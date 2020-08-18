“毒角SHOW”宣布与西瓜视频达成独家合作

8 月 18 日，“毒角SHOW”官方宣布，跟西瓜视频达成独家合作，未来毒角SHOW的内容将在西瓜视频独家更新，提供更多更好的内容。
2016- 17 年，字节跳动推出了三个短视频APP，即抖音、火山、头条视频(西瓜);它将因此被媒体冠以“APP工厂”的称号。
在“ 2020 宝马科技日”活动上，宝马在线发布了多款车内数字化产品。其中，西瓜视频成为宝马车上首个车载短视频应用。据官方介绍，车载“西瓜视频” 将直接装配在 2020 年 7 月以后生产的特定宝马车型上，其他配备有BMW iDrive 7. 0 的宝马车，可通过软件升级的方式享受该功能。
7月28日消息，宝马在线今日发布多款车内数字化产品，其中，西瓜视频成为宝马车上首个车载短视频应用。资料显示，宝马车载“西瓜视频”主要有三方面特色：一是丰富的精选视频，覆盖热点新闻、财经、科技、汽车、体育、教育、娱乐等多领域；二是实时在线，内容随时更新且不占用过多内存；三是用户交互设计友好，轻点屏幕就可以选择播放下一个视频。据西瓜视频相关负责人介绍，基于安全第一的原则，西瓜视频与宝马在合作?
DoNews 7月28日消息（记者 程梦玲）今日，浙江卫视《中国好声音2020》定档8月播出，并官宣第一位导师谢霆锋，而该节目的全网独播权被字节跳动旗下视频平台西瓜视频拿下。过去几年，《中国好声音》的全网独播权都在爱奇艺。一直想打入长视频的西瓜视频很早就尝试过自制综艺。2018年8月，西瓜视频曾宣布将在未来一年投入40亿制作移动原生综艺，原西瓜视频总裁张楠判断平台用户对综艺内容有强烈需求。然而，砸下“40亿”后，用户仍在?
7 月中旬，西瓜视频博主“阿木爷爷”成了微博上的热门话题。他以多个全程没有使用钉子和胶水，只用了榫卯技术做木工的视频，从国内一路红到了海外各大平台，并在YouTube上收获了累计超过 2 亿的播放量和单个视频播放量 4000 万的成绩。
近日，科普创作人“李永乐老师”宣布，西瓜视频成为其独家内容发布平台，双方将展开深度合作，开拓知识科普领域。
随着汽车智能网联技术的发展，当前汽车的车机要是还不能联网的网，怎么看都有些落伍了。拥有着豪华车背书的宝马汽车，在这方面自然不会落后。日前，在宝马“ 2020宝马科技日”活动上
2016 年成立于美国的二咖传媒，早就积累了很多海外网红资源。作为头部MCN机构之一，二咖传媒目前在海内外共有 600 多个账号，并早在 2018 年时，就获得了红杉资本 4000 万人民币的A轮投资。
7月27日消息，科普创作人李永乐在最新一期视频中宣布，与西瓜视频达成独家深度合作，将携手深耕知识科普领域。与此同时，李永乐还将联合中科大副研究员袁岚峰、“妈咪说MommyTalk”制作人周哲，发起科普超能计划。他们将依托西瓜视频平台，分享科普创作经验，挖掘和培养更多创作新人。西瓜视频也将为该计划注入平台资源，其中表现优异者将获得独家签约名额。资料显示，李永乐2017年5月入驻西瓜视频，迄今为止，他已制?
