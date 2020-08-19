工信部对包括乐游在内8款APP进行下架 未按要求完成整改

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息：工信部 7 月 24 日通报了 58 家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 8 款APP未按要求完成整改。依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》等法律和规范性文件要求，工信部组织对上述APP进行下架。
被下架APP分别为：VISTA看天下、蓝舞者、 39 互联网医院、乐游、松果文档、大角虫漫画、宜搜漫画、一米工作。
站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息：工信部 7 月 24 日通报了 58 家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 8 款APP未按要求完成整改。依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》等法律和规范性文件要求，工信部组织对上述APP进行下架。
被下架APP分别为：VISTA看天下、蓝舞者、 39 互联网医院、乐游、松果文档、大角虫漫画、宜搜漫画、一米工作。
从工信部官微获悉，中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局四部门7月22日在京召开会议，启动2020年App违法违规收集使用个人信息治理工作。会议指出，当前App数量已超500万款，
近期，工信部集中曝光了 58 款侵犯用户隐私的App，在这其中包含平时人们日常所使用的一些App，同时，站在这些App背后的，并不是人们所认为的小公司，有些是著名的上市公司。
今日，工信部发布了《关于下架侵害用户权益APP名单的通报》。工信部称， 2020 年 7 月 24 日，工业和信息化部向社会通报了 58 家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 8 款APP未按要求完成整改。
DoNews 8月13日消息（记者 吴丽）日前，针对企业手机应用软件存在侵害用户信息的问题，工信部发文通报了需整改的App名单，包括去哪儿网、快狗打车、青客租房、房多多等。房多多表示，已在第一时间与工信部建立沟通，对现有App进行自查，并对相关功能调整优化，公司将严格遵守相关监管要求，为用户提供更好的使用体验。房多多方面回应：“原App版本因规划不够整体，存在用户信息安全性的问题，造成用户体验欠佳。目前，内部开发已设
7月27日消息，工业和信息化部日前印发通知，部署开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动。专项整治将依规加强监督检查，督促相关企业强化APP个人信息保护，及时整改消除违规收集、使用用户个人信息和骚扰用户、欺骗误导用户、应用分发平台管理责任落实不到位等突出问题，净化APP应用空间。2020年8月底前上线运行全国APP技术检测平台管理系统，12月10日前完成覆盖40万款主流APP检测工作。整治对象包括：APP服务提供者
DoNews7月24日消息（记者 程梦玲）工信部通报侵害用户权益行为的APP(2020年第三批)，狐友、天弘基金、小鹅花钱、讯飞有声、去哪儿网、、多闪、玩吧、快狗打车、迅雷直播等58款APP在列。工信部表示，被点名APP应在7月30日前完成整改落实工作，逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
为切实加强用户个人信息保护，按照 2020 年信息通信行业行风建设暨纠风工作安排，工业和信息化部 7 月 29 日下午在京召开会议，部署开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动。中国信息通信研究院、中国互联网协会、阿里巴巴、百度、字节跳动、小米、拼多多、美团、360、网易、苏宁易购等 30 余家单位和企业负责同志参加会议。
今日，工信部发文宣布开展APP侵害用户权益专项整治行动。专项整治时间为通知印发之日至2020年12月10日。具体整治目标包括了：督促相关企业强化APP个人信息保护，及时整改消除违规收集、使用用户个人信息和骚扰用户、欺骗误导用户、应用分发平台管理责任落实不到位等突出问题，净化APP应用空间。
今日，工信部通报了关于侵害用户权益行为的APP通报（2020年第三批），共计58款，一起来看有哪些违规应用。工信部表示，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等
7 月 22 日，中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局四部门在京召开会议，启动 2020 年App违法违规收集使用个人信息治理工作。会议总结了 2019 年中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局联合开展App违法违规收集使用个人信息专项治理工作取得的积极进展
APP乱象早已有之，今年央视315晚会也特意曝光了手机APP内的“窃贼”。7月24日，工信部发布“关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知”，宣布对40万个主流APP进
在国内的豪华车市场中，由于BBA的存在，像凯迪拉克、捷豹路虎、英菲尼迪这种二线豪华车，生存空间被大大压缩，只能靠降价才能维持得了生活的样子。并且捷豹路虎因常年打折，还被网友戏称为&ld
捐央视报道，工信部相关负责人29日在部署APP侵害用户权益专项整治行动会议上强调，将重拳整治APP侵害用户权益的行为。据悉，整改不力的企业将纳入电信业务经营不良名单或失信名单。工信部7月2
工信部日前发布“工业和信息化部关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知”，通知显示，工业和信息化部决定开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动。将 2020 年 8 月底前上线运行全国APP技术检测平台管理系统， 12 月 10 日前完成覆盖 40 万款主流APP检测工作。
今日，工信部发布了《关于侵害用户权益行为的APP通报( 2020 年第三批)》。工信部称，截至目前，尚有 58 款APP未完成整改，上述APP应在 7 月 30 日前完成整改落实工作，逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
国内的手机APP应用在滥用权限、收集用户隐私方面太过随意，为此工信部也不得不定期通报这些流氓应用。今天下午，工信部通报了侵害用户权益行为的APP(2020年第三批)，总计58款APP入围，包括去哪儿
根据中国工信部官网信息显示，顶级域名.CC、.TV已经于 近日正式通过工信部关于域名注册管理机构的审批。这意味着，从消息公布即日起，国内网站和站长们可以在中国无阻注册使用.CC域名，进行网站备案和实名认证。
DoNews 7月29日消息（记者 程梦玲）2020可信云大会29日召开。工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，要加快云计算基础设施建设布局。闻库表示，当前，新需求、新技术、新业态仍加速迭代，如火如荼的新基建、稳步推进的数字化转型、突如其来的疫情防控工作，都为云计算产业带来了全新的发展机遇和挑战。同时闻库为云计算产业的发展提出了三点建议。他要求，不断完善产业生态建设。加大云计算共性开发平台、共性解决方案支持力?
