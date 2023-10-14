天猫官宣双11时间：10月24日晚8点开启

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:今日，天猫发言人”官方公众号正式宣布，天猫双11将于10月24日晚8点正式开启。
在官宣文案中，官方并没有公布出具体的玩法，不过写道“不止满减、直降、买贵必赔、史上最优惠”等。
据悉，今年淘天集团在天猫双 11 启动会上，把“全网最低价”定为核心目标，包括三大行业发展中心和用户、平台、直播等横向部门，都明确“全网最低价”为核心KPI。
值得一提的是，京东、苏宁等平台也都已经公布了双11的启动时间，活动都将均于10月23日开始。
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快科技10月14日消息，据天猫发言人”官方公众号最新公告，天猫双11将于10月24日晚8点正式开启。官方并没有公布出具体的玩法，只是提到几个关键词：不止满减、直降、买贵必赔、史上最优惠等。其中直降”是比较吸引人的，这意味着不用卡点抢优惠券，各种结算叠加等复杂操作了，直接降价。值得一提的是，天猫双11的主要促销手段多年来一直是跨店满减，但今年首次强调了全网最低价，保证同时段所有电商平台最低价。据国内媒体报道，来自淘天内部人士透露，全网最低价”这一完全区别于往年GMV、DAU等指标的KPI，直接来自CEO戴珊。另外，京东、?
快科技10月14日消息，双11是中国最大的网购节日，这一天，各大电商平台纷纷推出各种优惠活动。在双11期间，消费者的购买力得到充分释放，各个行业的销售额大幅增加。同时，电商平台通过大规模的促销活动也带动了相关产业链的发展，如物流、仓储等，为行业发展带来新的动力。据媒体报道，今年双11天猫把全网最低价”定为核心目标，包括三大行业发展中心和用户、平台、直播等横向部门，都明确全网最低价”为核心KPI。内部人士透露，今年天猫双11相比往年最大的不一样，是在主体双11活动期内，同期新增了名为双11天天低价”活动，对应打标商?
淘天集团在今年的天猫双11启动会上将“全网最低价”定为其核心目标。不论是三大行业发展中心还是用户、平台、直播等横向部门，都明确了“全网最低价”作为其核心KPI。今年天猫双11于10月24日晚8点正式开启预售，两波正式开买的时间分别为:10月31日晚8点和11月10日晚8点。
10月23日晚上8点，以真便宜”为主题的京东11.11将正式开启。京东官微发微博称：不用等了，要做就做现货人！今年京东11.11分为起售期、开门红、专场期、高潮期、返场期五个阶段，每个阶段带来不同的促销活动和优惠，期间将推出跨店每满299元减50元福利，消费者还可叠加20元补贴使用。
国内油价要下调了，时间是下周二晚上，也就是10月10日24时开启。节后国内油价迎来了下跌，由涨转跌，从上涨80元/吨转为下跌40元/吨。由于国内油价的延后性，国际油价若继续保持当前价，10月10号24时油价调整，预计国内油价将下跌，跌幅将在100元/吨左右，每升油价降8-9分钱。
荣耀官方宣布将于10月12日19:30举行新品发布会，届时将推出新一代折叠屏手机荣耀MagicVs2以及荣耀手表4Pro。从官方海报可以看出，荣耀手表4Pro采用经典圆形表盘设计，通体金色的机身配合绿色质感表带，彰显高贵气质。对于喜欢运动、注重健康，又想摆脱手机束缚的用户来说，荣耀手表4Pro无疑是一款值得期待的产品。
高通已正式宣布，其年度旗舰产品——骁龙8Gen3将于10月24日至26日的骁龙峰会上亮相。预计届时将会有一系列搭载全新骁龙8Gen3芯片的旗舰手机随之发布。尤其是小米14Pro可能会配备90W或120W的快速充电技术。
今年京东双十一将于10月23日晚8点现货开卖，京东还为超8亿款商品提供全程价保，价保时间从10月23日20点持续到11月13日24点，买贵一键退差价。消费者可以通过京东App快速享受价格保护服务。10月23日晚8点还将推出超级秒杀日活动，10月31日晚8点将迎来百亿补贴日，11月10日晚8点则将开启巅峰28小时。
淘宝天猫公布了双11平台的招商规则，其中包括针对天猫和淘宝商家的不同大促节奏和玩法规则。天猫双11的大促活动节奏分为三个阶段:第一阶段为10月24日14点至11月3日24点的抢先购预售;第二阶段为10月29日0点至11月3日24点的抢先购现货;第三阶段为11月9日0点至11月11日24点的狂欢日现货。商家报名已于9月28日开始，10月22日结束;商品报名的时间则根据不同阶段有所不同。
英雄联盟S13全球总决赛10月11日将继续入围赛的比赛，今天的对阵是怎么样的呢，我们来看下今天的入围赛赛程时间介绍。第一场15:00CFOvsDFM第二场18:00BDSvsTW由于入围赛的队伍实力还是有一定的分层，比如东南亚赛区的战队就比其他的外卡赛区更强一点，因此入围赛很可能会有东南亚战队出现。当然主要的看点还是在一周之后的瑞士轮正赛，届时几大赛区的战队才会登场，LPL的四支战队也将正式开始他们的S13总决赛之旅。
VideoReTalking是一个新的系统，可以根据输入的音频编辑真实世界的说话头部视频的面部，产生高质量的唇形同步输出视频，即使情感不同。该系统将此目标分解为三个连续的任务：（1）使用表情编辑网络生成带有规范表情的面部视频；（2）音频驱动的唇形同步；（3）用于提高照片逼真度的面部增强。给定一个说话头部视频，我们首先使用表情编辑网络根据相同的表情模板修改每个帧的表情，从而得到具有规范表情的视频。然后将该视频与给定的音频一起输入到唇形同步网络中，生成唇形同步视频。最后，我们通过一个身份感知的面部增强网络和后处理来提高合成面部的照片逼真度。我们对所有三个步骤使用基于学习的方法，所有模块都可以在顺序管道中处理，无需任何用户干预。
Aii是一款嵌入式AI工具和应用程序，可帮助小型和中型企业提高网站转化率。通过使用Aii的免费帐户，您可以快速生成AI工具，然后将其嵌入到您的网站中。Aii的AI工具可以根据您的品牌和个人喜好进行定制，并且可以帮助您获得更多的高质量潜在客户，从而提高您的收益。
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ElectionGPT是一个聊天界面，利用AI技术，结合候选人的提案和其他信息，帮助用户了解不同候选人的提案。用户可以选择候选人进行交流，也可以进入辩论模式。ElectionGPT是一个帮助用户了解候选人提案的教育类产品。
Lil ChatGPT X是一款基于生成式AI的文档搜索引擎，能够快速、准确地检索一个或多个文档中的信息，为用户提供智能化的答案。Lil ChatGPT X采用OpenAI技术，能够为用户提供深入的洞察和智能化的回答。此外，Lil ChatGPT X还采用FAISS搜索引擎，能够快速搜索多个文档。Lil ChatGPT X保证用户数据的安全性和隐私性，所有数据都进行了加密处理，不会与第三方共享。Lil ChatGPT X提供三种不同的价格方案，用户可以根据自己的需求选择适合自己的方案。
ZENAI是一款AI-led用户访谈工具，可以帮助用户更快、更准确地了解用户需求，加速产品市场适应度（PMF）。ZENAI的AI引擎可以自动化用户访谈，摆脱手动访谈的繁琐，让用户更轻松地了解用户需求。ZENAI的AI引擎还可以帮助用户总结每次访谈的用户场景、痛点和人物画像等信息，让用户更深入地了解用户需求。ZENAI提供基础和专业两种套餐，用户可以根据自己的需求选择合适的套餐。