今年以来，知识科普类视频的风头愈演愈烈。从年初与新冠肺炎相关的各种科普视频在全网刷屏，到后来又有巫师财经、李永乐老师等强势出圈，科普视频似乎一直没有淡出大众视线。而今，影视人也开始尝试切入这一赛道。
8月14日消息，今晚8点，Netflix年度悬疑佳作《谁是被害者》将在西瓜视频上线。这是继英剧《德古拉》和日本动画电影《无限》之后，西瓜视频再次与Netflix进行内容合作，也是该平台首次引进Netflix华语剧集。目前，该剧在豆瓣取得了8.0的评分，是迄今为止得分最高的Netflix华语剧。此前，《我们与恶的距离》和《想见你》等台湾电视剧的火热，引起了大陆观众的广泛关注和讨论，被认为是“新台剧复兴”的代表。此次《谁是?
7月31日消息，自然科普类纪录片《灵长王国》(Primates)在西瓜视频和今日头条独家上线。这是继《哈勃三十年：揭示宇宙奇观》之后，西瓜视频与BBC Studios联合出品的又一部高品质科普内容。《灵长王国》由知名纪录片《大猫》原班制作团队打造，基于最新拍摄技术讲述了灵长类动物不为人知的族群故事，其中一些画面是首次被人类所捕获和公开。该纪录片揭示了当前灵长类动物面临的一系列生存和繁衍难题，并分析了导致物种濒
第十八届中国国际数码互动娱乐展览会(2020ChinaJoy)，在万众期待中拉开了帷幕。作为深耕泛娱乐多年的互联网领军企业，宁美再次带着好玩有趣的互动内容以及高级炫酷的电脑产品惊艳亮相，为大家带来一场精彩的娱乐盛宴! 宁美人气偶像宁晓美国潮风盛装空降2020ChinaJoy现场，探展挖宝，为在线观众们带来一场趣味性十足的云游新体验! 展会第一天，排队进入场馆的玩家们便人山人海，各大游戏展区、各种动漫周边吸引了众多玩家前来围观?
7 月 27 日，科普创作人“李永乐老师”宣布与西瓜视频达成独家合作，开拓知识科普领域，并担任西瓜视频科普超能计划联合发起人，挖掘和培养更多创作新人。
一个用来补光和安放设备的三脚架，最近被摆进了金盾影视中心主任李学政的办公室。在影视制作行业，李学政所在的金盾影视中心显得有些低调，但它出品的影视剧《人民的名义》、《麻雀》等等，却是无人不知、无人不晓的大爆款。
在YouTube上， 4255 万人共同围观了一条 13 分钟的视频：茂密的林间，一位中国的老木匠对着镜头打了个招呼，然后将手边的木条挖槽、镶嵌、交合，制成一座木拱桥。
2020年8月18日，蚂蚁庄园小课堂也有不少的小伙伴还抽取到了水果相关的问题，今天的问题是“一般我们吃的零食西瓜子，是夏天常吃的西瓜里的籽吗?”这个问题其实还是比较容易答错的，下面就来为大家分享一下正确的答案。
随着人工智能时代的到来，当前全球已经有 24 个国家在基础教育中设立了编程课，随着国内众多政策的发布，编程助力于高考的趋势愈发明显，各类少儿编程赛事也日渐增多，相较 2019 年，今年教育部白名单赛事中，科创类大赛占比 60 %，国家教育部对少儿编程的重视度可见一斑。近日，2020 年上半年 CPA 编程等级考试获奖名单公布，学员已陆续收到获奖证书引发不少家长关注，据组委会官方数据显示，继 2019 年西瓜创客学员在 Scratch
【河南大爷用西瓜雕出十二生肖】据媒体报道， 7 月 29 日，河南开封， 58 岁的余大爷用西瓜雕刻 12 生肖，每一个生肖都雕刻得栩栩如生，余大爷说，看到别人用西瓜雕的东西非常漂亮，自己就想用西瓜雕刻 12 生肖，挑战下自己，通过网上自学，余大爷花 5 天时间就完成了雕刻。
2020 年，视频行业面临着诸多变局。外界的关注、担忧与质疑声渐长，视频网站将如何接招?作为行业领先在线视频平台的腾讯视频，用今天这场“腾讯视频 2020 年度发布”给出了自己的答案。
( 2020 年 8 月 18 日，香港)金蝶国际软件集团有限公司(「金蝶国际」或「集团」;股份编号：00268.HK)今日公布其截至 2020 年 6 月 30 日(「报告期..
