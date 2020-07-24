蚂蚁金服百亿富豪22人 蚂蚁高管及员工持股50%

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息：据互金商业评论报道，作为全球最大的独角兽，蚂蚁集团目标估值2000亿美元，约合1.4万亿人民币，蚂蚁高管及员工持股50%，平均人均身家2500万元。

据统计，蚂蚁金服上市后，蚂蚁金服和阿里系高管将诞生至少 58 名亿万富翁，最高身家 1400 亿元，最低身家6. 66 亿元。其中，过百亿的有 22 人， 200 亿以上的 9 人，其中， 500 亿以上的 4 人; 50 亿以上的 37 人。但这些高管持股中有很多代持了员工期权，此外，马云的持股也分散在各个不同主体中。

蚂蚁集团目前有32家股东，其中阿里巴巴以33%的持股比例位列第一，阿里及蚂蚁员工的两只持股计划君瀚与君澳分别持股28.45%、21.53%，三者合并持有近83%的股份。马云持股蚂蚁金服 8.8%，依然对蚂蚁金服拥有 50% 以上的表决权。

7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

据彭博社报道，蚂蚁集团据悉寻求 IPO 估值至少 2000 亿美元。