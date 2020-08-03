北斗卫星导航系统发言人：大部分智能手机均支持北斗功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:据央视新闻报道，今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其介绍，北斗系统28nm工艺芯片已经量产，22nm工艺芯片即将量产。大部分智能手机均支持北斗功能，支持高精度应用的手机已经上市。构建起集芯片、模块、板卡、终端和运营服务为一体的完整产业链。

同时，冉承其表示，5G是未来生活的新标杆，随着5G到来，会对时间和位置提出更高的要求，在可认知的未来，只有卫星导航能够满足这些信息要求，所以5G和北斗卫星导航具有天然的融合性。

此外，冉承其还表示，目前，北斗相关产品已出口120余个国家和地区，向亿级以上用户提供服务，基于北斗的国土测绘、精准农业、数字施工、智慧港口等已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲成功应用。

2020年7月31日上午，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。

资料显示，中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具短报文通信能力。