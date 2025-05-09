松下将进行大规模重组，裁员约 10000 人

松下控股公司宣布计划裁员约 1 万人，约占其全球员工总数的 4%，这是该公司重大集团重组计划的一部分。据 2025 年 5 月 9 日外媒报道称，这一举措旨在优化运营并提前降低人力成本，尽管该公司目前仍处于盈利状态。
此次裁员与战略调整有关，包括由于成本压力退出住宅太阳能和储能等利润较低的领域，以及为应对特朗普政府可能带来的美国关税影响等潜在经济挑战做准备。
这一全面改革反映了日本企业为保持竞争力而主动进行重组的更广泛趋势。
（举报）
松下控股公司宣布计划裁员约 1 万人，约占其全球员工总数的 4%，这是该公司重大集团重组计划的一部分。据 2025 年 5 月 9 日外媒报道称，这一举措旨在优化运营并提前降低人力成本，尽管该公司目前仍处于盈利状态。
此次裁员与战略调整有关，包括由于成本压力退出住宅太阳能和储能等利润较低的领域，以及为应对特朗普政府可能带来的美国关税影响等潜在经济挑战做准备。
这一全面改革反映了日本企业为保持竞争力而主动进行重组的更广泛趋势。
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文章主要内容为：在技术4月21日的革新中，全球数字资产的交易规模首次达到10000亿美元，标志着其已超越实物黄金的地位。文章解释，这一时刻，全球10000亿美元的数字资产相当于实物黄金，这是数字资产首次超越实物黄金的标志性时刻。在技术4000亿阶段，“全球数字资产实现了其业务模式的转型，不仅能够自我发展并创新，还能实现自身价值，成为全球贸易的关键部分。对于最终消费者而言，这表明中国正在与全球其他地区进行贸易，与所有人在全球范围内进行贸易的方式相似。文章中提到，尽管技术3000亿可能被低估，但它在不断发展中，中国需要与技术进行合作，同时也需要与所有人在全球范围内进行合作，这就是全球贸易的真正意义。文章最后提到，对于技术的了解和应用，不仅限于技术本身，也涉及与技术的相互作用，即人类与技术的交互方式。
快科技4月14日消息，近日，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌在微博上宣布了一个令人振奋的消息：上海第100000台蔚来汽车正式交付。这一成就也让蔚来成为上海首个成交均价超30万元且拥有10万用户的中国品牌。目前，蔚来在江苏、浙江、上海三地的累计交付量已突破30万台。4月1日，蔚来公布了最新的交付数据：2025年3月，蔚来交付新车15039台，同比增长26.7%，其中蔚来品牌交付102
快科技5月1日消息，中国铁路官方预测，五一假期首日，全国铁路预计发送旅客2250万人次，计划加开旅客列车1341列。截至今日12时，铁路12306已累计发售五一假期车票1.06亿张，办理退票4356万张、改签1083万张。针对网传五一前大量放票”，12306方面介绍，4月29日、30日，铁路12306日发售车票1900万张左右，售票量保持平稳，没有出现明显波动，系统运行正常。个别方向和区段出现新增票额情况：一是为了最大限度满足旅客假日出行需求，铁路部门根据候补等数据，在热门方向和时段动态增开旅客列车、安排动车组列车重联，最大限度增加运力，其中
真我推出了 GT 10000mAh 概念手机，在搭载10000mAh超大电池的同时，这款手机还保持了轻薄机身设计，厚度小于8.5mm，重量仅略大于200g……
快科技4月21日消息，比亚迪仰望宣布，仰望汽车累计销量突破10000台，创造中国百万级汽车新纪录。与此同时，仰望销量突破一万台之际，仰望汽车发起#仰望车主一万有我#感言征集计划。该计划邀万名车主，分享与仰望同行的珍贵时刻。以最诚挚的感谢，致敬一万种超越极致的人生。2022年11月8日，比亚迪正式公布旗下高端汽车品牌，并定名为仰望。2023年9月，比亚迪向豪华车�
近期黄金走势再度受到市场关注，主要因应全球经济衰退风险加剧，投资者为分散其他市场剧烈波动带来的损失，选择抛售黄金。尽管金价一度失守3000美元大关，但不到一个月随着特殊表态，对部分国家实施90天的关税暂停措施，市场信心因此紧张情绪缓解，金价单边暴跌超130美元，后续多次破位下跌至3300美元以上，创历史新高。目前黄金高位运行仍在持续，领头贵金特级高达成24+10000大金环庆典，为交易加码！当前美国消费者信心指数已经连续四个月下滑，而全球市场越加不难将美国作为可信赖的避险资产，美圆资产也因此受益，美圆升值单周暴升3%，创2022年4月以来新低，美圆作为传统避险地动摇，直接促使资金转向黄金等替代性避险资产，黄金也因此大涨。目前美国最头部的人当属美联储主席鲍威尔，直接冲突的是物价格飙升。从汽车零配件到装饰原材料，进口商品价格全面上涨。更可怕的是，这种通货膨胀可能具有持久性，很多次性通胀可能会变成长期通胀，这两年通常波折不断未能降到能让美联储满意的程度，所以目前美联储对降低利率保持警惕。
快科技4月23日消息，近日，腾讯集团副总裁、腾讯智慧出行总裁钟翔透露，腾讯云位于新加坡、美国、日本、巴西等地的节点，为比亚迪全球化组织和业务管理提供了云服务。据他介绍，比亚迪每个月都要在腾讯会议上召开一万多场跨国会议，腾讯会议的实时翻译、纪要、总结等AI助手能力，正在深度助力比亚迪出海业务的组织协同。按照腾讯集团副总裁、腾讯智慧出行总裁钟翔透露的数据，如果每月按照30天计算的话，比亚迪日均开会约333场。据比亚迪2024年财报显示，其员工队伍大规模扩张。报告期末，公司在职员工数量飙升至96.9万人，仅2024年一年就
京东外卖4月22日订单量突破1000万单，创下新纪录。北京谢女士成为第1000万单用户，她为儿子订购的辣炒肉套餐仅支付24.9元，享受平台补贴优惠。该订单由退伍军人张海洋配送，仅用23分钟送达。入驻不到1个月的"天下烤鸭店"表示，京东外卖补贴不从商家收入扣除，相比其他平台收入更高。目前京东外卖已覆盖全国166个城市，日均订单60-70单，发展势头迅猛。平台严格筛选实体餐饮门店入驻，保障食品安全，获得用户信任。
格力电器董事长董明珠在股东大会上表示，企业应坚守品质底线，反对低价竞争。她指出当前空调行业存在千元低价机现象，强调要先有技术和质量，再谈价格。作为国际压缩机标委会主席，格力参与制定了行业标准。目前格力最便宜挂机售价2899元，柜机5399元。董明珠认为制造业不能弄虚作假，低价是无能表现，企业应通过技术创新而非偷工减料来赢得市场。她表示格力坚持用真材实料和技术创新来提升产品品质，满足消费者需求。
10岁那年，Rose Yu收到一台改变命运的电脑礼物。25年前电脑在中国还是稀罕物，这份来自叔叔的礼物开启了她开挂般的人生。从中学网页设计获奖到大学计算机专业深造，再到南加州大学读博，她始终专注将物理学原理融入神经网络研究。她创新性地将交通流视为流体，开发出预测精度提升20倍的交通模型，被谷歌地图采用。2018年她转向湍流预测研究，使飓风预报速度提升1000