工信部对包括乐游在内8款APP进行下架 未按要求完成整改

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息：工信部 7 月 24 日通报了 58 家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 8 款APP未按要求完成整改。依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》等法律和规范性文件要求，工信部组织对上述APP进行下架。

被下架APP分别为：VISTA看天下、蓝舞者、 39 互联网医院、乐游、松果文档、大角虫漫画、宜搜漫画、一米工作。