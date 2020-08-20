百度关联公司申请百度房产商标 国际分类为广告销售等

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 百度最新资讯 > 正文

百度关联公司申请百度房产商标 国际分类为广告销售等

2020-08-20 11:14 · 稿源：站长之家

据天眼查App显示，近日，百度在线网络技术(北京)有限公司新增多条商标信息，其中包括多条“百度房产”商标，申请日期为 2020 年 8 月，国际分类涉及广告销售、金融物管、科学仪器等。

QQ截图20200820111603.jpg

网友热搜:

百度移动应用百度会员到期后空间反向标记百度云抖音温婉视频百度网盘华为盒子观看百度网盘如何优化好百度竞价金百度医考百度有钱花有真起诉的吗读懂四个全面百度百科百度智能硬件事业部百度手机助手2017百度沸点榜单完整版
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
抖音足迹地图 网站优化 友情链接 iOS14beta5 818汽车之夜 天玑800U 微信删评论 Windows10功能 网易云音乐飓风计划 小红书视频号

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM