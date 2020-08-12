百世集团寻求快递和货运业务在港上市

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百世集团寻求快递和货运业务在港上市

2020-08-12 14:15 · 稿源：站长之家

据腾讯科技报道，消息人士表示，阿里巴巴支持的百世集团正寻求将其快递和货运业务在港上市，计划尚处于初步阶段，其发行规模和目标估值尚未确定。百世据悉选择了瑞士信贷和摩根大通领导上市进程。一位消息人士表示，上市最早可能在今年进行。百世集团和上述银行拒绝置评。

 


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