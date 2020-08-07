网易严选：丁磊将于8月15日晚8点在抖音再次开启直播带货

从 2019 年下半年开始席卷全民的直播热，在 2020 推向了高潮。一时间，上至品牌CEO，下至一线导购都走进了直播间。小到食品、日用品，大到汽车、房子，万物皆可直播带货。直播电商似乎也成了解决流量增长、变现的万能解药。其中涌现了大量的二次元虚拟IP进入直播带货领域，他们的流量和带货能力完全不逊色于明星，不仅开启了电商直播的新纪元，也打开了虚拟IP运营的新的商业模式。 据艾媒咨询的调研数据显示， 2019 年中国二次元