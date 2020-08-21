聚划算启动百亿流量补贴商家扶持计划“聚风行动”

今日，阿里聚划算将启动以“百亿流量补贴”为主的 “聚风行动”计划，具体计划包括平台流量补贴、商家流量补贴、爆款流量补贴三部分。此外，“聚风行动”还对商家提供佣金 7 折的优惠，聚划算方面表示，对商家端投入的流量补贴价值不低于 100 亿。除“百亿流量补贴”之外，双11之前，聚划算“聚风行动”还将推出99划算节、双10金秋超值购、超级夜场等一系列举措，为商家带来稳定性流量支持。
今日，阿里聚划算将启动以“百亿流量补贴”为主的 “聚风行动”计划，具体计划包括平台流量补贴、商家流量补贴、爆款流量补贴三部分。此外，“聚风行动”还对商家提供佣金 7 折的优惠，聚划算方面表示，对商家端投入的流量补贴价值不低于 100 亿。除“百亿流量补贴”之外，双11之前，聚划算“聚风行动”还将推出99划算节、双10金秋超值购、超级夜场等一系列举措，为商家带来稳定性流量支持。
近日，电商平台补贴大战再起风云。先是聚划算携手众多品牌，在百亿补贴基础上再度加码，推出“正品狂补节”，主打正品官方补贴。接着，拼多多也开启了“百亿补贴节”，依然在苹果、戴森、索尼、华为等品牌商品上狠下功夫。聚划算和拼多多，选择在相同的时间段(8.6-8.8)正面对垒和贴身肉搏，火药味十足。
8月6日，聚划算百亿补贴再度加码暑期狂补，推出“正品狂补节”活动，主打品牌正品官方补贴。与此同时，拼多多也宣布在当日开启“百亿补贴节”。聚划算和拼多多在“百亿
2020 年 7 月 31 日，中城联盟绿色地产联合采购组织（以下简称“中城联采”）由第五任轮值主任单位天泰集团牵头，大发地产倾力协办，举行了“中城联盟第十批联合采购制度优化交流会”。旭辉、天泰、大发、朗诗、俊发、蓝光、正荣、当代、世联行、协信、上坤、祥源、花样年等 35 家联采成员企业和 40 多位职业经理人代表应邀参加。大发、俊发、朗诗、建业、蓝光、当代等成员单位代表分享了相关的招采职能组织架构和制度、招投标全过
在特殊的 2020 年，要数被提及最多的三个关键词，一定少不了“在线”!在线办公、在线上课、在线访谈、在线看房、在线看展···在线上可以完成很多事情，但没了人气的学校、办公室是不完整的，没了人气的展会是没有灵魂的。值得开心的是，原本的展会终于要回来了! 2020 亚洲数字展览展示博览会将在 8 月 3 日- 5 日广州·中国进出口商品交易会展馆举行，多媒体互动体验领航者广州聚辉电子有限公司带着诚意满满的作品，全力以赴。其
近日，共享充电宝开创品牌来电科技与北京著名烧烤连锁品牌聚点串吧达成战略合作，来电共享充电宝独家入驻全部门店，提供安全便捷的共享充电服务。来电科技助力聚点串吧升级配套服务，轻松解决断电困扰，让顾客畅享开心聚会、喝酒撸串的欢聚时光，为生活加满电量。串联北京烧烤记忆，打造撸串“聚点”聚点串吧成立于 2005 年，是由北京聚点餐饮有限责任公司全新创立的好吃、好玩的时尚烧烤品牌，以经营精品特色烧烤、麻辣涮肚与北京
今日（7月29日），小米公司再添新员，前中兴手机CEO曾学忠加盟，担任小米集团副总裁、手机部总裁，负责手机产品的研发和生产工作，向集团董事长兼CEO雷军汇报。对于这次“引援”，雷
江南百景图在13日上线了广告无忧限时礼包，很多玩家还不清楚这个广告无忧限时礼包到底值不值得购买，下面就来为大家分享一下心得。
