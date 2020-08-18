“毒角SHOW”宣布与西瓜视频达成独家合作

8月14日消息，今晚8点，Netflix年度悬疑佳作《谁是被害者》将在西瓜视频上线。这是继英剧《德古拉》和日本动画电影《无限》之后，西瓜视频再次与Netflix进行内容合作，也是该平台首次引进Netflix华语剧集。目前，该剧在豆瓣取得了8.0的评分，是迄今为止得分最高的Netflix华语剧。此前，《我们与恶的距离》和《想见你》等台湾电视剧的火热，引起了大陆观众的广泛关注和讨论，被认为是“新台剧复兴”的代表。此次《谁是?