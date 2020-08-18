苹果前员工透露：曾协助美国能源部开发绝密iPod

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苹果前员工透露：曾协助美国能源部开发绝密iPod

2020-08-18 17:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:日前，苹果前员工 David Shayer 分享了他在15 年前曾协助美国能源部打造高度修改的绝密 iPod 的经历，而这个产品至今仍是个谜。

根据David Shayer分享的故事， 2001 年，他是苹果公司 iPod 项目聘请的第二位软件工程师，当时该项目内部代号为 P68。 2005 年，iPod 软件主管找到他，让他协助能源部承包商 Bechtel 完成一项绝密任务。

他们希望能私下帮助修改 iPod 的操作系统，以便收集来自第三方硬件的数据，同时保持 iPod 的外观和功能正常。

苹果

Shayer称，能源部的合同工程师秘密访问了苹果的园区，学习如何编译和了解早期 iPod 操作系统的复杂工作原理。

虽然 Shayer 还是不知道工程师们到底在 iPod 中添加了什么，或者他们希望收集什么数据，但他猜测这很可能是一个秘密的盖革 -米勒计数器，可以用来记录放射性读数，同时保持主机设备“隐秘性”。

除了第五代iPod及其操作系统的细节，Shayer 还深入了解了苹果公司保密的内部运作方式。

当时只有四个人知道这个项目，目前都不在苹果公司工作，也没有留下任何文件来证明这个秘密工作。

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