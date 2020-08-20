百度关联公司申请百度房产商标 国际分类为广告销售等

据天眼查App显示，近日，百度在线网络技术(北京)有限公司新增多条商标信息，其中包括多条“百度房产”商标，申请日期为 2020 年 8 月，国际分类涉及广告销售、金融物管、科学仪器等。
最近有人问我，搜索某个关键词看到有新闻排在那，他发的新闻怎么不在呢，今天就来分享一下。其实，这里还涉及到新闻发稿这行。
近日，有媒体报道称百度正在筹划内部多个业务拆分，并可能独立上市，包括百度网盘或分拆上市。对此，百度方面回应称：不予置评。
据第一财经报道，针对“百度网盘分拆上市”的报道，百度方面回复称：不予置评。
【TechWeb】8月15日消息，百度携手百信银行推出“百度闪付卡”，百度闪付卡是一款全新“数字银行卡”产品，依托百度APP、以智能小程序为载体，面向10亿百度用户提供普惠信贷、零钱理财、移动支付和生活缴费等综合金融服务。作为开在百度APP的“数字分行”，百度闪付卡用户申请开通均在线上完成。用户可在百度APP内搜索“百度闪付“，申请开通。目前百度闪付卡投入1亿元推出体验百度闪付卡得现金红包活动。百度闪付卡提供包括手机?
7 月 27 日，搜狗公司宣布其董事会收到来自腾讯控股有限公司的一封信，其中包含一项初步的非约束性(可撤回)建议，表示腾讯将会收购所有流通在外的普通股，包括代表美国存托股份的普通股，交易价格为 9 美元。
《印度时报》 8 月 4 日报道，印度政府宣布，百度和微博将在印度被禁止使用。据印度政府的一位消息人士告诉《印度时报》，印度已要求谷歌和苹果商店下架百度和微博这两款中国公司的APP，并已照会本国互联网服务供应商对其进行封锁。
一时间，巨头们都在往“服务”靠拢，这里已经成为更多人可以参与进来、有着诱人商业价值的赛道。阿里支付宝的“服务”调性被不断加码，腾讯最新财报中强调微信小程序生态中服务所带来的价值，而百度刚刚发布的2020 Q2 财报中“服务”地位也大为提升……
总能擢取巨大流量的“地图”业务，如今又来了一位新玩家。8 月 9 日，Tech星球独家获悉，出行巨头滴滴悄悄推出自研地图业务——“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
2020，科创板IPO成了新的焦点。前有金山办公，后有中芯国际，最近又有巨头京东数科、蚂蚁金服，不可谓阵容不豪华，而如今这个上市名单或许还能再添一位：百度网盘。
百度今天发布了截至2020年6月30日的第二季度财务报告，财报显示，2020年第二季度，百度实现营收260.3亿元，运营利润56亿元，同比增长187%，净利润50.8亿元，同比增长40%，营收、利润指标均超市场
今日，百度宣布推出企业信息及信用信息查询大数据平台爱企查。爱企查背靠百度搜索，依托百度先进的AI和大数据技术，旨在为用户提供免费且快捷的一站式企业信息查询服务，通过对企业监管、经营行为、市场反馈、关系网络等全方面即时的专业解读
今日早间，站长之家像往常一样通过监控工具查看了收录数据，感觉快哭了!因为最新发布文章全部存在收录异常，经查询发现，最新被百度收录文章已经停留在十个小时之前。原本以为是站点内部出现问题，不过经排查并未发现异常，便怀疑可能是百度调整算法导致的。于是，我们又查询了其它同类站点一天内的收录情况。经站长之家验证发现，包括中关村在线、CnBeta、IT之家、 36 氪等多家同类科技媒体网?
如果你有细心去阅读百度站长资源平台的相关消息，你就会发现，在今天官方平台推送了一个消息：百度移动专区正式下线，相关的基础性权益完全转移到百度智能小程序开发者平台和平台的相关栏目。
7月29日消息，有消息称百度网盘将分拆上市，并称如果选择在科创板上市，按照30倍市销率，百度网盘估值可达300～400亿元。对此百度网盘将分拆上市的消息，百度方面已对媒体回复称：不予置评。资料显示，百度网盘（原 百度云）是百度在2012年就推出的一项云存储服务。2016年10月11日，百度云改名为百度网盘，专注发展个人存储、备份功能。目前百度网盘覆盖主流PC和手机操作系统 ，包含Web版、 Windows版、 Mac版、 Andro
网盘在百度的位置，有点类似阿里旗下钉钉，当然这是个类比。即都属于当年创立出发点是从个体用户切入，最后因为广泛的用户基础，以及与B端业务极好的耦合型，最后成为B端、C端的连接桥梁，而具有独特价值的一类。
近日，有网友发现百度创作者账号全面升级，百家号、百度文库、百度知道、百度问答等关注粉丝数据全线打通。
今天，百度正式推出企业信息免费查询工具——爱企查，旨在为用户提供免费且快捷的一站式企业信息查询服务。值得注意的是，使用爱企查查询企业信息既不需要注册，也不用下载APP，而且完全免费。
做新媒体的，有时候需要调查公司，老板，股东，商标，版权，纠纷等信息。但是国家企业信用信息公示系统用的实在很糟心，比如查询总是需要验证，查不到法人电话，商标名称，股权结构等。
百度地图可以说是百度旗下少有的一致好评的工具，绝对出行必备(高德党莫怒)，不知不觉也已经走过了15年。今天，百度发布了全新的安卓端百度地图v15.0.0版本，重点对首页出行规划进行了改版，突
路透社 8 月 5 日消息，知情人士当天告诉路透社，印度政府已禁用更多中国应用程序，包括小米浏览器Pro和百度搜索。
当我们在做SEO的时候，对于企业网站而言，总是会遇到这样的事情，网站权重看着不错，也有上百个关键词，可对于一些运营者来讲，总是不满足，每天都..
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8 月 12 日- 8 月 17 日，以“逐日者毅行——启幕全生命周期健康管理新时代”为主题的 2020 西普会在海南博鳌举行。期间，仲景宛西制药股份有限公..
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8月20日消息，百度发布“光明行动”反诈骗计划实施一周年行动报告，公布在打击网络诈骗、净化网络生态方面的行动与成果。报告显示，一年以来，百度..
据官方消息，FAMEEX于 2020 年 8 月 19 日上线新币种XLM;平台于 2020 年 8 月 19 日 16 点开放XLM充值， 18 点开放提现业务;同时，于 8 月 19 日 ..