7月27日消息，据工信部发布的消息，拟收回847个电信网码号，包括杭州舒讯信息技术有限公司的“95133”、北京亿美软通科技有限公司的“95749”等电信网码号。工信部表示，近期，按照相关规定，我部拟收回部分电信网码号资源。为保护用户利益，增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性，现对这部分拟收回的电信网码号资源进行公示，公示时间截止到2020年8月26日。此外，工信部称，公示期满后，将启动码号回收机制，?
今日，工信部发文称，近年来，部分企业不遵守工业和信息化部相关管理规定，顶风作案，利用95、 106 号段从事网络诈骗等犯罪活动。前期，工业和信息化部积极配合公安部门开展打击网络贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役，指导组织北京、河北、上海、江苏、河南、陕西等地通信管理局联合出击
很久没有黑莓手机的消息了，没想到他们还是爆出了一个大新闻——黑莓手机不仅没死，而且2021年还要发布5G黑莓手机，标志性的物理键盘也..
今天下午的华为Matebook系列新品发布会上，华为一口气带来了四款笔记本新品，包括华为MateBook X、新款华为MateBook 13、MateBook 14以及MateBook..
今日，考生伪造清华录取通知书一事登上微博热搜。对此，支付宝官微称：“愿天下没有假录取通知书、也没有冒名顶替。ps：小朋友，录取通知书可..
在任天堂的Switch主机上，可能没有一款游戏像《健身环大冒险》这样能够引发网络轰动的，年初的时候价格一度炒作到上千元。现在国行的《健身环大冒..
随着移动支付的普及，很多车主在加油站也习惯于手机扫码支付，现在不行了。继北京之后，天津也发文要求加油站内严禁使用手机扫码支付等行为。据央..
今日，国内最权威的信息安全会议之一，第19届XCon安全焦点信息安全技术峰会于北京举行，腾讯朱雀实验室首度亮相公众视野。这个颇有神秘色彩的安全..
8月18日，“致远互联·华为云杯” 首届协同云企业应用开发者大赛正式启动。此次大赛由致远互联主办、华为云联合举办，以“云端定制 创新共生”为主..
8月19日消息，今日晚间，紫光国微发布半年度业绩报告称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为4.02亿元，同比增长108.47%，营业收入约为14..
2020年8月20日，这天是周四，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于人体健康的，问题是“异物入眼时，怎么处理可能会伤害到眼睛?”这个很可能会因为..
就在昨天，有传言说苹果总部正在录制iPhone12 发布会。现在，LeaksApplePro分享了同样的预录主题演讲细节，其中一些信息可能会让你失望。iPhone12..
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【老人无健康码遭公交司机拒载】据媒体报道， 8 月 17 日，黑龙江哈尔滨一老人因无法出示健康码被公交车拒载一事令人痛心，引发网友热议。认为应该..
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北京时间 8 月 19 日下午，华为举办MateBook X新品发布会，为我们带来了多款新品，这其中不仅有笔记本电脑，也有智能眼镜和耳机产品。没有看发布会..
今日，联想集团发布微博称，将在国内上市全球首款商用消费级折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，其重量不足 1 千克。..
最近，“歪嘴战神”这个梗火了，随之而来的是部分网友的二次修改和玩梗。例如B站上就有不少关于“歪嘴战神”的鬼畜视频，这也引起了版权方的不满。..
早在今年 7 月份，工信部就发文通报了市场上 58 款存在侵害用户权益行为App，并责令相关公司整改。近日，上述这些App经第三方检测机构核查复检，发..
健康码是如今很多地区在公共出行、旅游景点等需要出示的一个二维码，不过对于智能手机不太会使用的老人来说，造成了不少的出行困难。就在近日，8 ..
当前，虽然不少车企都宣称正在开发自动驾驶技术，但是至今还没有一家车企，敢拍胸脯打包票，自己的自动驾驶技术真能够完全实用的。相较于完全自动..