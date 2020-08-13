iphone12价格预测，可能比去年的iPhone11更低

随着苹果秋季发布会的临近，有关iPhone12系列手机的相关爆料消息也越来越多，消息真实性似乎也越来越值得可信，其中有关iPhone12价格的预测也有不少，那么今年iPhone12定价是多少呢，我们来看下相关的预测消息。

1、入门版可能与去年的iPhone11差不多，甚至更便宜。虽然今年iPhone12会支持5G网络，零部件成本会提升，但是在看到去年iPhone11降价后热卖的场景下，苹果没有任何理由加价出售，尤其是今年苹果公司面临销售压力，需要通过降级的方式来促进消费者来购买，因此有消息认为iPhone12入门的版本价格会是5499元，甚至是更低的5299元。



2、iPhone12降价还有是苹果打算在包装中移除充电头和耳机，这样单台手机的成本也就降低，这也可以让很多用户收益，当然苹果是为了可以让自己的无线蓝牙耳机有更好的销量。

3、高端机型可能不会有明显降价。首先对于高端机型的用户来说，价格敏感度较低，如果购买的是1万多元的手机，差价几百元几乎没有太大的影响，因此苹果在高端机型的定价不会有太大变化。同时一部分机型还可以帮助苹果公司提升利润。

4、目前出现了iPhone12系列曝光的价格表，大家可以参考这一价格，另外今年购买iPhone12还多了一个海南版的选项，如果价格合适的话，也值得购买。

5、iPhone12价格曝光表

iPhone 12(5.4 英寸)：64GB/$699、128GB/$749、256GB/$849

iPhone 12 Max(6.1 英寸)：64GB/$799、128GB/$849、256GB/$949

iPhone 12 Pro(6.1 英寸)：128GB/$1049、256GB/$1149、512GB/$1349

iPhone 12 Pro Max(6.7 英寸)：128GB/$1149、256GB/$1249、512GB/$1449