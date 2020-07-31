雷军：小米十周年将举办主题演讲 和朋友们聊聊天

今日，小米创办人，董事长兼CEO雷军在微博称，小米十周年原计划办一场盛大的庆典活动，因为疫情，只能取消了。所以决定办一场小米十周年的主题演讲，来庆祝这个重要的日子，这场演讲，主要是想和朋友们聊聊天。
在7月3日，PS4开启了纪念十周年的活动，其中上线了10周年纪念主题，很多玩家还不清楚这次的PS4十周年纪念主题是在哪领取的，下面就来为大家详细的介绍一下。
对于不少老玩家来说，今天是《星际争霸2》10周年纪念日，为了纪念这个时刻，暴雪官方也是发布了10周年纪念短片和10周年重大更新，让我们祝福《星际争霸2》：“10周年快乐！”暴雪还
2010 到2020，博约从单枪匹马，到百人之众；从初创企业到舆情大数据第一股；从一个专注于数据分析的“无声”公司，到一个拥有企业智库能提出观点、解决建议的“知名”企业，博约始终不忘初心。2020 年 7 月 14 日，博约科技成立十周年，庆典活动在博约科技多功能厅隆重举行，博约人欢聚一堂，更有驻点小伙伴专程赶来。十周年庆典活动，由一段快闪拉开帷幕，这段PPT回顾了博约母亲十年的发展历程。员工代表们也踊跃分享了他们与博约
7月20日晚，小米笔记本官微宣布一则喜讯：7月21日，小米笔记本四周年特惠限时开启，还称“准备了一个惊喜”。预热海报显示“一诺千金”，这也意味着明天小米笔记本很可能
时间过得真快，一眨眼竟然要迎来银座Calla9 周年庆。仿佛 8 周年还在昨天，没过多久马上又要到迎来全新的 9 周年。这次银座Calla整装待发，将为大家带来一个崭新的 9 周年庆典!银座Calla借助此次周年庆之际，要和大家宣布一个好消息。下个月起，门店仪器即将升级。2011 年日本企业银座Calla进入中国市场;2014 年从原先的定点操作升级到了滑行操作，速度的提升使接待您的顾问一天接待数提升了两倍;2015 年研发了美肌润美，领先脱毛?
LOL的云顶之弈模式在今天开启了一周年的活动，每个人都可以免费的领取一个云顶之弈一周年箱子，很多玩家还不清楚在哪领取，下面就来为大家详细的介绍一下。
深圳自如是一家提供高品质居住产品与生活服务的科技公司。据悉，从 2015 年到 2020 年， 5 年时间，深圳自如累计为 50 万自如客和业主创造理想生活。自成立以来，自如先后推出了自如友家、自如整租、自如寓、自如驿、自如豪宅等多元化租住产品。同时还为租客提供周边服务产品，如自如保洁、自如搬家、自如家修等。从仰望理想到渴望生活，深圳自如的精彩才刚刚开始。深呼吸 放心住随着租客端消费需求的不断升级，市场对长租行业品牌
英雄联盟云顶之弈一周年的活动开启了，玩家只要玩过一次云顶之弈之后就可以免费的领取一个福利箱子，很多玩家还不清楚在哪领取，下面就来为大家详细的介绍一下。
感谢大家观看我们币安三周年的“超越极限！”虚拟大会。这场盛会精彩连连，想必你已被令人惊艳的演讲者、激动人心的圆桌论坛和炉边访谈所打动。为庆祝币安成立三周年，我们邀请来自全球各地的演讲者，共同探讨了极为广泛的话题，包括：政策监管、区块链与全球健康、数据与分析、区块链教育、推动区块链在新兴市场的大规模普及、交易策略等。这场长达 10 小时的全球直播活动惊喜多多，以下是我们为您摘取的一些亮点。亚太地区环节亮
不知不觉中，腾讯音乐娱乐集团（简称TME或腾讯音乐）迎来了它的第四个生日。7月11日至12日，作为四周年的主题活动之一，腾讯音乐在上海太古汇举办了“TME Open Mic”快闪活动。在露天广场架起20个小舞台和20支麦克风，供往来的行人演唱与体验，同时还安排了主题派对以及陈奕迅慈善音乐会直播等环节。这次活动也被宣传为“音乐重启生活”，意在“用音乐表达和鼓励用户与行业回归美好生活”。早在一天前，作为庆祝四周年的另一项动作
2017 年 7 月，如同今天一样阳光和暖意洒满了每一条街道彼时，传统的家居建材行业模式正在逐渐分散新模式新平台初现萌芽四五个人，租来的办公场地将未来互联网家装模式从梦想小镇推到了世界的面前从 0 到1，再到如今的 2 大载体、 3 大供应链体系、 4 大获客体系、 5 大赋能截止目前，斑马仓在全国已有 630 个优秀的城市合伙人在整整三年的时光里我们一起做了很多改变和探索脚踏实地，一步一步向梦想无限靠近斑马仓的每一步前行都?
