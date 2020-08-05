网易云音乐与阿里88VIP达成合作

将热评按照点赞数由高到低进行排序，取前 100 条热评，这些热评点赞数均在 50 万以上，列示如下：1.“现在北京时间7.28，我家傻丫头还在睡觉，听着她睡觉的呼吸声，特别安稳，很庆幸我能做到让她有安全感，我在努力，不让她受伤难过委屈，但是老惹她生气嘿嘿，不知道我还能活多久，胃癌晚期嘛，我爱她，真的很爱很爱，所以很珍惜一起相处的时光，她那么可爱，想想听不到她声音了就想哭”