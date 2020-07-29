马斯克：特斯拉对许可软件、动力系统和电池供应持开放态度

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 马斯克最新资讯 > 正文

马斯克：特斯拉对许可软件、动力系统和电池供应持开放态度

2020-07-29 14:30 · 稿源：站长之家

今日，特斯拉 CEO马斯克发表微博称，特斯拉开放对软件的授权许可，并提供动力总成和电池。特斯拉旨在尝试加速可持续能源的发展，而不是打压其他竞争对手。

QQ截图20200729143133.jpg

网友热搜:

马斯克道歉 小说马斯克道歉到底怎么回事马斯克美国证券交易委员会马斯克要把人类移居到火星马斯克一周工作马云 怼马斯克马斯克捐款马斯克骂救援潜水员马斯克Model3埃隆马斯克马斯克无聊公司马斯克移民火星可能
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 马斯克又膨胀了：讥讽特斯拉空头和SEC

    【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价连续大涨，屡创新高，CEO马斯克也十分得意，并且似乎有些“膨胀”，又开始讥讽特斯拉空头和美国证券交易委员会（SEC）。特斯拉马斯克在社交网络上表示，要送一些“做空短裤”（short shorts）给养肥空头委员会（Shortseller Enrichment Commission，首字母缩写同美国证券交易委员会）。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn

    马斯克 特斯拉 SEC

  • 马斯克特斯拉愿意对外提供动力系统和电池

    7月29日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上表示，愿意对外提供动力系统（powertrain）和电池。特斯拉马斯克是在评论一篇文章时，发表上述言论的。这篇文章称，特斯拉在电动汽车领域远远领先对手，大众汽车等竞争对手称赞特斯拉是了不起的汽车制造商。马斯克评论称，特斯拉对软件的授权许可、提供动力系统和电池持开放态度。我们只是想加速可持续能源的发展，而不是压垮竞争对手。除这一句表态外，

    马斯克

  • 马斯克：今年特斯拉完全自动化 挑战不大

    在世界人工智能大会上，埃隆·马斯克谈到特斯拉今年能完成L5 级自动驾驶的基本功能。他谈到其挑战不大，只是要处理很多细节问题。目前特斯拉只需要在软件层面进行改进，硬件完全能支撑L5级自动驾驶技术。按照国际自动机工程师学会（简称SAE）提出的自动驾驶技术水平分类，L5级，也就是完全自动化，可以适应任何驾驶场景，目前还是受到法律、技术等限制，还没有机构能够完全实现。

    特斯拉 马斯克

  • 马斯克发推特盛赞特斯拉中国团队

    DoNews7月9日消息（记者 翟继茹）9日，马斯克发布推特夸赞特斯拉中国团队，“特斯拉中国团队太棒了！”。8日，乘用车市场信息联席会发布《2020年6月份全国乘用车市场分析》报告显示， 6月特斯拉在纯电动市场销量份额23%，而下半年特斯拉仍是纯增量，下半年的电动车市场会明显高于去年下半年水平。中国市场目标已经成为特斯拉的重点发力对象。此前，特斯拉还向中国用户开放其电动皮卡Cybertruck的预订。特斯拉中国官网显示，Cybertr

    马斯克

  • 马斯克特斯拉龙舌兰酒Teslaquilla即将推出

    据外媒报道，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。

    马斯克

  • 马斯克特斯拉开卖限量版“做空短裤”

    7月6日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上透露，该公司已开始售卖限量版“做空短裤”（short shorts）。图片来自特斯拉官方如图所示，短裤上有特斯拉的标志。另外，据商品描述，短裤后面还有 “S3XY”字母，代表特斯拉推出的电动汽车Model S，Model 3，Model X，Model Y。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn）是特斯克空头，马斯克和他开玩?

    马斯克 特斯拉 做空

  • 马斯克身家超马云 马斯克、马云最新身价排名

    马斯克身家超马云，马斯克、马云身价各是多少？据7 月 1 日最新消息，今日美股收盘，特斯拉股价大涨 6.98%，报1079. 81 美元，市值达2002. 78 亿美元，约合人民币 14150 亿元。

    马斯克身家 马云

  • 马斯克特斯拉愿意向友商出售总成、电池以及软件系统

    特斯拉Model系列汽车问世以来，行业友商的逆向工程已发生多次，最终无不投以敬佩目光，奥迪最近的表态是，特斯拉技术领先两年时间。同时，大众集团CEO Hebert Diess还提出了“追赶特斯拉

    马斯克 特斯拉

  • 松下CEO这么评价特斯拉CEO马斯克：过度乐观的天才

    7月8日消息，据国外媒体报道，在很多看来，有着硅谷钢铁侠之称的埃隆·马斯克（Elon Musk）是特别的存在，在社交媒体上异常活跃，很多想法看似天马行空，但却又有实现的可能，并且又在身体力行去实践他的想法，很多已经实现。在马斯克已经提出的大胆的想法中，重复利用火箭和飞船进行商业航天发射的想法已经实现，通过卫星互联网提供宽带服务的星链计划已发射多批，正在按计划推进，移民火星的计划也在推进中。对于马?

    特斯拉 马斯克 松下

  • 特斯拉股价大涨马斯克何时会套现？他如此回应

    【TechWeb】7月8日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价大涨，马斯克身家随之大增，也引得外界开始猜想，他何时会套现呢？特斯拉特斯拉股价近日连续上涨。周二，特斯拉涨1.33%至1389.86美元，总市值约2577.85亿美元，已远超丰田汽车。马斯克传记《硅谷钢铁侠》作者阿什利·万斯在社交网络上表示，他知道马斯克希望持有特斯拉的股份，以表明他对公司和事业的投入和承诺，但是总有一天他会减持套现吧？马斯克未直接回应，只是表示持有?

    马斯克 特斯拉 股价

  • 特斯拉将推出龙舌兰“Teslaquila” 马斯克：即将上市

    今日，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。据悉，在 2018 年特斯拉就向美国专利商标局提交了“Teslaquila”商标的申请，该商标将用于“蒸馏龙舌兰酒”和“蒸馏蓝色龙舌兰酒”。

    特斯拉 马斯克 电动车

  • 马斯克暗示特斯拉还想在亚洲建新工厂

    马斯克暗示将在亚洲建立新工厂，但具体地点尚未确定，且暂时不会考虑在中国。马斯克表示，有在亚洲建厂的计划，但是首先需要完成柏林工厂和第二家美国工厂的建设。目前，特斯拉正忙于柏林工厂建设和德克萨斯州奥斯汀的筹建工作中。为了完成交付目标，上海工厂也在扩建中。除了电动轿车的生产外，特斯拉Cybertruck的投产也正式提上了日程，这意味着，特斯拉的确需要更多的工厂来支

    马斯克 特斯拉 特斯拉工厂

  • 马斯克身价超马云，马斯克财富身家有多少

    随着特斯拉汽车的股价在2020年上半年出现快速上涨，作为公司CEO的马斯克身家财富也随之提升。据中国基金报报道，福布斯实时富豪排行榜显示，身家一度紧随马云之后的马斯克已经超越黄峥和马云，成为世界第 22 富豪。

    马斯克 马云 马斯克财富

  • 马斯克特斯拉已非常接近实现5级自动驾驶技术

    【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆?马斯克（Elon Musk）在世界人工智能大会（WAIC）开幕式上表示，该公司已经“非常接近”实现5级自动驾驶技术，有信心在今年开发出这项技术的基本功能。按照自动驾驶技术水平分类，5级自动驾驶也就是全自动驾驶，即在任何场景下遇到任何情况都不需要人为操作。特斯拉致力于使用高度依赖视觉的方式来实现全自动驾驶，它可以利用电动汽车上的摄像?

    特斯拉 马斯克 自动驾驶

  • 股价坐火箭！特斯拉市值一天涨出一个福特 马斯克被问何时套现

    在当前美股市场中，特斯拉股票的市值堪称是坐火箭，除了市值突破两千亿美元，超越丰田成为全球市值最高的车企之外，特斯拉的股票的涨幅也同样惊人。据悉，在美国国庆节假期之后的首个交易日，

    特斯拉 马斯克 市值

  • 马斯克身家超马云

    据福布斯实时富豪排行榜，排名 22 的马斯克身价 449 亿美元，超越身价 445 亿美元的黄峥和身价 433 亿美元的马云。

    马斯克 马云 马斯克身家超马云

  • 马斯克特斯拉柏林超级工厂将以看似不可能的速度建设

    7月28日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉去年宣布欧洲的超级工厂将建在德国柏林，并在今年年初动工，很快就完成了进厂道路的建设和工厂所在地森林的清理，在完成土地平整之后就已开始了基础施工，厂房在本月初也已开始建设。特斯拉柏林超级工厂效果图对于柏林超级工厂的建设，特斯拉CEO马斯克当地时间周一在社交媒体上表示，这一工厂将以看似不可能的速度建设。马斯克是在他活跃的社交媒体上，评论一篇“特斯

    特斯拉 马斯克

  • 马斯克特斯拉下一座超级工厂将建在得州奥斯汀

    7月23日消息，据国外媒体报道，特斯拉周三发布第二财季财报后，CEO马斯克(Elon Musk)在与分析师的电话会议上表示，特斯拉下一座超级工厂将建在得州奥斯汀。特斯拉该项目占地约2,000英亩，距离奥斯汀机场约5分钟，距离奥斯汀市中心约15分钟。马斯克表示，该工厂将会是一个生态天堂，并将向公众开放。马斯克表示，该工厂将生产电动皮卡Cybertruck和卡车特斯拉Semi。早在今年2月，马斯克曾在社交媒体上暗示，将在得州建超

    马斯克 特斯拉

  • 网友调侃特斯拉股价要冲向火星 马斯克：疯狂的时代

    【TechWeb】7月14日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价最近涨势如虹，引得许多关注。特斯拉股价表现有网友在社交媒体上调侃，冲向月球已经过时了，特斯拉股价要冲向火星。特斯拉CEO马斯克则简单评价称，疯狂的时代（Wild times!）。马斯克对特斯拉股价还是十分在意的，去年12月，特斯拉股价突破420美元，超过了马斯克2018年私有化报价。马斯克曾在社交网络嘚瑟，哇 … 股价真高，哈哈！大约半年过去，特斯拉股价涨了3倍多。周一收?

    马斯克 特斯拉 股价

  • 马斯克暗示：特斯拉可能会在亚洲建新工厂 不过不在中国

    【TechWeb】7月7日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆?马斯克（Elon Musk）暗示，该公司可能会在亚洲新建一家工厂，但不会在中国。目前，特斯拉正在建设其柏林超级工厂。该工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。据悉，柏林工厂将在2021年投产，第一阶段的重点是生产Model Y，目标是每周生产10000辆。一旦投入运营，该工厂预计将创造约1

    马斯克 特斯拉 电动汽车
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
腾讯反诈大脑 社群获客 2020智慧商业信息化展 货拉拉拉货节 月月付 LBrands 维秘母公司裁员 维秘 什么是数字营销 网红打卡地标 健康一体机 微软Carina 欧井OJ1501E除湿机

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM