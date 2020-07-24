浙江明天起将发放1000万元电影消费券

据半月谈报道，疫情后，为提振消费，恢复经济，各地纷纷发放消费券，总额以百亿元计，成为民众实实在在的福利。与此同时，这一福利也被“羊毛党”盯上，他们与商家串通套取补贴，财政资金成了“唐僧肉”，政府撬动消费的初衷也打了折扣。消费券套利追查难在一些二手销售平台和QQ群里，“消费券回收”的字样不少。昆明、珠海横琴、佛山三水、安徽阜阳等多地消费券网上均有销售。半月谈记者注意到，某地政府刚刚发放的消费券，便出现