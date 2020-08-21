聚划算启动百亿流量补贴商家扶持计划“聚风行动”

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聚划算启动百亿流量补贴商家扶持计划“聚风行动”

2020-08-21 11:31 · 稿源：站长之家

今日，阿里聚划算将启动以“百亿流量补贴”为主的 “聚风行动”计划，具体计划包括平台流量补贴、商家流量补贴、爆款流量补贴三部分。此外，“聚风行动”还对商家提供佣金 7 折的优惠，聚划算方面表示，对商家端投入的流量补贴价值不低于 100 亿。除“百亿流量补贴”之外，双11之前，聚划算“聚风行动”还将推出99划算节、双10金秋超值购、超级夜场等一系列举措，为商家带来稳定性流量支持。

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