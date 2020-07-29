马斯克：特斯拉对许可软件、动力系统和电池供应持开放态度

7月8日消息，据国外媒体报道，在很多看来，有着硅谷钢铁侠之称的埃隆·马斯克（Elon Musk）是特别的存在，在社交媒体上异常活跃，很多想法看似天马行空，但却又有实现的可能，并且又在身体力行去实践他的想法，很多已经实现。在马斯克已经提出的大胆的想法中，重复利用火箭和飞船进行商业航天发射的想法已经实现，通过卫星互联网提供宽带服务的星链计划已发射多批，正在按计划推进，移民火星的计划也在推进中。对于马?