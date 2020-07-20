当当称裁员1300人不属实；微博整治诱导未成年人饭圈互撕等行为；QQ邮箱邮件订阅功能将下线

文章目录 当当称裁员1300人不属实

微博重点整治诱导未成年人饭圈互撕等行为

昨日，针对李国庆的言论，当当方面表示，裁员 1300 人不属实，保留起诉的权利，对于李国庆的言论不予置评。

昨日早些时候，李国庆发布名为《收拾心情再出发 让当当重现辉煌》的长文称，当当所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人，还时不时以婚丧嫁产等考勤为由缓发少发或不发奖金。

李国庆表示，自己立誓接管当当，不是为自己维权，是为社会奉献可持续健康高增长企业。通过为小股东和受到不公平对待的员工和他们的家人伸张正义，讨回公道，通过共商共建共享以最大激发员工再创辉煌的动能。这便是4 月底和 7 月初两次行动的动机和背景。很遗憾地看到本出于良好动机的接管方式造成了广泛的社会影响。在过去几天里，对此做了深刻的反思。

最后，李国庆还称，自己会倔强地站起来，掸掸沾在身上的灰土，继续前行，带领当当勇往直前，会继续坚持在法律框架下维护股东权益。

微博重点整治诱导未成年人饭圈互撕等行为

7 月 18 日，微博管理员发文称，为给广大未成年人营造健康的暑期上网环境，微博积极响应国家网信办关于开展2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治的通知要求。将在“重点整治诱导未成年人无底线追星、饭圈互撕等价值导向不良的信息和行为”的方面进行重点治理。

主要工作内容包括：涉明星话题中的互撕谩骂、人身攻击;对刷榜单、蹭热搜的行为进行处置和公示，梳理并公示防止刷量控评的规则和措施;处置公示“饭圈”职业黑粉、恶意营销等违法违规账号;继续与主要明星经纪公司展开谈话，明确经纪公司的相关责任，加强合作共同治理;

QQ邮箱邮件订阅功能将下线

近日，QQ 邮箱宣布，QQ 邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线。

据悉，这并不是QQ 邮箱第一次下线经典功能。此前，QQ 邮箱已将漂流瓶功能下架。

去年6月，QQ宣布漂流瓶功能正式终止服务。

腾讯方面表示，有不法分子利用“漂流瓶”功能传播色情内容，故进行下线处理。