雷军：小米十周年将举办主题演讲 和朋友们聊聊天

不是吧，不是吧!都 2020 年了，北斗卫星都覆盖全球了，还有同学不知道斑马仓是做什么吗?今天看到有网友在知乎上问斑马仓在做什么?作为一个老知乎，我本来想抖个机灵，告诉他斑马仓是为全球斑马找个家，但是今天，你的问题刚好成了我工作的一部分，既然你诚心诚意的发问了，那我就简明扼要的告诉你。Q:斑马仓是什么?A:斑马仓是中国家居建材的“美团”。同时斑马仓也是泛家居行业独角兽企业，线上线下高效协同……Q:泛家居是什么?A:?