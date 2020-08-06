大量哈罗单车被出租拉到郊外 哈罗单车：可能影响了出租行业生意

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:据梨视频报道，近日，投入内蒙古市场 2 个月的哈罗单车，出现近 1000 辆哈罗助力车和单车被搬运至郊区的情况。

哈罗单车内蒙古地区负责人表示：哈罗单车投入内蒙古市场后，骑行率较高，可能影响到了出租车行业的生意。

据了解，当地城区面积较小，骑行单车或助力车比较便捷。而出租车的起步价为 6 元，骑单车的成本也远低于打车。因此，部分出租车司机将哈罗的助力车还有单车拉到了郊区。目前哈罗单车已报警，双方正在调解中。