截止 2020 年 6 月，在线少儿英语教育品牌阿卡索自 2011 年 6 月成立以来已走过了九年时光。这一路走来，作为在线少儿英语教育普及化赛道领头羊的阿卡索是否不忘教育初心，将“让说英语不难 让好外教不贵”的品牌使命真正付诸实践?九年的时间里阿卡索在探索发展中又取得了哪些成就?未来，阿卡索又将走向何方? 从始至终严选专业外教，落实100%持证教学 阿卡索自成立伊始，便深谙学英语的高效方式是让学生在全英文环境中跟着外教交?
本期周报（ 2020 年 7 月13- 19 日）：在币安三周年虚拟大会上，我们正式推出了币安卡。此外，我们还完成了史上销毁量最大的第 12 次BNB销毁。1. 币安卡正式在欧洲及英国上线。在全球 200 个国家与地区的超过 6000 万商家平台，币安卡用户可以使用BTC、BNB、SXP和BUSD进行消费，也可将它们兑换成法币。现在就注册币安卡吧！币安团队2. “超越极限！”虚拟大会。感谢所有参与大会的观众。我们呈现了 6 种语言的 30 场圆桌论坛及主题
7月27日,斑马仓将迎来成立三周年纪念日。从2017年7月27日在杭州梦想小镇启程,到如今全国布局630个城市合伙人,斑马仓正在努力打造泛家居行业发展高速公路,为中国房企和装企输出优质供应链。1、独创产业路由器模式,S2b2c 平台的“黑马”家装行业,早已过了拼模式打天下的时代了。不管是做软体家具还是做主材辅材,如果能组建好产品体,为足够精准的B端企业提供服务,获得足够的资金支持,这种供应链模式则具备较大的发展潜力。近些年,家居
不是吧，不是吧!都 2020 年了，北斗卫星都覆盖全球了，还有同学不知道斑马仓是做什么吗?今天看到有网友在知乎上问斑马仓在做什么?作为一个老知乎，我本来想抖个机灵，告诉他斑马仓是为全球斑马找个家，但是今天，你的问题刚好成了我工作的一部分，既然你诚心诚意的发问了，那我就简明扼要的告诉你。Q:斑马仓是什么?A:斑马仓是中国家居建材的“美团”。同时斑马仓也是泛家居行业独角兽企业，线上线下高效协同……Q:泛家居是什么?A:?
2015 年，轻喜到家正式成立，抓住机遇、精研产品、用心服务， 5 年时间，轻喜到家成长为中国互联网+高端服务行业领军品牌。 2020 年，轻喜到家全国运营总部乔迁定址，建设轻喜国际家政大学，打造专业培训学校，轻喜到家始终保持稳健进取、锐意创新的发展态势。回首来时路，再创新征程，在迈入 5 周年之际，轻喜到家即将全面启幕周年庆活动， 2020 年 7 月 10 日— 2020 年 8 月 16 日，轻喜到家打通线上线下全渠道，感恩活动回馈新
2020 年最热的一个词，自然是“后浪”。如果要在家居建材行业中找到一家企业完美符合这两个词，那一定是斑马仓。2017 年 7 月成立的斑马仓，定位于一站式整装家居建材供应链S2b平台，为装修公司和C端客户输出供应链。目前，斑马仓在全国已有 630 个城市合伙人，与几百家知名一二线建材厂商达成战略合作，汇聚价值 5000 亿供应链品牌。作为家居建材渠道后起之秀，同时也是资本市场的香饽饽，斑马仓可谓名副其实的“后浪”。转眼间，
42岁的乒乓球奥运冠军王楠，正在耐心准备着自己人生中第一次抖音直播。她说，这种感觉很新鲜，也很令人期待。奥运冠军王楠近期认证了自己的抖音账号，她的入驻表明想要通过抖音与大家一起分享自己生活中的点点滴滴。而以抖音直播的方式和网友们互动聊天，对她来说也是全新的尝试和体验。7月23日，是东京奥运会开幕倒计时一周年的日子，新华社联合抖音、西瓜视频、头条发起#冠军PK赛 ，包括邓亚萍、王楠、马琳、吴敏霞、叶诗文等40?
