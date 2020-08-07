网易严选：丁磊将于8月15日晚8点在抖音再次开启直播带货

今日，网易严选宣布，网易CEO丁磊将在抖音开启直播，为网易严选等网易系产品带货。直播时间定于 8 月 15 日晚 8 点，届时将在抖音和网易严选App双平台同步直播。
8月6日消息，抖音宣布启动首个平台级电商大促活动“奇妙好物节”，活动将从8月11日持续至18日，主打优价好物。根据官方介绍，本次抖音奇妙好物节将有超千位主播担任精选购物官，分享超万款高性价比好货。活动期间，抖音用户可以购买到iPhone、华为、蒙牛、三只松鼠、花西子、完美日记、BABYCARE等广受欢迎的品牌好物。活动还将推出九大超级直播间，分别为罗永浩、王祖蓝、陈赫、张庭、胡海泉的明星主播直播间，和苏宁?
今年，直播带货战场风云变幻。在人们讨论抖音、快手、淘宝直播这些公域直播平台，新冒出了哪些头部主播、明星入局的同时，去中心化的微信私域直播战场显得格外神秘，俨然直播带货界的“后浪”。
要说在 2020 年最火的营销名词，可以说非“直播带货”莫属，仿佛万物皆可直播带货，大到火箭小到一瓶饮料，仿佛都可以搬到直播间，且各大短视频平台和直播平台仿佛也使出了浑身解数发展直播带货。
“直播不是万金油，也不会是我们未来发展的主要渠道。”汕头某女装服饰品牌负责人陈琳回首近 4 个月的“直播生涯”说。“ 4 个月直播营收 60 万，但成本支出却大于营收，小老板做直播要慎重。”这是陈琳的总结。
品牌公司要踩准直播电商的风口，但是，不要有那种博弈的心态。你不能总是算投机的账、算短期的账，投X万的营销费用，要做到Y万的销售收入，这次赚了，下次加码
“小沈阳直播卖白酒，当晚下单 20 件，第二天退货 16 件”“叶一茜卖单价 200 多块的茶具，90 万人观看，成交额不到 2000 块”“吴晓波直播首秀中卖奶粉，只卖出了 15 罐”......
最近，某个博主吐槽明星带货的微博火了，短短几行字就直指小沈阳、叶一茜和吴晓波的带货直播全都是坑。
抖音与《乘风破浪的姐姐》合作的独家官方直播间开启了第二次“姐选大会”，综艺中话题度超高的黄圣依、张萌、金莎做客直播间，带来了一场超四个半小时的直播带货。
最近，字节跳动遇到大麻烦。全球化战略的头号业务——抖音海外版 TikTok ，在美国遭到了针对性打压：先是传出美国将因安全问题，封杀 TikTok ;随后，微软等美国资本表示要买下 TikTok ，剥离字节跳动在美国的短视频业务。
从 2019 年下半年开始席卷全民的直播热，在 2020 推向了高潮。一时间，上至品牌CEO，下至一线导购都走进了直播间。小到食品、日用品，大到汽车、房子，万物皆可直播带货。直播电商似乎也成了解决流量增长、变现的万能解药。其中涌现了大量的二次元虚拟IP进入直播带货领域，他们的流量和带货能力完全不逊色于明星，不仅开启了电商直播的新纪元，也打开了虚拟IP运营的新的商业模式。 据艾媒咨询的调研数据显示， 2019 年中国二次元
7月20日消息，受疫情影响，直播带货今年成为业界关注的焦点。根据中国联通发布的《直播终端参考报告》，预计到2020年年底，中国直播行业用户有望突破6亿人，呈现一片繁荣的景象。然而直播带
有一位人气女星，抖音粉丝量 4051 万+、微博粉丝量过亿，经过多日预热之后，终于在 7 月 18 日开启了自己的直播带货首秀。此前，罗永浩、陈赫、王祖蓝等“大师兄”们已经先行一步，完成了抖音平台的直播带货首秀，这次她又给用户带来了什么不一样的体验呢?
短视频直播风口当下，流量越来越稀缺，转化也难能可贵，主播们在日常直播中难免会有冷场、尬聊的情况。那要如何改善及提升直播间的互动气氛，吸引粉丝关注和转化下单呢？爆汁推出一款抖音直播场控神器『会抖』，它可以进行直播间控场、刷屏、自动点赞，还可以进行自动刷单、刷礼物等，提高直播间热度，助力直播效果事半功倍~下面就来为各位小伙伴介绍一下这款操作简单且功能人性化的神器！一、进场欢迎当每位新粉丝进入直播间，可?
