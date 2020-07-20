当当称裁员1300人不属实；微博整治诱导未成年人饭圈互撕等行为；QQ邮箱邮件订阅功能将下线

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当当称裁员1300人不属实；微博整治诱导未成年人饭圈互撕等行为；QQ邮箱邮件订阅功能将下线

2020-07-20 08:19 · 稿源：站长之家
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当当称裁员1300人不属实

昨日，针对李国庆的言论，当当方面表示，裁员 1300 人不属实，保留起诉的权利，对于李国庆的言论不予置评。

昨日早些时候，李国庆发布名为《收拾心情再出发 让当当重现辉煌》的长文称，当当所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人，还时不时以婚丧嫁产等考勤为由缓发少发或不发奖金。

李国庆表示，自己立誓接管当当，不是为自己维权，是为社会奉献可持续健康高增长企业。通过为小股东和受到不公平对待的员工和他们的家人伸张正义，讨回公道，通过共商共建共享以最大激发员工再创辉煌的动能。这便是4 月底和 7 月初两次行动的动机和背景。很遗憾地看到本出于良好动机的接管方式造成了广泛的社会影响。在过去几天里，对此做了深刻的反思。

最后，李国庆还称，自己会倔强地站起来，掸掸沾在身上的灰土，继续前行，带领当当勇往直前，会继续坚持在法律框架下维护股东权益。

当当 (3)

微博重点整治诱导未成年人饭圈互撕等行为

7 月 18 日，微博管理员发文称，为给广大未成年人营造健康的暑期上网环境，微博积极响应国家网信办关于开展2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治的通知要求。将在“重点整治诱导未成年人无底线追星、饭圈互撕等价值导向不良的信息和行为”的方面进行重点治理。

主要工作内容包括：涉明星话题中的互撕谩骂、人身攻击;对刷榜单、蹭热搜的行为进行处置和公示，梳理并公示防止刷量控评的规则和措施;处置公示“饭圈”职业黑粉、恶意营销等违法违规账号;继续与主要明星经纪公司展开谈话，明确经纪公司的相关责任，加强合作共同治理;

微博 (1)

QQ邮箱邮件订阅功能将下线

近日，QQ 邮箱宣布，QQ 邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线。

据悉，这并不是QQ 邮箱第一次下线经典功能。此前，QQ 邮箱已将漂流瓶功能下架。

去年6月，QQ宣布漂流瓶功能正式终止服务。

腾讯方面表示，有不法分子利用“漂流瓶”功能传播色情内容，故进行下线处理。

腾讯、QQ

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    QQ冻结 腾讯

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    今日，当当网副总裁，李国庆任命的“当当代理CEO”姚丹骞发布微博称：“请各位兄弟姐妹，各行业大咖，各位朋友放心，我们一起努力，保障当当网正常运营。”

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    李国庆拟辞任当当CEO，俞渝呼吁员工保卫当当。7 月 7 日下午 13 点半左右，当当创始人李国庆发布致小股东、同事、行业同仁信称：「拟提请董事会，批准我辞去当当CEO职务，为此我提请董事会，选举原当当高级副总姚丹骞出任CEO，我将仅保留当当董事长一职。」

    李国庆 俞渝 当当CEO

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    当当网被抢公章已追回。据媒体报道，今日网上流出一则当当网针对该事件的内部说明信件。信件显示， 7 月 7 日被李国庆等人抢夺的公章、银行U盾等重要文件已被政府相关部门追回并归还给当当，当当网已全面恢复正常运营。

    当当网 李国庆

  • 俞渝呼吁员工保卫当当

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    李国庆 当当网

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    李国庆 姚丹骞 当当

  • 李国庆回应“再闯”当当：携高管接管当当并开始办公 希望俞渝配合交接

    7月7日消息，据当当官方微博发布的消息，李国庆清晨强行进入公司撬保险柜拿走资料。对此，李国庆随后回应称，相信司法公正，希望俞渝配合交接。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表示，公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。对此，李国庆方面表示，当当董事长李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资?

