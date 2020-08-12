腾讯：美国收入在全球收入的比重不到2%

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 腾讯最新资讯 > 正文

腾讯：美国收入在全球收入的比重不到2%

2020-08-12 21:08 · 稿源：站长之家

在Q2 业绩会上，腾讯表示美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在其广告总收入的比重不到1%。

网友热搜:

腾讯体育直播视频直播腾讯视频电视版名字腾讯重组 人事乱斗西游腾讯版腾讯阿里入股中金腾讯极速浏览器手机版腾讯csig事业群待遇腾讯觅影招聘腾讯2018世界杯直播权下载腾讯视频频重庆晨报：腾讯强制用户卸载彩虹腾讯相册小程序入口
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 美国加入对微信封杀 腾讯公告：正在评估

    昨天，美国政府给出的消息称，要在45天后停止与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，同时禁止与微信母公司腾讯进行任何有关微信的交易。很显然美国政府对TikTok的打击在延伸，而腾讯也已经被盯

    美国封杀微信

  • 美国发布对微信禁令 腾讯回应：正在评估

    据央视报道，当地时间8月6日，美国宣布将在45天后禁止任何美国公司或个人与TikTok母公司字节跳动以及微信母公司腾讯进行交易。此举意味着，字节跳动要在45天内完成对TikTok的交易，否则将被禁

    腾讯

  • 封杀TikToK后 美国对微信下手：腾讯游戏等业务正常运行

    今天上午，美国给出了最新规定，9月20日将阻止与TikTok的母公司字节跳动（Bytedance）的所有交易，以努力 “解决信息和通信技术供应链方面的国家紧急情况”。除了这条规定外，白宫还

    TikToK 微信

  • 腾讯宣布与宝马开展数字化合作 “腾讯小场景”年内可车上使用

    DoNews7月27日消息（记者 翟继茹）27日，腾讯宣布将与宝马开展数字化合作，腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”将在BMW车上的应用。腾讯方面介绍，“腾讯小场景”基于微信小程序的框架可以提供百万量级应用生态，支持语音交互，无需下载安装。双方合作的小场景将在今年内在国内使用，包括资讯、美食、娱乐、出行、教育等领域。（完）

  • 腾讯回应美国行政命令，正在审阅美国行政命令的潜在后果

    对于美国总统特朗普在8月6日发布针对微信的总统行政令，腾讯公司在8 月 7 日晚间，在港交所发布澄清公告称，我们注意到，美国总统于 2020 年 8 月 6 日颁布了一项行政命令，禁止与WeChat应用程式相关并受制于美国管辖的若干交易。公司正在审阅行政命令的潜在后果。

    腾讯 腾讯回应美国行政命令 微信

  • 腾讯qq无故冻结账号 附腾讯官方回应全文

    针对今日网友反馈QQ账号被冻结一事，腾讯QQ官微刚刚回应称：已经修复完毕，目前可正常使用。今日有大量QQ用户反馈账号被无故冻结，且无法解冻。用户称，很多人的账号都在同一时间被封，而大部分人冻结理由都是违规业务行为。同时网友表示账号并未进行违规操作。你的QQ帐号被冻结了吗？

    腾讯 qq冻结

  • 腾讯音乐：踏实者的犒赏

    核心要点：在互联网的冲击下，唱片工业链条被打破，整个行业必须基于数字音乐的特点进行秩序重组，才能获得新生。数字音乐平台的功能在不断进化，数字专辑、TME live等形式成为新的“唱片工业链条”，同时不断完善商业模式，实现自我造血，反哺音乐内容建设。TME这样的行业参与者，是音乐行业重构的核心推动力量，它的种种布局实际上远远超出了一个数字音乐平台诞生之初的定位和能力半径，也在行业健康的发展态势中获得了应有的回?

    腾讯音乐

  • 腾讯宝马合作升级 将为车主提供“腾讯小场景“与”微信车载版”

    宝马与腾讯宣布开展数字化合作，将推进腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”在BMW车上的应用。

    腾讯 微信车载版 宝马

  • 底盘稳、活力优、后劲足，腾讯音乐Q2财报营收利润双突破

    8 月 11 日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布截至 2020 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示， 2020 年第二季度，腾讯音乐总营收为69. 3 亿元，同比增长17.5%，调整后净利润为人民币11. 5 亿元。同时，在线音乐订阅收入实现强劲增长，同比增长64.7％至人民币13. 1 亿元。业绩逆势夺新高，财报表现十分亮眼。在财报公布的同时，腾讯音乐还与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团共同重磅宣布：基于长期不断深化?