Mentor AI是一款功能强大且直观的工具，利用先进的人工智能技术帮助您快速高效地完成任务。您可以向Mentor AI询问各种问题，包括撰写和校对论文、诗歌、脚本、电子邮件等的各种帮助、AI图像生成器、语言练习和文本翻译、有关任何主题的信息、教育、职业、健康、美容、运动、食品、占星术、金融、科技、游戏和电影、旅行、代码、数学方程等等。Mentor AI配备了ChatGPT和GPT 4技术支持的强大AI功能，让您可以立即收到任何询问的详细答复。此外，Mentor AI还提供了多种聊天机器人模型供您选择，让您的对话充满乐趣。通过导入PDF并利用Mentor AI的专业知识生成简洁易懂的摘要，轻松解锁有价值的见解并简化您的工作流程。借助Mentor AI Art Generator将文本转换为图像，发现以前所未有的方式可视化您的想法的力量。
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AudioSep是一种基于自然语言查询的开放领域音频源分离模型。它由文本编码器和分离模型两个关键组件组成。我们在大规模多模态数据集上训练AudioSep，并在许多任务上广泛评估其能力，包括音频事件分离、乐器分离和语音增强。AudioSep表现出强大的分离性能和令人印象深刻的零样本泛化能力，使用音频标题或文本标签作为查询，大大优于以前的音频查询和语言查询声音分离模型。为了保证本工作的可重复性，我们将发布源代码、评估基准和预训练模型。
知我AI是一款会聊天的中文AI产品。它采用先进的自然语言处理技术,能够进行人机自然对话。用户可以与知我AI进行日常闲聊、讨论时事热点、获得生活建议等。知我AI还具有一定的情感和个性,会给用户带来更丰富的交互体验。知我AI具有安全可靠的技术体系,用户可以放心使用。
Emu是一个用于提高图像生成模型美感的质量调整工具。它可以通过有限的高质量图像进行微调，从而显著提高生成质量。Emu在1.1亿个图像-文本对上进行了预训练，并使用了几千个精心挑选的高质量图像进行了微调。与仅进行预训练的模型相比，Emu的胜率达到了82.9％。与最先进的SDXLv1.0相比，Emu在视觉吸引力方面的偏好率分别为68.4％和71.3％。Emu还可以用于其他架构，包括像素扩散和掩蔽生成变压器模型。
Kimi Chat是月之暗面科技推出的智能聊天机器人APP。它拥有大容量知识库,可以进行智能闲聊、解答问题、提供生活助手服务等,具有极高的智能交互能力。用户可以随时随地与Kimi聊天寻找乐趣,它的回复丰富多样,使聊天更加有趣。Kimi Chat完全免费,可以通过扫码或在手机上搜索直接使用。
Octopus是一款基于环境反馈的视觉语言编程工具，能够高效地解析代理的视觉和文本任务目标，制定复杂的动作序列，并生成可执行代码。Octopus的设计允许代理处理广泛的任务，从模拟器中的日常琐事到复杂视频游戏中的复杂交互。Octopus通过利用GPT-4来控制探索代理生成训练数据，即动作蓝图和相应的可执行代码，在我们的实验环境OctoVerse中进行训练。我们还收集反馈，以允许强化学习与环境反馈（RLEF）的增强训练方案。通过一系列实验，我们阐明了Octopus的功能并呈现了令人信服的结果，提出的RLEF证明了提高代理决策的效果。通过开源我们的模型架构、模拟器和数据集，我们希望激发更多的创新并促进更广泛的体验AI社区中的协作应用。
Deta Space 是一款独特的个人云计算机，可从任何地方访问。 Space OS 是它的操作系统，它为用户提供了对其软件的控制，并为应用程序提供了超级互操作能力——所有这些都融入了人工智能。
HyperHuman是一个生成逼真的人类图像的模型。该模型通过捕捉人类图像的结构性特征，从粗略的身体骨架到细粒度的空间几何形状，生成具有连贯性和自然性的人类图像。HyperHuman包括三个部分：1）构建一个大规模的人类数据集HumanVerse，其中包含340M张图像和全面的注释，如人体姿势、深度和表面法线；2）提出一个潜在结构扩散模型，该模型同时去噪深度、表面法线和合成的RGB图像。我们的模型在一个统一的网络中强制学习图像外观、空间关系和几何形状，模型中的每个分支都具有结构感知性和纹理丰富性；3）最后，为了进一步提高视觉质量，我们提出了一个结构引导的细化器，用于更详细的高分辨率生成。大量实验证明，我们的模型在各种场景下生成了具有高真实感和多样性的人类图像，达到了最先进的性能。