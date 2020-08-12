腾讯2020Q2财报：营收1149亿元 微信月活12.06亿

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:今日，腾讯发布了 2020 年第二季度业绩报告，数据显示，腾讯第二季度营收 1149 亿元，市场预估1124. 39 亿元，去年同期888. 21 亿元。腾讯第二季度净利润331. 1 亿元人民币，市场预估272. 9 亿元人民币。

增值服务业务方面，腾讯2020年第二季的收入同比增长35%至人民币650. 02 亿元。网络游戏收入增长40%至人民币382. 88 亿元。智能手机游戏收入总额及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币359. 88 亿元及人民币109. 12 亿元。社交网络收入增长29%至人民币267. 14 亿元。

金融科技方面，腾讯2020年第二季金融科技及企业服务业务同比增长30%至人民币298. 62 亿元。

网络广告业务方面，腾讯2020年第二季网络广告业务收入同比增长13%至人民币185. 52 亿元。社交及其他广告收入增长27%至人民币152. 62 亿元。媒体广告收入下降25%至人民币32. 90 亿元。

此外，数据还显示，截至第二季度，腾讯QQ的智能終端月活跃账户数6. 47 亿，去年7. 07 亿，同比下降8.4%。微信及Wechat的合并月活跃账户数达12. 06 亿，同比增长6.5%。