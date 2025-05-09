松下将进行大规模重组，裁员约 10000 人

松下控股公司宣布计划裁员约 1 万人，约占其全球员工总数的 4%，这是该公司重大集团重组计划的一部分。据 2025 年 5 月 9 日外媒报道称，这一举措旨在优化运营并提前降低人力成本，尽管该公司目前仍处于盈利状态。

此次裁员与战略调整有关，包括由于成本压力退出住宅太阳能和储能等利润较低的领域，以及为应对特朗普政府可能带来的美国关税影响等潜在经济挑战做准备。

这一全面改革反映了日本企业为保持竞争力而主动进行重组的更广泛趋势。

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