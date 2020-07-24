浙江明天起将发放1000万元电影消费券

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浙江明天起将发放1000万元电影消费券

2020-07-24 14:48 · 稿源：站长之家

据浙江新闻报道， 7 月 25 日起，浙江将通过天目新闻客户端发放 1000 万元电影消费券，直接贴补广大影迷观影。本次浙江电影消费券发放活动，将从 7 月 25 日一直持续至 10 月底。抢券入口在天目新闻客户端开屏页、频道浮窗和大观频道浙江电影消费券专题页面，每天 12 时、 20 时准时开抢;抢到后，可直接在支付宝-淘票票小程序或淘票票App中购买电影票时下单抵扣，可与淘票票优惠活动叠加使用。

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