网易云音乐与阿里88VIP达成合作

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网易云音乐与阿里88VIP达成合作

2020-08-05 16:22 · 稿源：站长之家

今日，网易云音乐与阿里88VIP联合宣布达成战略合作：目前，网易云音乐黑胶VIP年卡权益正式加入88VIP年度生态权益包，未来双方也将共同探索更多深度合作内容。据悉，未来网易云音乐还将与阿里文娱等业务在影视宣发、演出票务等方面展开更多合作。

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