聚划算启动百亿流量补贴商家扶持计划“聚风行动”

人的情绪、情感就像心跳一样,不会是一条生硬的直线,避免不了遇到问题或波澜起伏。当人们感到快乐、轻松时,心情会像鸟儿飞过晴空;但当在生活中遇到各种困难,感到难过低落时,心情也会像低沉的阴天。在普通生活中,情绪的正常波动是可控的,也不会影响日常生活。但当人们承受的生活冲击超出了自身处理能力,人们的内心就不可避免地产生冲突与痛苦,继而在生活中造成更多的不良后果。而避免这些不良后果以及解决这些冲突与痛苦最好的方式,?