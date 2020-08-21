美国多家新闻出版商联合反对苹果App Store不公平的抽成费用

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息:据路透社报道，美国多家主流新闻出版商周四正要求苹果应用商店提供更优惠的条款。

包括Digital Content Next(DCN)、《纽约时报》 、 《华盛顿邮报》 》和其他出版商在致信苹果CEO库克称，“苹果独特的市场条款极大地影响了继续投资于高质量、值得信赖的新闻和娱乐服务的能力，特别是在与其他较大公司的竞争中。”

据悉，苹果通常会通过App Store内应用的首次付费订购收取30%的分成，后续的订阅就只收取15%。而针对亚马逊Prime Video则享有优惠折扣，新用户只收取15%的收入分成。

在上个月的听证会上，库克表示，任何符合特定条件的开发商都可以享受这一优惠。

DCN 在周四写给库克的信中表示，亚马逊Prime Video享受的优惠条款，新闻出版商有资格获得同样的待遇。“我要求明确说明，亚马逊因为满足什么条件可以享受优惠待遇。满足同样条件的DCN成员公司也应该获得相同的待遇。”

信中提到了苹果公司资深员工埃迪·库伊和亚马逊CEO官杰夫·贝佐斯之间的沟通，两家公司同意为通过app store注册Prime Video的新用户提供15%的收入分成。

目前，苹果和亚马逊尚未对该事件作出回应。