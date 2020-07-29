工信部部署纵深推进APP侵犯用户权益专项整治行动

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工信部部署纵深推进APP侵犯用户权益专项整治行动

2020-07-29 18:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息：工信部消息，为切实加强用户个人信息保护，按照 2020 年信息通信行业行风建设暨纠风工作安排，工业和信息化部 7 月 29 日下午在京召开会议，部署开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动。中国信息通信研究院、中国互联网协会、阿里巴巴、百度、字节跳动、小米、拼多多、美团、360、网易、苏宁易购等 30 余家单位和企业负责同志参加会议。 

苹果应用商店、手机APP

会上，工业和信息化部信息通信管理局对《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》(工信部信管函〔2020〕 164 号)进行宣贯，重点介绍了此次专项行动中整治目标、三类整治对象、四方面重点任务以及 10 类突出问题。

会议强调，全行业要以此次整治工作为契机，努力为人民群众提供更安全、更健康、更干净的信息环境。

其中包括了：

不折不扣，严格落实企业主体责任

各企业要认真开展自查自纠，重点对专项行动中“APP、SDK违规处理用户个人信息”“设置障碍、频繁骚扰用户”“欺骗误导用户”“应用分发平台责任落实不到位”四方面 10 类问题进行集中排查，发现问题及时落实整改。

守土有责、尽责，进一步加大监督惩处力度

工业和信息化部信息通信管理局及各省通信管理局将加强常态化监督检查，依法加大对各类违规行为的处置和曝光力度。对整改不彻底仍然存在问题的，将采取向社会公告、组织下架、断接入、行政处罚以及将受到行政处罚的违规主体纳入电信业务经营不良名单或失信名单等措施。各企业不得存有侥幸心理和“过关”思维，切勿试探监管底线、触碰监管红线、低估监管意志。

加强技管结合，持续提升APP技术检测能力

大力推进全国APP技术检测平台管理系统建设，进一步凝聚产业力量，鼓励有条件的企业积极参与平台建设，提升自动化检测水平和能力。

加强协同治理，推动社会共治

组织APP开发运营者、应用分发平台、第三方服务提供者、电信设备生产企业、安全厂商等相关单位，推动建立APP联盟，制定行业自律公约和技术检测标准，健全第三方评议机制，强化行业规范，进一步加强行业自律。

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