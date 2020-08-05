网易云音乐与阿里88VIP达成合作

今日，网易云音乐与阿里88VIP联合宣布达成战略合作：目前，网易云音乐黑胶VIP年卡权益正式加入88VIP年度生态权益包，未来双方也将共同探索更多深度合作内容。据悉，未来网易云音乐还将与阿里文娱等业务在影视宣发、演出票务等方面展开更多合作。
今日，网易云音乐与阿里88VIP联合宣布达成战略合作：目前，网易云音乐黑胶VIP年卡权益正式加入88VIP年度生态权益包，未来双方也将共同探索更多深度合作内容。据悉，未来网易云音乐还将与阿里文娱等业务在影视宣发、演出票务等方面展开更多合作。
近日，网易云音乐上线“一起听”功能，用户可通过播放页面中“一起听”的功能按钮，邀请互相关注的好友或者将邀请链接分享至即时聊天软件。好友接受邀请后，就可以一起聆听当前播放的歌曲。
据Tech星球报道，近日，网易云音乐推出了一款名为“心遇”的社交App。官方介绍，心遇是网易云音乐陌生人社交创新项目，其定位是锚定了新兴细分市场的社交需求，推出的陌生人交友产品。
闲暇之余，我喜欢打开手机听听歌，通勤路上亦是如此，如果时间允许，你可能会看到我的耳朵上一整天都戴着耳机。我觉得音乐可以带给我能量，同样的歌曲由不同的歌手演唱，会有不同的感悟。而不同的曲子和歌词，由同一个歌手演唱出来又是另一番风味。不过，这种听音乐带给我能量的日子，最近发生了变化，因为网抑云的出现。你没听错，我说的就是网抑云。
这首去年从网易云音乐火到抖音的《世间美好与你环环相扣》，预示了今日网易云音乐与抖音的牵手合作。那些曾经网易云音乐评论里封神的原创音乐人，终于穿越人海，与更广大的用户相拥了。
你还在听歌的时候，将一半耳机分给身边的人?7 月 10 日，网易云音乐全新社交功能「一起听」正式上线，向用户全面开放。全量上线前，网易云音乐曾邀请部分用户进行内测，「一起听」功能获得内测用户的一致好评，直呼“这是什么神仙功能，太浪漫了吧!”现阶段，「一起听」功能Android 和 IOS版本已同步上线，用户只需在应用市场中将网易云音乐App更新至最新版本，便可使用该功能，和朋友同时、同步享受同一首歌。网易云音乐新上线的?
7月9日,网易云音乐宣布为国内用户引入Amped Studio中文版数字音频制作服务,上线轻量、便携的第三方音乐创作工具——Amped Studio,成为中国首个为用户提供音乐制作解决方案的音乐平台。Amped Studio源于瑞典,是基于Web端的全球最先进的云端DAW(数字音频工作站)之一,其最大的特点是所有操作和功能都可在Web端完成,支持在线多人协同创作,不局限于任何地点,也不需要任何乐器,甚至不需要任何创作基础,只要接入互联网,就可以随地随时地自
昨天，网易云音乐Android更新7.2.10版本，状态栏歌词功能正式上线。大家可以更新到最新版APP，在网易云音乐设置里找到并开启状态栏歌词功能。今年4月，网易云音乐发布的7周年内部信披露，网易
7 月 10 日，网易云音乐上线了心遇App，主打陌生人社交。据悉，心遇是网易云音乐陌生人社交创新项目，其定位是锚定了新兴细分市场的社交需求，推出的陌生人交友产品。
今日，网易云音乐和抖音正式宣布达成合作，共同致力于“音乐+短视频”内容生态建设，同时，网易云音乐和抖音将围绕音乐人扶持、音乐宣发、音乐版权、音乐IP等方面进行更多创新探索。
今天网易云音乐和抖音宣布达成合作，双方将围绕音乐人扶持、音乐版权、音乐IP等方面进行更多创新探索，共同致力于“音乐+短视频”内容生态建设。