如果说，直播带货界已经出现了 3 大顶流：除薇娅和李佳琦外，就不得不提快手「辛巴」。据第三方数据平台显示， 2020 年 7 月，薇娅和李佳琦引导的成交额(GMV)分别为18. 29 亿和11. 93 亿，而从卡思数据所统计的辛巴带货数据看， 7 月，其直播带货销售额也超过了5. 2 亿。
【TechWeb】伴随着小米10超大杯的消息愈发火热，雷军也在加紧为其花式预热。今日上午，雷军发布微博称：“有朋友问我，最近流行直播带货和演讲，你怎么看？“疑似为其直播带货做铺垫。众所周知，目前数码硬件的直播带货普遍集中在抖音和快手两家，前锤子科技CEO罗永浩目前就在抖音直播风生水起，而雷军是否会布其后尘在抖音为小米新品直播带货尚未可知。不过，无独有偶，据网友反馈，雷军目前已经正式入驻B站。其B站UID为“6467308
昨天一天行业热度都在讨论明星直播带货翻车的话题。任何直播带货都会翻车，网红、头部主播、企业家等也都有翻车情况出现。可以说，翻车不是新闻，大家只是关心为什么流量和关注、粉丝不缺的明星会频频翻车?
直播带货这么受欢迎，你真的了解吗？想要从中分得一杯羹，可千万别乱出手。聚焦咨询带你来了解直播带货五大门派，搞清楚当今比较火的直播带货主播分别属于哪一门派，才能找准自己的位置，提升自家直播间带货量！在此之前，先来了解聚焦咨询。聚焦咨询成立于2009年，为不少一线大牌企业和机构提供咨询服务，服务过的品牌有爱玛、王老吉、小米等，是中国3大战略定位咨询公司之一。其旗下的十倍好直播赋能平台，自 2014 年起，陆续为?
随着直播带货的兴起，虚假宣传、货不对板、质量“翻车”、售后维权难等投诉逐渐增多。
现阶段，直播带货在中国成为一个热潮。课堂上，很多EMBA学员也会提出相关的问题：直播带货到底是为了带货，还是为了营销？会成为一种主流趋势么？企业是否应该加入直播带货大潮？如何进行直播带货？ 6 月 30 日，巨量引擎官方智库平台《动见》正式上线，以“营销的后直播时代”为主题，带来更多关于直播营销的思考。如今，商品、直播者、消费者构成了直播带货的三大主体。而消费者的规模、直播者的能力、消费者和商品的契合度，是?
今年，因为疫情的原因让电商直播加速发展，越来越多人看到了电商的无限可能性。相比于线下的经济萧条，线上电商的火热表现吸引着许多跨界玩家纷纷入局。
dnf手游的幻影马戏团算是一个比较特殊的副本，每天可以刷五次，很多朋友还不清楚幻影马戏团的副本入场规则奖励等内容，下面就来为大家分享一下d..
挂羊头卖狗肉，日出千单 。先说下最近的抖音直播间玩法，一元秒杀手表，各式各样玲琅满目的男表女表统统一元秒杀，虽是一元秒杀但是邮费15，总共算..
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上山捡柴火、田里摸螺蛳、下地摘野菜，这些农村的日常生活，都是秋月的视频内容。同样身在四川农村、同样主攻美食领域，相比于李子柒的仙气飘飘，..
近日，艾瑞咨询发布了《 2020 中国零售科技产业研究报告》，该报告指出，今年疫情影响下，零售业线上线下融合加速，零售科技成为业内创新经营、重..
8月7日消息，日前，天津市与新电商平台拼多多达成全面战略合作，同时上线启动“天津优品馆”。在天津市委、市政府的指导下，天津市商务局、市工信..
2020 年 8 月1- 7 日是第 29 个世界母乳喂养周，本届主题为“支持母乳喂养，守护健康地球”。众所周知，母乳是婴儿最理想、最安全的天然食物，也是..
8 月 6 日，以“电商直播齐出海，乘风破浪新体验”为主题的华为线上研讨会(Huawei Developer Webinar)成功举办。此次研讨会围绕全球电商行业发展趋..
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