【TechWeb】8月18日消息，同道猎聘集团(06100.HK)发布2020上半年财报。财报显示，截至2020年6月30日，猎聘上半年营收8.08亿元人民币，同比增长13...
凤凰网科技讯 北京时间8月18日消息，据《福布斯》网站报道，美国航空航天局(NASA)周日发现一颗与特斯拉汽车大小相仿的近地小行星与地球擦肩而过。..
【TechWeb】8月18日消息，摩根士丹利发布研究报告，大幅调高对瑞思教育的盈利预期，目标价格上调50%，评级由“中性”升级至“买入”。截至当日美股..
图：华米科技凤凰网科技讯 北京时间8月18日消息，小米生态链企业华米科技(NYSE:HMI)今天发布了2020财年第二季度未经审计财报。财报显示，按照美国..
【TechWeb】北京时间2020年8月18日，触宝（NYSE:CTK）公布了截至2020年6月30日未经审计之2020年第二季度财务报告。财报显示，2020年第二季度触宝营..
【TechWeb】8月18日消息，互联网母婴健康管理平台“壹零医”近日完成数千万元的A+轮融资。本轮融资由云启资本领投，老股东创新工场、元璟资本和钟..
大千世界，可谓无奇不有。据外媒报道，德国柏林的一头母野猪走红了，原因显得有些奇葩。原来，日前在Teufelssee湖附近，大家正晒着日光浴时，这头..
作为国内公认服务最好但也是最贵的快递公司，顺丰是寄送高价产品的首选，就是运费比其他家高得多，大家多花钱也是买个放心。今天下午，顺丰控股公..
8月18日消息，京东健康“家庭医生”正式上线，全科室医生7*24小时在线问诊、48小时内专家团队在线会诊、最多8名家庭成员拥有专属健康档..
【TechWeb】8月18日，金山云（NASDAQ：KC）发布2020年第二季度财报。财报显示，二季度，金山云营收15.35亿元，同比增长64.1%。金山云此前预计第二..
【TechWeb】在移动互联网时代，用户手机上网冲浪呈现更多个性化需求，这对手机浏览器提出了更高的要求。如何适应更加复杂的移动上网场景？如何满足..
【TechWeb】浏览器被喻为连接用户与互联网世界的“桥梁”，因此对于每一位华为手机用户而言，无论是刷新闻、看资讯、还是查阅信息，华为浏览器都成..
因为《堡垒之夜》上线了绕过App Store抽成机制的付费、内购选项，苹果一怒之下将游戏从商店下架，随后谷歌Play也跟进，以示反对。现在Epic已将苹果..
魅族前副总裁、怒喵科技创始人李楠在微博上再次发表对苹果产品看法，他透露，苹果的AirPower虽然delay ，但是研发从未放弃。对于技术方案，李楠指..
8月18日消息，小米电视官方微博分享了李佳琦体验小米透明电视的视频。在视频中李佳琦连连称赞小米透明电视，其意义不仅在于做到了透明，而且还实现..
很显然，美国对华为的打击力度正在加强，从昨天最新出台的新规就能看到。按照最新规定，美国扩大了对38家跟华为相关企业的封杀，将其加入实体清单..
近日，日经新闻汇总的2019年“主要商品和服务市场份额调查”显示，中国取得了12种电子零部件全球市场份额第一的成绩，比前一年增加了2个..
以美食视频出道的网红中，李子柒算得上人气极高的一位。据新浪科技报道，8月18日，李子柒表示将在柳州投资建厂，持续深入推进螺蛳粉口味研发、品质..
8月18日5时，四川省防汛抗旱指挥部研究决定启动I级防汛应急响应，这也是四川历史上首次启动I级防汛应急响应。那么，I级防汛应急响应意味着什么？四..