近日，网易云音乐上线了“一起听”功能，用户可邀请相互关注好友“一起听”当前播放页面的歌曲。用户只需在播放页面点击“一起听”功能按钮，就可以邀请互相关注的好友或者发送链接至微信、QQ等聊天软件邀请好友一起听歌。好友接受邀请后，就可以和你同听一首歌。
将热评按照点赞数由高到低进行排序，取前 100 条热评，这些热评点赞数均在 50 万以上，列示如下：1.“现在北京时间7.28，我家傻丫头还在睡觉，听着她睡觉的呼吸声，特别安稳，很庆幸我能做到让她有安全感，我在努力，不让她受伤难过委屈，但是老惹她生气嘿嘿，不知道我还能活多久，胃癌晚期嘛，我爱她，真的很爱很爱，所以很珍惜一起相处的时光，她那么可爱，想想听不到她声音了就想哭”
7 月 15 日，第 31 届金曲奖入围名单揭晓，裘德凭借《颁奖的时候我要缺席》入围最佳国语男歌手奖，成为唯一一位入围的大陆男歌手，与周华健、张震岳、吴青峰等并列。据了解，裘德新专辑《颁奖的时候我要缺席》由网易云音乐投资发行，并联合众水之音文化传播有限公司在台湾发行。裘德借该专辑入围金曲奖提名。此前，《颁奖的时候我要缺席》以超高好评入选网易云音乐硬地原创音乐榜 2019 年 12 月最佳专辑。裘德是新生代 90 后唱作歌
近日,网易云音乐发布2020上半年音乐榜单出炉,盘点过去半年来发行的最热门音乐作品。毛不易《小王》成为上半年最热华语专辑和全站最热专辑,火羊瞌睡了《夏天的风》、Lady Gaga / BLACKPINK《Sour Candy》、Zico《????》、RADWIMPS《Light The Light》分获上半年云村最热华语、欧美、K-POP、J-POP新歌。此外,摩登兄弟刘宇宁《当遇见你》和周深《不想睡》分别获得2020第一季度春日限定曲和第二季度夏日元气曲。分众趋势日渐凸显 音乐?
原创音乐人和短视频曾是两条不交汇的河流，甚至还存在某种鄙视链。 2019 年初的音乐综艺《我是唱作人》里，拥有多首“短视频神曲”的高进，就不无郁闷的谈到这一点。
在今日的网易数字+大会上，网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”。网易数帆将集中发力四大业务线：云原生软件生产力平台网易轻舟，全链路数据生产力平台网易易数，多媒体智能开放平台网易易智和全维度质量效能平台网易易测。
近日在互联网上有不少人在谈论“网抑云”这个梗，这个梗的来源是网易旗下的一个音乐播放器网易云音乐，在这个app评论区因为出现了不少假装抑郁的矫情文字，被全网吐槽——“网抑云阴乐”。对此网易云音乐官方在8月3日晚上回应称，将发起云村评论治愈计划。
网易云正式宣布更名为“网易数帆”，更名之后将更加聚焦企业数字化需求下的基础软件领域业务，并正式发布四款产品品牌：云原生软件生产力平台“网易轻舟”、全链路数据生产力平台“网易易数”、多媒体智能开放平台“网易易智”、全维度质量效能平台“网易易测”。
【网易云回应网抑云】每到深夜都有人在网易云音乐平台表达自己的情绪，这导致很多小伙伴经常从各大社交媒体平台中听到「网抑云」这个词。 不知道什么时候开始，网易云音乐成了深夜哲学家的「伤痛文学素材库」。因为太多假装抑郁的矫情文字，被全网吐槽——「网抑云阴乐」。
今日，针对“网抑云”现象，网易云音乐宣布推出“云村评论治愈计划”，推出三大举措。具体包括了：举措一，“云村治愈所”招募万名心理专业村民、上线“抱抱”彩蛋，鼓励和尊重真实情绪表达;举措二，对恶意行为说“不”，升级《云村公约》，加大虚假编造、谩骂攻击内容清理力度;举措三，招募万人乐评团，发起评论征集大赛，鼓励有爱、有趣、有料的乐评。
MIUI诞生于2010年，历经10年的时间，MIUI也从V1版本迭代到了V12，开发版至今更是已迭代超过460多个橙色星期五。2019年全球MIUI月活用户达到3.1亿，..
【TechWeb】8月5日消息，据国外媒体报道，上周，消息人士称，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在赴美IPO前筹集约3亿美元资金。..
8月5日消息，由江疏影主演的电视剧《三十而已》频频登上微博热搜，剧中林有有这个角色因为人物设定让很多人看剧看到咬牙切齿。有网店店主发现商机..
前不久，辽宁抚顺一位大货车司机的英勇举动受到了广大网友的一致称赞，他的货车在维修时起火，考虑到对面就是加油站，司机孙刚冒着生命危险将货车..
近日，全球跨国药企卫材中国与京东健康在达成战略合作的基础上，继续在肝癌领域深化合作，卫材中国旗下治疗肝癌的靶向药仑伐替尼（乐卫玛）在京东..
今日，针对“拼多多将与中国邮政储蓄银行共同成立独立法人直销银行”的报道，拼多多相关人士表示，没有入股或与中国邮储银行成立直销银行。..
今日，苏宁易购宣布，和抖音的首场专场直播正式定档 8 月 7 日。首场直播将由“抖音一哥”罗永浩亲自操刀，所有货品均来自苏宁易购，消费者在下单..
王思聪发微博并不频繁，但每次更新动态总能引发讨论，尤其是娱乐圈“纪检”身份出现时。不过，王思聪的最新微博将注意力转移到了一部国..
疫情席卷全球，美国零售行业受到严重影响。8月5日消息，据媒体报道，无印良品宣布关闭在美国加州的7家门店。无印良品在一份声明中表示，关闭加州门..
DNF手游中是有成就系统的，相关的成就还可以获得很多种奖励，成就分为每日成就、角色成就、冒险团成就，很多玩家还不清楚这些成就带来的奖励有什么..
8 月 4 日，京东健康与国际高端医疗美容投资和管理连锁企业联合丽格集团及知名医美在线咨询平台美大夫在北京举行战略签约仪式。京东健康CEO辛利军..
2020 年 8 月 4 日，Binance台湾社区负责人Zora对话链闻研究总监潘致雄。潘致雄在直播中以币圈社区内容生产者的视角分享了他眼中的DeFi市场和流动..
近日，中国电子信息产业发展研究院（英文简称CCID，以下简称赛迪）发布了《 2020 中国数字经济最具价值企业白皮书》及“ 2020 赛迪数字经济领域最..
5G时代下，生活的一切从简，从精。“精简”这个词几乎可以用来诠释当下的我们，在浮躁的环境下，我们更享受简单干净的事物。生活的每一个细节都在..
最近在不少的英雄联盟帖子或者论坛中出现了“sgjj”这个词，不少玩家对这个词的意思十分迷茫，这个词具体是指什么意思，为什么最近开始在LOL帖子中..
8月5日消息，据国外媒体报道，汽车搜索引擎iSeeCars周二发布的一项研究显示，特斯拉Model 3是美国市场销售最快的二手车。iSeeCars所进行的研究分析..
韩国科技和信息通信技术部周三表示，韩国首都首尔和其他六个主要城市的5G网络平均下载速度为656.6Mbps。..
按照苹果的想法，其最终是要干掉一切有线的接口，当然他们也在这样做。现在，网上又曝光了iPhone 12的无线充电模块，这跟上一代的iPhone 11完全不..
最近，电视剧《三十而已》大火，最狂绿茶林有有更是气得网友哭爹喊娘，不少入戏太深的网友边看边拿起了拖鞋，就差没把林有有从电视剧里拖出来打了..
【石家庄最大烂尾楼盘成网红拍照圣地】据媒体报道，位于石家庄火车站附近的超级楼盘「祥云国际量，其开发商联邦地产曾宣称投资 170 亿，要将这里打..