    当当 俞渝 李国庆

  • 李国庆拘留期满后发长文：立誓接管当当 带领当当勇往直前

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  • 李国庆任命当当代理CEO姚丹骞发声：愿再为前驱 让当当焕发新生

    被李国庆任命的当当代理CEO姚丹骞于在朋友圈发声表示，蒙大哥前日相召，愿再为前驱。当当创始人李国庆今日宣布调整当当网组织结构及人员。聘请姚丹骞出任当当代理CEO，主持公司全面工作；聘请陈立均出任当当COO，负责公司各项业务的日常管理工作。以下为姚丹骞朋友圈全文：蒙大哥前日相召，愿再为前驱！20年知遇之恩提拔之义，一直未能全报！义之所在，不容不从，不能不从，不可不从。愿当当焕发新生。

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  • 李国庆撬保险柜拿走资料 俞渝发内部信呼吁员工发微博朋友圈保卫当当

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  • 当当网被抢公章已追回

    备受关注的李国庆“抢公章”事件有了最新进展。今日，网上流出一则当当网针对该事件的内部说明信件。信件显示， 7 月 7 日被李国庆等人抢夺的公章、银行U盾等重要文件已被政府相关部门追回并归还给当当，当当网已全面恢复正常运营。以下是李国庆抢公章事件始末：4 月 26 日，李国庆带多名壮汉闯入当当办公区，抢走几十枚公章、财务章。当当网对此也第一时间报警，并采取了法律行动。4 月 28 日，李国庆发人事调整公告，安排俞渝负?

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  • 李国庆拟辞任当当CEO，仅保留当当网董事长一职

    当当网创始人李国庆在7月7日下午发布了一封《致各位小股东、同事、行业同仁》信，李国庆表示拟提请董事会，批准辞去当当CEO职务，同时他提请董事会，选举原当当高级副总姚丹骞出任CEO，自己则将仅保留当当董事长一职。

    李国庆 当当网

  • 李国庆称拟辞去当当CEO职务 自己将仅保留当当董事长一职

    就在刚刚，李国庆致信当当小股东、同事、行业同仁称，自己和俞渝仍然共同持有公司90%以上股权，由谁来担任当当公司的CEO、董事长，负责领导当当公司，这原是家事。4年前，双方约定：由俞渝管理当当公司3年，3年之后，俞渝需要把当当公司的管理权交还给我。如今4年已过，俞渝依旧没有交还公司管理权之意。

    李国庆 当当 电商

  • 当当法务部：股东离婚诉讼不影响当当网的运营与治理结构

    【TechWeb】7月16日消息，当当网法务部官微日前发布公告，根据法律专业人士意见，当当网股东离婚诉讼不影响当当网的运营与治理结构。当当方面表示，关于当当网的治理结构：根据北京市工商局登记的北京当当科文电子商务有限公司的章程，当当网设立执行董事一名，是俞渝，公司的监事是阚敏。俞渝的直接汇报点为当当网总裁办的数名高管，他们根据各自的部门分工，负责当当网的日常运营。目前，北京当当科文电子商务有限公司在北京市?

    当当网 离婚诉讼

  • 当当法务部：李国庆持股27.51%，目前在当当网的身份只有小股东

    DoNews7月16日消息（记者 程梦玲）7月16日晚间消息，当当法务部接连发布两条微博，概述了当当网20年股权历史沿革以及介绍介绍李国庆俞渝离婚案进展。在第一条微博中，称当当网由俞渝、李国庆于2000年在北京东城区创立。当当网创立后、在美国上市之前，一共接受了三次境外投资。此后为了归还私有化的并购贷款，当当的股东包括李国庆一致决定，安排北京当当科文(VIE)收购北京当当网(WOFE)，收购款的对价支付给境外控股公司，由境外控

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