百世集团寻求快递和货运业务在港上市

热爱健身、篮球、唱歌的中航未来学生刘世浩,是中航未来四川外国语大学航空服务2016级学生。1997年出生的他勇于尝试、勤奋好学、喜欢在活动中积累经验、在实践中提升能力。刘世浩在四川航空面试中成熟应对、脱颖而出,成为四川航空的一名员工。他的航空梦,就此起航!冲上云霄、拥有强大内心刘世浩英姿挺拔,阳光英俊,在外形上拥有先天优势。与此同时,他认真规划自己未来,在中航未来推荐的面试中不断积累经验,最终过关斩将,以优异成绩入