近日，腾讯课堂设计类目头部机构聚心恒启用法大大电子合同，为学员提供便捷、安全、合规的培训签约服务。聚心恒成立于 2009 年，是一家专注于提供优质设计类课程的在线教育机构；法大大成立于 2014 年，是国内领先的电子合同与电子签名云服务商。古有私塾学堂，今有在线教育。教育是永恒的刚需，随着国民经济的发展，人口结构的变化，父母在子女教育方面的投入与日俱增，而互联网的发展，移动互联的普及，促使成千上万的家庭加入线
8 月 6 日，好屋福州公司 8 月重点项目推介会在福州盛势开启，来自福建各个区域三百余家经纪机构的房产经纪人无惧高温齐聚福州。据悉，此次会议从启动到落地只用了三天时间，能有如此多的经纪机构到场，可见好屋的品牌号召力，也说明市场对于优质项目的需求是急切的。不仅如此好屋还邀请到世茂海峡福州区域营销负责人谢玲、高尔夫庄园营销总监张春云及世茂、蓝光、恒大各个项目的负责人莅临现场。会场内座无虚席，群英汇聚，共同参
近日，云鲸x天猫超级品牌日完美收官，作为首个上市不到一年就登陆天猫超级品牌日的国货品牌，刘涛作为代言人的云鲸“小白鲸”拖地机器人于 8 月 19 当日 0 点开售，上线 5 分钟销售额突破 5000 万，当天总销售额近亿，达到 9756 万元，创造上市一年内的历史新高，并刷新了小家电天猫超品日的销售额纪录，代表着人工智能品牌的新表达、新力量。本次活动自 7 月项目正式启动，云鲸以“光脚自由主义”为话题，在抖音、小红书、微博这?
8 月 18 日，联想企业科技集团在北京举办“聚势共创，中国智造”新产品发布会。联想集团副总裁、联想企业科技集团业务销售总经理李国庆，联想集团副总裁、联想企业科技集团行业事业部总经理刘文超，联想企业科技集团战略运营及产品营销总经理吴彬等，与核心合作伙伴们一起见证了ThinkServer SR588 新品发布。这次产品发布意味着联想企业科技集团将为企业客户带来深度定制化、功能均衡、性价比出色的产品及解决方案，依托对本地化战
时隔半年，又有电影可以看了！昨天，国家电影总局下发通知，低风险地区的电影院可于20日有序恢复开放营业。聚划算百亿补贴7月17日起上线电影票补贴，为影院重启提供助力。据悉，聚划算百亿补
流量和变现是互联网经济最粗的两条腿。互联网公司要想持续做大，两条腿必须一起动。 618 活动期间，“京快”联盟、“抖淘”抱团就是最好的体现。
爱奇艺即将开启爱奇艺VIP会员 717 奇聚狂欢，爱奇艺+京东plus联合卡年卡，VIP会员 5 折起，放肆燥一夏。
人的情绪、情感就像心跳一样,不会是一条生硬的直线,避免不了遇到问题或波澜起伏。当人们感到快乐、轻松时,心情会像鸟儿飞过晴空;但当在生活中遇到各种困难,感到难过低落时,心情也会像低沉的阴天。在普通生活中,情绪的正常波动是可控的,也不会影响日常生活。但当人们承受的生活冲击超出了自身处理能力,人们的内心就不可避免地产生冲突与痛苦,继而在生活中造成更多的不良后果。而避免这些不良后果以及解决这些冲突与痛苦最好的方式,?
中国互联网募集的善款每年增长20%、互联网公益为战疫筹款18. 67 亿元、腾讯公益募集 86 亿善款超九成用于扶贫……在显赫的成绩单背后，互联网公益面临哪些挑战和机遇？公益事业如何拥抱数字化浪潮、如何走向理性公益之路？7 月14- 15 日首次在线上举行的 2020 年中国互联网公益峰会上， 3000 多位来自政界、学界以及公益界的各路大咖围绕这些话题展开了一场特殊的云对话。民政部党组成员、副部长王爱文在开场致辞中表示，疫情极大?
特斯拉虽然是一个电动车品牌，但其最便宜的车型，Modlel 3的入手价格就已超过25万元，也让其成为不折不扣的豪华品牌。为了满足更多的人的用车需求，特斯拉又为其新车Model Y推出了租赁模式。日
聚划算的策略是，在 618 期间打造“聚划算效应2.0”的全面爆发。具体方式是，通过价格体系与品牌体系的双升级，通过明星直播模式建立独家内容电商矩阵，打造整个平台的超级爆发力。
618 无疑是当下最引人关注的话题，而在电商节发展到今天，折扣只是基本的入场券，巨头间出招博弈的新鲜感才是电商节最吸引关注的话题。如今看来，提供节日新鲜感的重任或许落在了越来越热闹的下沉市场肩上。
聚划算百亿补贴启动“ 66 盛典”，推出 10 万件商品，每件售价 1 分钱。参与活动商品涵盖电动牙刷、星巴克咖啡、防晒霜、小龙虾、冰激凌、可乐等。
近期，世纪互联正式加入阿里云MSP合作计划，成为阿里云生态合作伙伴。这是世纪互联继与阿里巴巴集团建立云基地提供商合作关系，加速建设云生态服务..
微信小商店里想要开通品牌商店的话，需要哪些资质认证和材料，品牌认证之后对商家有哪些扶持和帮助呢，这里我们就来一起看下微信小商店的品牌开通..
8 月 18 日，柳州与李子柒品牌见面会及合作发布会顺利举行。上午，柳州市委、市政府与李子柒品牌举行见面会，柳州市委副书记梁旭辉、柳州市委副秘..
从相识到厚爱，从记录到分享，回首过往，在所有用户的关注和支持下，乐秀一路前行，稳健成长为视频剪辑领域的知名品牌。2020 年 7 月，乐秀视频剪..
行情分析BTC日内持续震荡，短期逐步筑底根据火币交易平台数据显示，根据火币交易平台数据显示，比特币日内持续震荡，短时成交量进一步萎缩。对于前..
8月10日,云上西湖·杭向未来——2020数字经济全球云享会在西湖区云栖小镇举行,作为手机数码维修服务行业的准独角兽,闪修侠不仅荣登“2020年西湖区..
作为目前全球预测苹果信息最准的分析师，天风国际旗下郭明錤又带来了最新的报告，按照他的说法，苹果为了不让iPhone 12涨价，将对一些零部件降级。..
8月21日消息，据悉，字节跳动将收购启蒙教育产品你拍一，具体交易金额双方均未披露。收购后，字节跳动将在技术、品牌及资本层面为你拍一提供支持。..
据Business Insider报道，加拿大的“e-commerce entrepreneur”和特斯拉粉丝Ajitpal Grewal专门针对特斯拉车主开发了一款约会软件“Tesla Dating”..
8月20日,以“新思维,新格局,新未来”为主题的2020亚洲保险科技大会在京举办,备受行业瞩目的金革奖同时揭晓。来自保险、健康等不同维度、领域的产业..
芬香“百城千县计划”战略动员大会陆续在全国各地火热开启，近日，广州、青岛的两场活动完美收官。大会旨在充分赋能芬香推手，帮助推手更好地整合..
8 月 18 日，世界知名，亚洲排名第一的专业性和观赏性兼备的国际广播电影电视展览会BIRTV2020 线上展以“智慧引领 融合驱动 产业赋能”为主题正式..
“疫情”无疑是2020首要关键词。2020一场疫情给整个经济的格局带来深远的影响和变化。中国企业正承受着不可忽视的冲击与挑战，但也面临着一些前所..
近日，字节跳动宣布将收购启蒙教育产品你拍一，具体交易金额双方均未披露。收购后，字节跳动将在技术、品牌及资本层面为你拍一提供支持。同时，你..
《钱氏家训》有言：“海宇之内，以养元气为本。”元气是生命之本，也是生命之源，元气充足了，人就能健康；元气受损了，人就会生病；元气耗尽了，..
“我做了一个让我自己都很意外的决定，光荣地成为一名主播，时代在改变，没有一个创业者想永远待在自己的舒适圈，出于安全感，我选择了做一名光荣..
Epic在8月21日这天开启了新一轮的免费游戏领取活动，此次免费的游戏是《挺进地牢》和《神之扳机》，算是两款不错的小游戏，下面就来为大家详细的介..
2020 年 8 月 9 日，第四年「新物种爆炸·吴声商业方法发布」如期举行。今年吴声的独立演讲持续了 4 小时，以「人」「车」「空间」「城市」四个篇..
目前，我国已经成为世界第一大新能源汽车市场，新能源汽车已成为国家优先发展的战略性新兴产业之一。2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和1..
8月11日，小米透明电视发布，这是世界第一台量产的透明电视，售价49999元！首批被预定抢光。8月16日付尾款后预计45天到货，也就是说，首批拿到小米..