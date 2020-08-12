百世集团寻求快递和货运业务在港上市

据腾讯科技报道，消息人士表示，阿里巴巴支持的百世集团正寻求将其快递和货运业务在港上市，计划尚处于初步阶段，其发行规模和目标估值尚未确定。百世据悉选择了瑞士信贷和摩根大通领导上市进程。一位消息人士表示，上市最早可能在今年进行。百世集团和上述银行拒绝置评。
据腾讯科技报道，消息人士表示，阿里巴巴支持的百世集团正寻求将其快递和货运业务在港上市，计划尚处于初步阶段，其发行规模和目标估值尚未确定。百世据悉选择了瑞士信贷和摩根大通领导上市进程。一位消息人士表示，上市最早可能在今年进行。百世集团和上述银行拒绝置评。
【TechWeb】7月24日消息，中百集团对外发布公告称，为优化公司业务结构，进一步拓展业务范畴，增强公司竞争力，公司于7月23日向政府相关部门递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示。 目前，相关工作尚处于申请初期阶段，公司没有就免税品经营事项与任何客户或合作方进行商业洽谈或签署任何合同或协议。免税商品经营资质属于国家特许经营资质，公司最终能否获得该资质存在重大不确定性。公司主营业务仍为有税商品的零售业务?
2020.07.19 15:00 比特大陆旗下的云挖矿业务“比特小鹿”发布公告，主营业务之一ZEC（Z11）、ETH、ETC套餐 无法兑现，以及后续7月底将开通的挖矿套餐也无法兑现，至此比特大陆的内部纷争已经影响了大部分业务。公告内容部分如下：我们十分痛心地通知您，受近期比特大陆集团正蓝旗矿场所有矿机被非法转移事件影响，连带为比特小鹿BitDeer提供服务的部分矿机至今下落不明，导致比特小鹿BitDeer当前运行中和待生效的ZEC（Z11）、ETH?
2020年王者荣耀世冠决赛将可以采取线下观赛，这对于很多玩家来说是件十分开心的事情，可以亲自前往比赛现场支持自己喜欢的战队，那么这次世冠的门票在哪里可以购买呢，以下我们来看下相关的消息。
【TechWeb】7月14日消息，中百集团对外发布业绩预告，公司预计2020年1-6月归属上市公司股东的净利润-8000.00万至-6000.00万。公告称，一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司部分下属门店暂停营业，超市开展社区团购，销售结构单一，导致一季度营业收入同比下降；同时公司为服从抗疫保供大局，以保供应、稳物价、惠民生为原则，平价销售居民生活必需品，导致商品销售毛利减少；加之疫情期间人工成本、 配送成本剧增，员工防护物资和门?
虽然在我国新冠肺炎疫情已经得到有效控制，但是全国范围内疫情仍然形势严峻。几天前世界卫生组织总干事谭德赛曾表示，全球新冠肺炎疫情将持续数十年。周一，他又谈到了新冠肺炎疫苗的最新研制情
7 月 21 日，上海市知识产权局印发《第六批上海市重点商标保护名录》，旨在保护享有较高知名度、具有较大市场影响力的注册商标。连续四年获国际质量评鉴大赏的森田与众知名品牌一同登上名录，再为品牌建设工作提供有力保障。以商标强化品牌建设上海自 2018 年其启动重点商标保护名录工作，目前已有 593 件注册商标入选。本次发布的第六批名录涉及 35 家企业的 77 件注册商标，其中包括 8 家外资品牌的 17 件注册商标，体现了对国内
2020年王者荣耀世界冠军杯是今年王者荣耀电竞项目年度的一个重要赛事，哪支战队可以获得这个赛事的冠军、成为年度的最强战队呢，将在这几天的比赛中分出胜负，这里我们来一起看下王者荣耀世冠的淘汰赛赛程。
热爱健身、篮球、唱歌的中航未来学生刘世浩,是中航未来四川外国语大学航空服务2016级学生。1997年出生的他勇于尝试、勤奋好学、喜欢在活动中积累经验、在实践中提升能力。刘世浩在四川航空面试中成熟应对、脱颖而出,成为四川航空的一名员工。他的航空梦,就此起航!冲上云霄、拥有强大内心刘世浩英姿挺拔,阳光英俊,在外形上拥有先天优势。与此同时,他认真规划自己未来,在中航未来推荐的面试中不断积累经验,最终过关斩将,以优异成绩入
近日，有媒体报道称百度正在筹划内部多个业务拆分，并可能独立上市，包括百度网盘或分拆上市。对此，百度方面回应称：不予置评。
据第一财经报道，针对“百度网盘分拆上市”的报道，百度方面回复称：不予置评。
曾被股民冠以“妖股之王”的暴风集团再度引发关注，8月10日晚间，暴风集团发布公告称，公司股票可能被终止上市。暴风集团股票已于2020年7月8日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多
百度与中国建材集团签署战略合作协议，将在智慧物流，数字矿山，智慧工厂，工业无人驾驶、数据中心新基建、企业 AI 大脑等多个领域开展深入合作。合作第一期已签署合同金额2700万元。整个战略合作价值将超过百亿元。双方响应国家”新基建”号召，共同加速中国企业向数字化、智能化转型，助推“中国制造”迈向“中国智造”。
今日，暴风集团发布公告称，公司股票已于 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露 2019 年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
8月10日消息，暴风集团对外发布公告称，公司股票已于2020年7月8日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露2019年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。公告称，公司未能在2020年6月30日前披露2019年年度报告，已触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月）第13.1
靴子落地。7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。有报道称，作为全球最大的独角兽，蚂蚁集团目标估值2000亿
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，香港交易所集团行政总裁李小加表示：“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划?
