总决赛直播版权（中国大陆地区）进行分销。企鹅电竞、虎牙、斗鱼获得授权。 此前，B站与拳头游戏（Riot Games）达成战略合作，获得了英雄联盟全球总决赛2020至2022连续三年的中国大陆地区直播平台领域独家版权。此次B站开放的是其中2020全球总决赛单季的直播版权。据悉，总决赛期间，B站还将制作并上线第二演播厅、赛事点评等独家系列栏目。
近日有外媒报道称，国内两大直播平台斗鱼直播和虎牙直播将在腾讯的主导下进行合并，如果这两家直播平台合并的话，将成为国内毫无疑问的最大直播平台，如果这两家公司合并的话会有哪些影响呢。
今日，B站宣布对英雄联盟S10 全球总决赛直播版权(中国大陆地区)进行分销。企鹅电竞、虎牙、斗鱼获得授权。8 月 4 日，拳头游戏宣布，与哔哩哔哩共同宣布达成英雄联盟全球赛事中国地区战略合作。B站正式获得中国大陆地区2020年全球总决赛至2023年季中冠军赛直播平台领域独家版权。
8月10日，虎牙宣布收到腾讯的合并提案，腾讯建议虎牙与斗鱼根据适用法律进行股份换股合并。在早些时候，斗鱼也收到了来自腾讯关于虎牙斗鱼合并的建议。
8月10日晚间，斗鱼直播平台发布公告，宣布该公司董事会已收到腾讯控股有限公司于 2020 年 8 月 10 日发出的不具约束力的初步建议书，建议斗鱼与虎牙公司以换股的方式进行合并。
8 月 5 日，据彭博消息，腾讯将牵头合并斗鱼和虎牙的谈判。知情人士透露，腾讯拥有虎牙37%及斗鱼38%的股权，过去几个月一直在进行合并谈判，腾讯正寻求成为合并后实体的最大股东。
经历数年的合并传闻后，斗鱼虎牙终于要成为一家了。 10 日晚，斗鱼虎牙两家公司均发布公告称，收到了腾讯的非约束性收购提议和合并建议。腾讯建议由虎牙或其子公司收购斗鱼的每一股流通在外的普通股，斗鱼股东换取新发行的虎牙A类普通股。同时欢聚时代也宣布向腾讯转让虎牙 3000 万股普通股。
8月10日消息，斗鱼公布的2020年第二季度未经审计财报显示，斗鱼第二季度总营收25.082亿元（约合3.544亿美元），同比增长33.9%；净利润为人民币3.193亿元（约合4510万美元），同比增长12.76倍，不按照美国通用会计准则，斗鱼第二季度调整后的净利润为人民币3.229亿元。第二季度，斗鱼平均月活跃用户数量为1.653亿人，相比之下去年同期为1.628亿人；平均移动月活跃用户数量为5840万人，较去年同期的5060万人增长15.4%；?
据澎湃新闻报道，自“主播韦神违约跳槽被判赔 8000 万元”后，近日湖北武汉多名女主播称因其违约在第三方平台直播收到来自斗鱼的律师函，部分主播被要求支付违约金高达 8000 万元。
今日下午，针对腾讯发出有关虎牙和斗鱼合并的建议，虎牙 CEO 董荣杰发布内部信回应称，根据此提议，虎牙将考虑增发股份，并以虎牙股份来购买斗鱼所有股份。公司董事会尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议，但是公司董事会无法保证将会执行与提议有关合并的协议，以及协议是否会被批准或完成。
至少经过三次谈判后，斗鱼和虎牙的合并案终于迈出实质性一步。8 月 10 日，腾讯正式发出关于斗鱼与虎牙战略合并的初步无约束力提案。在 11 日，虎牙CEO董荣杰在对内发布公开信称：公司董事会尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议。斗鱼创始人陈少杰也在当天晚间举行的 2020 年Q2 财报分析师会议中回应称，目前刚刚收到腾讯的邀约，还没有来得及评估，也没有做出具体决定。
昨日，针对央视“大胃王吃播浪费严重”的报道，斗鱼方面回应称，将积极响应中央相关号召，加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。
据国内媒体报道，有知情人士透露，腾讯正在推动中国最大的游戏流媒体平台——虎牙和斗鱼的合并事宜，这笔交易将使得腾讯牢牢占据市场领先地位。目前，我国游戏直播市场规模至少34亿
腾讯正在推动虎牙和斗鱼合并，知情人士称，合并之后虎牙和斗鱼将保持各自的平台和品牌，同时与腾讯旗下的电竞平台企鹅电竞进行更密切的合作。对此，腾讯、虎牙、斗鱼未作出回应。
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