2020 年 7 月 27 日，是斑马仓的第 3 个生日。目前，斑马仓在全国已有 630 个城市合伙人， 已建展厅 470 个，在建展厅 150 个，平均展厅面积 1200 平。斑马仓因家居建材行业转型而生，也因家居建材行业的变化与全国各地合伙人共同成长。这 3 年，我们和大家一起经历了很多，一次又一次的事件让斑马仓愈发坚定了发展方向。今天就为大家稍稍盘点下斑马仓是如何在家居建材行业变迁中未雨绸缪，伴随全国合伙人茁壮成长的。斑马仓SaaS平
为持续激发新生代群体创造力,推动喵粉通过周边、视频等形式深度释放创意,万兴科技旗下万兴喵影面向视频剪辑爱好者举办了首个周边设计大赛。大赛自6月启动以来,共征集到近100个作品,最终26个作品成功入围摘得奖项。优秀作品已新鲜出炉,一起抢先欣赏!最佳方案奖:《夏日踏水》获奖喵粉:@轩轩子小透明评委点评:此份投稿,不仅方案完整,还通过视频形式,将起稿想法到图案的成型,完整记录下来。夏日的季节性设计还给万兴喵影IP星婉形象带来
并不是所有人都追求大富大贵，但家人身体健康永远不会离开每个人的心愿单。然而，妻儿接连的罹患重病，击碎了胡雨露对于生活的所有期待。 胡雨露是..
据路透社旗下媒体IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬赴美国上市，拟融资至少 7 亿美元。承销商包括美银、瑞信和摩根大通。..
在今日的苹果财报电话会议上，苹果CEO库克表示，我们对iphone的表现非常满意，其在美国苹果手机的销量排行前两名，在英国前四名中苹果占3个，在中..
甘源食品IPO背后，站着两家知名投资机构——红杉中国和基石资本。其中，红杉中国在 2015 年A轮即投资了甘源食品，为其第一大机构投资人。 2018 年..
墨魂中有非常多的诗人人物，每个人物是需要保持好感度的，每个人喜欢的东西都不同，所以大家需要了解每个人的性格来针对送礼，那么送什么礼物比..
时下,随着科技的进步,小孩子们的玩具已经和过去有了很大不同,他们的玩具与时俱进,不再是纸飞机、铁皮青蛙,而是积木、平板电脑、无人机、滑板车、语..
微信聊天记录怎么彻底删除?现在科技越来越发达了,广大用户很少再用打电话发短信的形式来联系,微信已成为大家日常最常使用的社交软件了。频繁的使..
“在赣江边出生，喝赣江水长大”，今年25岁的钟磊，在大学毕业之前从未离开过江西，然而，这个长着张娃娃脸，一脸稚气的男生，心里却反差十足地藏..
高考结束，报志愿选专业已经开始啦。选专业报志愿的重要性不言而喻，大学阶段作为人生的重要的篇章，很大程度上会决定人生的走向。但是面对 500 多..
在今日的第二届苏宁智能Biu+生态大会上，苏宁智能终端公司总裁刘东皓宣布，苏宁将打通车家互联场景，布局车联网领域，并推出自主研发的小Biu汽车。..
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2020年的ChinaJoy今天就要开幕了，作为一位CJ老粉，此时本应该是满怀期待的。但今年我对CJ的热情远远没有往年高涨，因为去年排队的惨烈经历至今都..
2020 年 7 月 28 日，币安滢哥对话原力协议CEO&ForTube联合创始人雷宇以及ForTube联席CEO&犇睿资本BN Capital创始人褚康。雷宇和褚康在直播中分享..