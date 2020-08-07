网易严选：丁磊将于8月15日晚8点在抖音再次开启直播带货

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网易严选：丁磊将于8月15日晚8点在抖音再次开启直播带货

2020-08-07 10:40 · 稿源：站长之家

今日，网易严选宣布，网易CEO丁磊将在抖音开启直播，为网易严选等网易系产品带货。直播时间定于 8 月 15 日晚 8 点，届时将在抖音和网易严选App双平台同步直播。

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