李佳琦为保安推人道歉：我只是一个带货主播 希望不要打扰他人

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:人红是非多，比如直播带货一哥李佳琦在直播间外的行为举止也备受关注。昨天晚上，李佳琦在微博公开道歉上了热搜，具体是怎么回事呢?

事情起因于李佳琦在参加线下某一活动的时候，随行保安将一位在低头看手机的男子推开，此举引发了众多网友的关注。

李佳琦表示，关注到网上有一段 7 月 29 日我在上海新天地参加某品牌线下活动的视频，看了视频之后，才知道当天安保打扰到了一位先生，这是不对的，我感到非常抱歉，当时走得比较匆忙，确实没有注意到这件事。

李佳琦强调：“我只是一个带货主播，我希望给大家带来快乐而不是打扰他人的生活。”

他还表示，日后参加线下活动，会特别留意在遵守安保要求的前提下，不要打扰他人。在此，对视频中被影响到的那位先生说抱歉，也感谢大家的监督和提醒。

以下为李佳琦微博道歉全文：

今天我关注到网上有一段 7 月 29 日我在上海新天地参加某品牌线下活动的视频，看了视频之后，才知道当天安保打扰到了一位先生，这是不对的，我感到非常抱歉，当时走得比较匆忙，确实没有注意到这件事。

经了解，当天现场安保是活动主办方为所有嘉宾和整个活动安排的，我也认为个人安保除非必要也需要适度，平时出行我也最多与同事结伴。我只是一个带货主播，我希望给大家带来快乐而不是打扰他人的生活。

这件事也提醒到我，日后参加线下活动，会特别留意在遵守安保要求的前提下，不要打扰他人。在此，对视频中被影响到的那位先生说抱歉，也感谢大家的监督和提醒。