网盘在百度的位置，有点类似阿里旗下钉钉，当然这是个类比。即都属于当年创立出发点是从个体用户切入，最后因为广泛的用户基础，以及与B端业务极好的耦合型，最后成为B端、C端的连接桥梁，而具有独特价值的一类。
据香港信报报道，阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划，财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资 300 亿美元(约 2340 亿港元)，估计最快在 9 月IPO。
近日，蚂蚁集团要上市的消息可谓是资本市场一重磅消息。上市消息公布后，一张阿里巴巴秋招内推群的聊天截图广泛流传——蚂蚁集团整层楼欢呼，是财务自由的声音。据公开资料显示，
一场直播卖出 3 吨零食，创下零食品类快手单场带货的新纪录，这就是知名零食品牌良品铺子快手带货首秀的成绩。 在 7 月 31 日的快手带货首秀中，良..
8月12日消息，今天小米带来了一款家居新品——米家新风机C1，专为小户型打造，小身材大风量、安装便捷、双离心风机、极低风噪、柔和进风..
Redmi游戏本来了。今日，小米笔记本官微放出预告称，Redmi首款游戏本，将于8月14日14:00的“超级玩家品玩会”上发布。官方描述称：&ldq..
最近游戏荒的又可以看看Steam了，今天是疯狂周三，这一波是《战地》游戏盛宴，多款游戏都是史低价，最低2折起，《战地5》更是低至80元。此次优惠活..
8月12日消息，据国外媒体报道，为苹果等公司代工芯片的台积电，近几年在芯片制程工艺方面走在行业的前列，他们7nm和5nm工艺都是率先量产，这两大工..
2020年到了8月了，相信不少的朋友最近都有游戏荒，不清楚玩什么游戏比较好，所以今天就来为大家分享一下单机游戏排行榜2020前十名。..
“2020抖音看见音乐计划”自6月20日启动以来，就吸引了众多参赛者和用户对活动的关注。数据显示，活动上线一个月音乐人报名参赛的歌曲数量突破3.2..
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什么时候会突然想到“手机壳”呢？清晨满脸泡泡，洗手台上的手机震动，猝不及防掉落；走在路上满心欢喜的回微信，突然，被撞到手机飞落；懒在被窝..
随着精英教育的日益重视以及家长教育观念的与时俱进,以满堂灌、大锅饭为特点的传统大众教育模式已经越来越难满足家长“望子成龙望女成凤”的期望。..
微信聊天记录怎么彻底删除？现在我们大多数人都离不开微信，平时微信给我们带来便利的同时，也有一定的弊端，那就是上面产生的很多隐私的聊天记录..
近日，华为云举办线上论坛，深入探讨将华为云技术与合作伙伴解决方案结合促进行业生态可持续发展、向目标市场展示卓越产品和企业实力。玖富作为华..
8 月 11 日- 12 日， 2020 中国国际零售创新大会在上海召开，本次大会探讨的一个重要议题是“智能化”。谈到智能化，除了算法和AI人工智能之外，我..
锁不仅是保护家庭财产安全的工具，同时也是开启智能管理平台的“钥匙”，门锁的智能化，识别系统和开锁方式的智能化是最基本的层次，也是最重要的..
8 月 7 日， 2020 世界物联网博览会在江苏无锡开幕。如今物联网的应用越来越广泛，尤其与5G融合发展， 不仅推动人工智能、工业互联网、卫星互联网..
等了一个月，iOS用户终于等来了微信7.0.15 for iOS的更新。要知道，安卓版微信上个月 16 日就已经更新了7.0. 17 版。..
8月11日晚，人民日报新媒体邀请“丫丫”佟丽娅作为“好物鉴赏官”，在抖音为#人民的美好生活#直播带货。直播现场，“丫丫”特别为观众们推荐了于田..
上周，三星发布了新的Galaxy Note系列，其中最高端的机型屏幕为120Hz。更高的刷新率让它在用笔或玩手机游戏时反应更灵敏，滚动也更流畅，如果要说..
据美国媒体报道称，美国政府已经有所行动，虽然离最终的封杀时间还有些时候，比如要求苹果、谷歌的美国应用商店下架TikTok短视频应用，并使在该平..
8月12日，据媒体报道，马云在央视访问时提到年轻人就业，表示年轻人送快递没什么不好，北大毕业生卖猪肉也不是问题，敢于改变自己才有意义。马云表..