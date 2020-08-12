腾讯：美国收入在全球收入的比重不到2%

在Q2 业绩会上，腾讯表示美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在其广告总收入的比重不到1%。
在Q2 业绩会上，腾讯表示美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在其广告总收入的比重不到1%。
昨天，美国政府给出的消息称，要在45天后停止与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，同时禁止与微信母公司腾讯进行任何有关微信的交易。很显然美国政府对TikTok的打击在延伸，而腾讯也已经被盯
据央视报道，当地时间8月6日，美国宣布将在45天后禁止任何美国公司或个人与TikTok母公司字节跳动以及微信母公司腾讯进行交易。此举意味着，字节跳动要在45天内完成对TikTok的交易，否则将被禁
今天上午，美国给出了最新规定，9月20日将阻止与TikTok的母公司字节跳动（Bytedance）的所有交易，以努力 “解决信息和通信技术供应链方面的国家紧急情况”。除了这条规定外，白宫还
DoNews7月27日消息（记者 翟继茹）27日，腾讯宣布将与宝马开展数字化合作，腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”将在BMW车上的应用。腾讯方面介绍，“腾讯小场景”基于微信小程序的框架可以提供百万量级应用生态，支持语音交互，无需下载安装。双方合作的小场景将在今年内在国内使用，包括资讯、美食、娱乐、出行、教育等领域。（完）
对于美国总统特朗普在8月6日发布针对微信的总统行政令，腾讯公司在8 月 7 日晚间，在港交所发布澄清公告称，我们注意到，美国总统于 2020 年 8 月 6 日颁布了一项行政命令，禁止与WeChat应用程式相关并受制于美国管辖的若干交易。公司正在审阅行政命令的潜在后果。
针对今日网友反馈QQ账号被冻结一事，腾讯QQ官微刚刚回应称：已经修复完毕，目前可正常使用。今日有大量QQ用户反馈账号被无故冻结，且无法解冻。用户称，很多人的账号都在同一时间被封，而大部分人冻结理由都是违规业务行为。同时网友表示账号并未进行违规操作。你的QQ帐号被冻结了吗？
核心要点：在互联网的冲击下，唱片工业链条被打破，整个行业必须基于数字音乐的特点进行秩序重组，才能获得新生。数字音乐平台的功能在不断进化，数字专辑、TME live等形式成为新的“唱片工业链条”，同时不断完善商业模式，实现自我造血，反哺音乐内容建设。TME这样的行业参与者，是音乐行业重构的核心推动力量，它的种种布局实际上远远超出了一个数字音乐平台诞生之初的定位和能力半径，也在行业健康的发展态势中获得了应有的回?
宝马与腾讯宣布开展数字化合作，将推进腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”在BMW车上的应用。
8 月 11 日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布截至 2020 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示， 2020 年第二季度，腾讯音乐总营收为69. 3 亿元，同比增长17.5%，调整后净利润为人民币11. 5 亿元。同时，在线音乐订阅收入实现强劲增长，同比增长64.7％至人民币13. 1 亿元。业绩逆势夺新高，财报表现十分亮眼。在财报公布的同时，腾讯音乐还与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团共同重磅宣布：基于长期不断深化?
近日，腾讯联合中国上海公司开发了一个名为“游戏宽带”的活动，面向部分区局的SDN网关用户开放体验活动，为用户提供下载和更新游戏的独享通道带宽保障，并支持多款游戏加速，很多朋友还不清楚这个腾讯的游戏宽带到底是什么，下面就来为大家详细大家介绍一下。
【搜狗回应腾讯收购要约】据媒体报道， 7 月 27 日晚间，搜狗公司宣布其董事会收到腾讯控股初步不具约束力的收购要约。腾讯计划以每股 9 美元收购所有未持有的搜狗普通股股票，这笔交易若完成搜狗将成为腾讯子公司，而搜狗将从纽交所摘牌。
对于美国总统特朗普发布的总统行政令，腾讯公司在8 月 7 日晚间，在港交所发布澄清公告称，我们注意到，美国总统于 2020 年 8 月 6 日颁布了一项行政命令，禁止与WeChat应用程式相关并受制于美国管辖的若干交易。公司正在审阅行政命令的潜在后果。
8月7日消息，美国总统特朗普于当地时间6日签署行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。由于上述行政命令未有详细说明，有外媒将此项行政命令解读为对腾讯和微信的禁令，但是也有外媒解读为是仅针对微信的禁令，不涉及腾讯其他业务。对于这一突发事件，腾讯方面尚未公开进行回应，仅表示内部正在评估该行政命令，?
腾讯视频近日发布了包括影视、综艺、产业效能等方面的最新战略，包括升级分账机制，推出腾讯视频号等，并分别围绕影视剧、综艺、动漫、电影等品类发布了重点项目。发布会上，腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀表示，腾讯视频将加大对优质内容的投入，一是用平台运营经验、技术工具、数据等为创作赋能；二是将升级内容分账机制，提出更有竞争力的长视频分账制度；三是重视长短视频生态建设，推出腾讯视频
【腾讯收购搜狗花了多少钱】据媒体报道，腾讯向搜狗发出初步非约束性收购要约。据悉，腾讯有意以 9 美元/ADS的价格收购搜狗剩余股份。随后，搜狗CEO王小川在朋友圈发文称，感谢腾讯公司对搜狗公司价值以及技术能力、产品创新能力的认可。接下来会对相关事宜进行认真的讨论和衡量，让搜狗能够持续为用户创造更大的价值。
近日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布了2020年Q2财报，延续了Q1的增长势头。数据显示，2020年Q2季度，腾讯音乐总营收同比增长17.5%达69.3亿元，调整后净利润11.5亿元，在线音乐付费用户更是强劲增长达4710万，同比创纪录增长超51.9%。亮眼成绩单的背后，腾讯音乐的内容领先优势持续强化。在财报发布当天，腾讯音乐与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团（UMG）共同重磅宣布：基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年
据国内媒体报道，有知情人士透露，腾讯正在推动中国最大的游戏流媒体平台——虎牙和斗鱼的合并事宜，这笔交易将使得腾讯牢牢占据市场领先地位。目前，我国游戏直播市场规模至少34亿
腾讯直享直播怎么赚钱？日前腾讯智慧零售面向微信生态内的商家推出一款直播工具——直享，这款产品不仅具备内容分发能力，还将涵盖直播、分发、SKU 管理、支付、售后等链条全部环节，可以说是一站式直播带货解决方案。直享直播是微信体系内具备内容分发能力的一站式直播变现工具，也可以理解为直播变现工具+群运营工具。以下是关腾讯直享直播怎么赚钱介绍。
昨日晚间，搜狗宣布收到腾讯的初步非约束性要约，拟以每普通股或每美国存托股份(ADS) 9. 00 美元的价格，现金收购搜狗包括ADS在内尚未被腾讯或其附属公司持有的所有剩余的流通中普通股。
7月18日,校长会联合腾讯教育举办的“科技,创造教育新未来——第三届专业学校改进计划年会”在腾讯深圳总部召开。会上,腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊以“科技,课堂创新的新动能”为题发表演讲。腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊陈书俊从连接、内容以及AI+教育三个角度,分别阐述了腾讯教育如何发挥科技优势为课堂创新提供新动能。在连接层面,腾讯教育为全国各地中小学在疫情期间提供复课保障,并通过腾讯课?
腾讯控股今日发布2020年第二季度及上半年未经审计财务报告，报告显示，腾讯第二季度营收1148.83亿元，同比增长29%；期内公司权益持有人应占盈利为..
Intel处理器产品线众多，调整也是经常的事儿，但是直接砍掉一个延续多年的产品线，确实不多见。据外媒报道，Intel Y系列超低功耗处理器已经进入EO..
腾讯公司今天下午发布了2020年Q2季度财报，当季营收1148.83亿，同比增长29%，净利润达到301.53亿，同比增长28%。具体来说，腾讯的增值业务贡献了6..
阿里巴巴旗下大数据营销平台阿里妈妈最近又有新动向。8月12日，阿里妈妈在杭州开展“阿里妈妈M峰会”，重新定义数字时代的品牌广告，联合大淘系打..
iPad Air4 传闻似乎正如火如荼地进行着，据一位爆料人透露，苹果可能也在为即将到来的平板电脑准备Magic Keyboard配件。目前，只有 11 英寸和12. ..
“2020Leader闪耀系列新品上市时尚综艺秀”在上海艺仓美术馆举办，现场发布了行业首套流星银外观家电——Leader闪耀系列。作为行业内的年轻品牌，..
有网友在央视新闻微博留言称“早该整治了”，也有网友表示，“你吃可以，不要吃了再吐出来。不仅浪费食物还破坏身体，这种单纯想博眼球的吃播应该..
2020年下半年了，全球的5G网络都在高速发展中，中国是全球规模最大的，全年预计建成80万5G基站，发展2亿用户。就在5G发展的同时，6G网络技术也提上..
【波音7月没有任何新订单】据彭博消息， 8 月 11 日周二，美国最大的出口制造商之一波音公司发布了 2020 年 7 月的商用飞机订单与交付数据。..
苹果本周重新推出了Apple Music网络播放器的“beta版”，并进行了一些调整，使该服务与相应的应用版本保持一致，这些应用版本将作为iOS14 和macOS..
8月13日，Epic正式开启了遗迹灰烬重生的免费领取活动，这款游戏在之前得到了大量玩家的喜爱，没想到epic喜加一会送遗迹灰烬重生，所以今天就来为大..
内容平台们似乎很久没有新闻了。一方面，三足鼎立的格局几乎已成定数，动辄数亿的补贴大战硝烟渐熄;另一方面，边际效应不断强化，内容池不断扩大..
在Q2 业绩会上，腾讯表示美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在其广告总收入的比重不到1%。..
在今日的正和岛创变者年会开幕式上，科大讯飞董事长刘庆峰指出，被列入美国实体清单后，很多人担心科大讯飞能否继续保持全球领先的地位，但在近期..
2020年8月13日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，此次的问题是动物类，“漂亮的金鱼，是由什么鱼演变而来的?”这个算是比较难回答的，很容易就..
8月12日，科大讯飞董事长刘庆峰在正和岛创变者年会上表示，自去年被美国列入实体清单后不能再买美国芯片，但科大讯飞在近期最权威的英文语音识别比..
DoNews 8月12日消息（记者 丁凡）今日，微软宣布微软Surface Duo将会在9月10日发售。据悉，Surface Duo是一款双屏手机，搭载骁龙855，预装Android..
继 7 月推出灰色玛瑙(Gray Onyx)和蓝色大理石(Blue Marble)配色之后，一加又证实了尘灰色(Gray Ash)版本的 OnePlus Nord 将于 10 月份与大家见面。..
小米10至尊纪念版和Redmi K30 至尊纪念版两款手机在小米十周年主题演讲上如期而至。作为小米 10 周年献礼之作，两款产品诚意满满。其中小米 10 至..
8 月 12 日，CNMO发现realme有两款新机入网了工信部，型号名分别是RMX2200 和RMX2176。由于这两款新机已经入网，我们得以知道这两款新机的外观和配..