    腾讯音乐 腾讯音乐Q2财报

  • 腾讯游戏宽带是什么 腾讯游戏宽带详细介绍

    近日，腾讯联合中国上海公司开发了一个名为“游戏宽带”的活动，面向部分区局的SDN网关用户开放体验活动，为用户提供下载和更新游戏的独享通道带宽保障，并支持多款游戏加速，很多朋友还不清楚这个腾讯的游戏宽带到底是什么，下面就来为大家详细大家介绍一下。

    腾讯游戏宽带 腾讯

  • 搜狗回应腾讯收购要约说了什么？腾讯有意全资收购搜狗

    【搜狗回应腾讯收购要约】据媒体报道， 7 月 27 日晚间，搜狗公司宣布其董事会收到腾讯控股初步不具约束力的收购要约。腾讯计划以每股 9 美元收购所有未持有的搜狗普通股股票，这笔交易若完成搜狗将成为腾讯子公司，而搜狗将从纽交所摘牌。

    搜狗 腾讯

  • 腾讯回应特朗普禁令

    ​对于美国总统特朗普发布的总统行政令，腾讯公司在8 月 7 日晚间，在港交所发布澄清公告称，我们注意到，美国总统于 2020 年 8 月 6 日颁布了一项行政命令，禁止与WeChat应用程式相关并受制于美国管辖的若干交易。公司正在审阅行政命令的潜在后果。

    腾讯 微信 美国禁令

  • 特朗普发布对微信禁令 腾讯怎么办？

    8月7日消息，美国总统特朗普于当地时间6日签署行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。由于上述行政命令未有详细说明，有外媒将此项行政命令解读为对腾讯和微信的禁令，但是也有外媒解读为是仅针对微信的禁令，不涉及腾讯其他业务。对于这一突发事件，腾讯方面尚未公开进行回应，仅表示内部正在评估该行政命令，?

    微信

  • 腾讯视频发布最新战略：升级分账机制 推出腾讯视频号

    腾讯视频近日发布了包括影视、综艺、产业效能等方面的最新战略，包括升级分账机制，推出腾讯视频号等，并分别围绕影视剧、综艺、动漫、电影等品类发布了重点项目。发布会上，腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀表示，腾讯视频将加大对优质内容的投入，一是用平台运营经验、技术工具、数据等为创作赋能；二是将升级内容分账机制，提出更有竞争力的长视频分账制度；三是重视长短视频生态建设，推出腾讯视频

    腾讯 腾讯视频 腾讯视频号

  • 腾讯收购搜狗花了多少钱？腾讯有意全资收购搜狗是怎么回事

    ​【腾讯收购搜狗花了多少钱】据媒体报道，腾讯向搜狗发出初步非约束性收购要约。据悉，腾讯有意以 9 美元/ADS的价格收购搜狗剩余股份。随后，搜狗CEO王小川在朋友圈发文称，感谢腾讯公司对搜狗公司价值以及技术能力、产品创新能力的认可。接下来会对相关事宜进行认真的讨论和衡量，让搜狗能够持续为用户创造更大的价值。

    腾讯收购搜狗 腾讯

  • 腾讯音乐Q2财报亮眼发布，将与环球音乐共建厂牌树立行业新标杆

    近日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布了2020年Q2财报，延续了Q1的增长势头。数据显示，2020年Q2季度，腾讯音乐总营收同比增长17.5%达69.3亿元，调整后净利润11.5亿元，在线音乐付费用户更是强劲增长达4710万，同比创纪录增长超51.9%。亮眼成绩单的背后，腾讯音乐的内容领先优势持续强化。在财报发布当天，腾讯音乐与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团（UMG）共同重磅宣布：基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年

    腾讯音乐Q2财报 腾讯音乐

  • 曝斗鱼和虎牙合并！腾讯正在牵头谈判

    据国内媒体报道，有知情人士透露，腾讯正在推动中国最大的游戏流媒体平台——虎牙和斗鱼的合并事宜，这笔交易将使得腾讯牢牢占据市场领先地位。目前，我国游戏直播市场规模至少34亿

    斗鱼 虎牙 腾讯

  • 腾讯直享直播怎么赚钱

    腾讯直享直播怎么赚钱？日前腾讯智慧零售面向微信生态内的商家推出一款直播工具——直享，这款产品不仅具备内容分发能力，还将涵盖直播、分发、SKU 管理、支付、售后等链条全部环节，可以说是一站式直播带货解决方案。直享直播是微信体系内具备内容分发能力的一站式直播变现工具，也可以理解为直播变现工具+群运营工具。以下是关腾讯直享直播怎么赚钱介绍。

    直享直播 腾讯

  • 腾讯有意全资收购搜狗

    昨日晚间，搜狗宣布收到腾讯的初步非约束性要约，拟以每普通股或每美国存托股份(ADS) 9. 00 美元的价格，现金收购搜狗包括ADS在内尚未被腾讯或其附属公司持有的所有剩余的流通中普通股。

    腾讯 腾讯全资收购搜狗 搜狗

  • 腾讯陈书俊：科技，课堂创新的新动能

    7月18日,校长会联合腾讯教育举办的“科技,创造教育新未来——第三届专业学校改进计划年会”在腾讯深圳总部召开。会上,腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊以“科技,课堂创新的新动能”为题发表演讲。腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊陈书俊从连接、内容以及AI+教育三个角度,分别阐述了腾讯教育如何发挥科技优势为课堂创新提供新动能。在连接层面,腾讯教育为全国各地中小学在疫情期间提供复课保障,并通过腾讯课?

    腾讯课堂 腾讯教育
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
2020苹果发布会 华为Mate40上市时间 腾讯音乐Q2财报 虎牙与斗鱼合并 小米十周年发布会 雷军回应与董明珠赌约 2020世界500强 微软回应断供谣言 RTX30系列显卡 贝壳找房赴美上市

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM