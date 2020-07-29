马斯克：特斯拉对许可软件、动力系统和电池供应持开放态度

今日，特斯拉 CEO马斯克发表微博称，特斯拉开放对软件的授权许可，并提供动力总成和电池。特斯拉旨在尝试加速可持续能源的发展，而不是打压其他竞争对手。
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价连续大涨，屡创新高，CEO马斯克也十分得意，并且似乎有些“膨胀”，又开始讥讽特斯拉空头和美国证券交易委员会（SEC）。特斯拉马斯克在社交网络上表示，要送一些“做空短裤”（short shorts）给养肥空头委员会（Shortseller Enrichment Commission，首字母缩写同美国证券交易委员会）。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn
7月29日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上表示，愿意对外提供动力系统（powertrain）和电池。特斯拉马斯克是在评论一篇文章时，发表上述言论的。这篇文章称，特斯拉在电动汽车领域远远领先对手，大众汽车等竞争对手称赞特斯拉是了不起的汽车制造商。马斯克评论称，特斯拉对软件的授权许可、提供动力系统和电池持开放态度。我们只是想加速可持续能源的发展，而不是压垮竞争对手。除这一句表态外，
在世界人工智能大会上，埃隆·马斯克谈到特斯拉今年能完成L5 级自动驾驶的基本功能。他谈到其挑战不大，只是要处理很多细节问题。目前特斯拉只需要在软件层面进行改进，硬件完全能支撑L5级自动驾驶技术。按照国际自动机工程师学会（简称SAE）提出的自动驾驶技术水平分类，L5级，也就是完全自动化，可以适应任何驾驶场景，目前还是受到法律、技术等限制，还没有机构能够完全实现。
DoNews7月9日消息（记者 翟继茹）9日，马斯克发布推特夸赞特斯拉中国团队，“特斯拉中国团队太棒了！”。8日，乘用车市场信息联席会发布《2020年6月份全国乘用车市场分析》报告显示， 6月特斯拉在纯电动市场销量份额23%，而下半年特斯拉仍是纯增量，下半年的电动车市场会明显高于去年下半年水平。中国市场目标已经成为特斯拉的重点发力对象。此前，特斯拉还向中国用户开放其电动皮卡Cybertruck的预订。特斯拉中国官网显示，Cybertr
据外媒报道，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。
7月6日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上透露，该公司已开始售卖限量版“做空短裤”（short shorts）。图片来自特斯拉官方如图所示，短裤上有特斯拉的标志。另外，据商品描述，短裤后面还有 “S3XY”字母，代表特斯拉推出的电动汽车Model S，Model 3，Model X，Model Y。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn）是特斯克空头，马斯克和他开玩?
马斯克身家超马云，马斯克、马云身价各是多少？据7 月 1 日最新消息，今日美股收盘，特斯拉股价大涨 6.98%，报1079. 81 美元，市值达2002. 78 亿美元，约合人民币 14150 亿元。
特斯拉Model系列汽车问世以来，行业友商的逆向工程已发生多次，最终无不投以敬佩目光，奥迪最近的表态是，特斯拉技术领先两年时间。同时，大众集团CEO Hebert Diess还提出了“追赶特斯拉
7月8日消息，据国外媒体报道，在很多看来，有着硅谷钢铁侠之称的埃隆·马斯克（Elon Musk）是特别的存在，在社交媒体上异常活跃，很多想法看似天马行空，但却又有实现的可能，并且又在身体力行去实践他的想法，很多已经实现。在马斯克已经提出的大胆的想法中，重复利用火箭和飞船进行商业航天发射的想法已经实现，通过卫星互联网提供宽带服务的星链计划已发射多批，正在按计划推进，移民火星的计划也在推进中。对于马?
【TechWeb】7月8日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价大涨，马斯克身家随之大增，也引得外界开始猜想，他何时会套现呢？特斯拉特斯拉股价近日连续上涨。周二，特斯拉涨1.33%至1389.86美元，总市值约2577.85亿美元，已远超丰田汽车。马斯克传记《硅谷钢铁侠》作者阿什利·万斯在社交网络上表示，他知道马斯克希望持有特斯拉的股份，以表明他对公司和事业的投入和承诺，但是总有一天他会减持套现吧？马斯克未直接回应，只是表示持有?
今日，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。据悉，在 2018 年特斯拉就向美国专利商标局提交了“Teslaquila”商标的申请，该商标将用于“蒸馏龙舌兰酒”和“蒸馏蓝色龙舌兰酒”。
马斯克暗示将在亚洲建立新工厂，但具体地点尚未确定，且暂时不会考虑在中国。马斯克表示，有在亚洲建厂的计划，但是首先需要完成柏林工厂和第二家美国工厂的建设。目前，特斯拉正忙于柏林工厂建设和德克萨斯州奥斯汀的筹建工作中。为了完成交付目标，上海工厂也在扩建中。除了电动轿车的生产外，特斯拉Cybertruck的投产也正式提上了日程，这意味着，特斯拉的确需要更多的工厂来支
随着特斯拉汽车的股价在2020年上半年出现快速上涨，作为公司CEO的马斯克身家财富也随之提升。据中国基金报报道，福布斯实时富豪排行榜显示，身家一度紧随马云之后的马斯克已经超越黄峥和马云，成为世界第 22 富豪。
【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆?马斯克（Elon Musk）在世界人工智能大会（WAIC）开幕式上表示，该公司已经“非常接近”实现5级自动驾驶技术，有信心在今年开发出这项技术的基本功能。按照自动驾驶技术水平分类，5级自动驾驶也就是全自动驾驶，即在任何场景下遇到任何情况都不需要人为操作。特斯拉致力于使用高度依赖视觉的方式来实现全自动驾驶，它可以利用电动汽车上的摄像?
在当前美股市场中，特斯拉股票的市值堪称是坐火箭，除了市值突破两千亿美元，超越丰田成为全球市值最高的车企之外，特斯拉的股票的涨幅也同样惊人。据悉，在美国国庆节假期之后的首个交易日，
据福布斯实时富豪排行榜，排名 22 的马斯克身价 449 亿美元，超越身价 445 亿美元的黄峥和身价 433 亿美元的马云。
7月28日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉去年宣布欧洲的超级工厂将建在德国柏林，并在今年年初动工，很快就完成了进厂道路的建设和工厂所在地森林的清理，在完成土地平整之后就已开始了基础施工，厂房在本月初也已开始建设。特斯拉柏林超级工厂效果图对于柏林超级工厂的建设，特斯拉CEO马斯克当地时间周一在社交媒体上表示，这一工厂将以看似不可能的速度建设。马斯克是在他活跃的社交媒体上，评论一篇“特斯
7月23日消息，据国外媒体报道，特斯拉周三发布第二财季财报后，CEO马斯克(Elon Musk)在与分析师的电话会议上表示，特斯拉下一座超级工厂将建在得州奥斯汀。特斯拉该项目占地约2,000英亩，距离奥斯汀机场约5分钟，距离奥斯汀市中心约15分钟。马斯克表示，该工厂将会是一个生态天堂，并将向公众开放。马斯克表示，该工厂将生产电动皮卡Cybertruck和卡车特斯拉Semi。早在今年2月，马斯克曾在社交媒体上暗示，将在得州建超
【TechWeb】7月14日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价最近涨势如虹，引得许多关注。特斯拉股价表现有网友在社交媒体上调侃，冲向月球已经过时了，特斯拉股价要冲向火星。特斯拉CEO马斯克则简单评价称，疯狂的时代（Wild times!）。马斯克对特斯拉股价还是十分在意的，去年12月，特斯拉股价突破420美元，超过了马斯克2018年私有化报价。马斯克曾在社交网络嘚瑟，哇 … 股价真高，哈哈！大约半年过去，特斯拉股价涨了3倍多。周一收?
【TechWeb】7月7日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆?马斯克（Elon Musk）暗示，该公司可能会在亚洲新建一家工厂，但不会在中国。目前，特斯拉正在建设其柏林超级工厂。该工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。据悉，柏林工厂将在2021年投产，第一阶段的重点是生产Model Y，目标是每周生产10000辆。一旦投入运营，该工厂预计将创造约1
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