阿里健康辟谣阿里巴巴减持其1.54亿股股份：假的

站长之家(ChinaZ.com) 7月18日 消息：日前，有报道称，阿里巴巴减持阿里健康1. 54 亿股股份，持股比例降低至67.51%。对此，阿里健康今天中午回应：假的。
此前据港交所资料显示阿里巴巴以平均每股 22.65 港元的价格出售了 1.54 亿股阿里健康股份，持股比例从 68.70% 降至 67.51%，价值超过 34.88 亿港元。
阿里健康在微博中表示，感谢关注，但请厘清基础事实，谣言就像病毒。阿里巴巴官方微博随后转发了该微博。
站长之家(ChinaZ.com) 7月18日 消息：日前，有报道称，阿里巴巴减持阿里健康1. 54 亿股股份，持股比例降低至67.51%。对此，阿里健康今天中午回应：假的。
此前据港交所资料显示阿里巴巴以平均每股 22.65 港元的价格出售了 1.54 亿股阿里健康股份，持股比例从 68.70% 降至 67.51%，价值超过 34.88 亿港元。
阿里健康在微博中表示，感谢关注，但请厘清基础事实，谣言就像病毒。阿里巴巴官方微博随后转发了该微博。
今天，阿里巴巴股价高开3.46%，报233. 2 港元。截至发稿，阿里巴巴股价报236. 4 港元，涨4.88%，目前总市值为 50736 亿港元，超越腾讯重返中国市值第一大公司。截至发稿，腾讯股价报524. 5 港元，目前总市值为 50109 亿港元。
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。孙正义称“作为董事，我从阿里‘毕业’了，软银仍将尽可能长期地持有阿里巴巴股票。”据悉，今日马云也将从软银董事会辞职。对此，孙正义在会上对马云的贡献表示了感谢。
DoNews 7月17日消息（记者 刘文轩）印度在不久前禁止了59款中国应用程序，其中也包括中国电商巨头阿里巴巴旗下的UC浏览器和UC News。现在，阿里巴巴已经结束了UC浏览器和UC新闻在印度的运营。据纽约时报消息，阿里巴巴已经通知当地所有员工关于公司即将关闭的消息，并且阿里巴巴关闭了在德里郊区古鲁格拉姆和孟买的办事处。当地媒体指出，UC浏览器的主要市场在印度，UC浏览器在印度的使用率仅次于Google。UC浏览器在全球拥有4.3亿?
员工和管理层每周、每月写报告，已经是很多企业的惯例，不过近日有消息称，阿里巴巴已经内部宣布，不再强制员工交周报。对此，阿里回应称，确实已经取消了强制周报，同时还宣布，要杜绝形式大
截至目前，腾讯控股港股涨幅扩大至3.1%，市值 46717 亿港元。阿里巴巴港股股价现报216. 2 港元，市值 46400 亿港元。
DoNews 7月17日消息（记者 丁凡）近日有消息称，为偿还债务与回购自己公司股票，软银集团又悄然卖出价值22亿美元的阿里巴巴股票。据悉，该交易包括领子期权合约和买权价差，预计将于2024年5月至2024年6月期间结算。交易有关细节披露于软银今年6月25日发布的年度财报的第276页，软银集团发言人证实了此次交易的细节。
7月8日上午，腾讯控股股价一路高涨，开盘价515.5港元，至截稿时已达543.0港元，涨幅5.23％，市值达到5.19万亿港元，而且还在持续上涨中。相比之下，阿里巴巴当前股价为236.2港元，今日涨幅1.6
据日本媒体报道称，日本首富、软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。他表示：“作为董事，我从阿里‘毕业’了。”5月18日，软银
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
今日，阿里巴巴宣布国际站本周将上线“智能商品发布”功能，与人工发品相比，智能发品的买家点击率平均高20%，商机数平均高出195%，买家下单率高217%。据官方介绍，智能发品功能于今年 2 月上线测试，监测结果显示
DoNews7 月 3 日消息（记者 翟继茹）3日，阿里巴巴宣布与江西合作打造的全国首个省级“区块链+政务服务”基础平台，“赣服通”小程序3. 0 升级版在支付宝上线。支付宝方面介绍，区块链具有防篡改、可追溯等技术特点，适合在跨部门协同、跨行业互认等方面应用。目前，江西省户政、交管、卫健、医疗、社保等行业 56 项全省性服务已可实现“无证办理”。除此之外，阿里巴巴集团、蚂蚁集团还与江西签署了六项合作，包括重点在城市大脑?
6月30日消息，2020年BrandZ最具价值全球品牌100强排行榜发布。今年有创纪录的17个中国品牌进入了BrandZ全球100强榜单，比去年增加了两个。中国也成为上榜品牌数量第二多的国家：位于拥有51个上
【TechWeb】7月10日消息，阿里巴巴集团对外发布2020财政年度报告，董事会主席兼首席执行官张勇在致股东的信中表示，要让阿里巴巴的能力成为中小企业发展的能力，成为社会发展的动力，因为“社会好了，阿里才会更好”。值得注意的是，这是张勇作为阿里巴巴集团董事会主席第一次发布致股东的信。张勇在信中说，“20年来，阿里巴巴一直在为数字经济时代的到来做准备。一路以来，我们不仅在互联网中构建起全新的商业世界，也在努力帮?
今日，阿里巴巴国际站设立 10 亿元“新外贸专项补贴”，将从基础建站、拍品、选品、发品，到获客、转化等方面，为 0 跨境电商基础的企业提供服务。
截至恒指开盘，阿里巴巴涨7.15%，报254. 8 港元，市值近5. 5 万亿港元。
据36氪报道，阿里巴巴旗下某电商平台即将上线外贸频道，给予外贸转内销专区频道级入口。业内人士分析，该平台极有可能是近期大火的淘宝特价版。
今日，阿里巴巴表示，孙正义辞职后，董事会将由 10 名成员组成，其中包括 5 名独立董事。软银仍然有权提名一名董事进入董事会。今日早些时候，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
今日，中国远洋海运集团与阿里巴巴、蚂蚁集团签署三方战略合作协议，将共同推动航运物流区块链合作和应用，开展未来基于全球航运物流网络的合作。根据协议，中远海运将联合蚂蚁集团共同研究和推动航运物流区块链在中国的部署落地，推动航运、港口、物流、金融等领域以区块链技术为基础的战略连接。双方还将加强在智慧航运、智慧港口和供应链金融方面的合作，共同推动航运操作流程和单证数字化。
6月29日，格兰仕宣布阿里巴巴集团达成了合作协议，双方将在在产品创新、新品研发、IoT技术应用等领域开展全方位数字化合作。阿里表示，与家电领军企业格兰仕的合作，是阿里巴巴发挥数字化优势
小商品城对外发布公告称，为高质量高水平建成世界“小商品之都”，实现实体贸易链数字化，全面提升贸易便利化自由化，让数字贸易更好地推动实体经济发展，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里”）共同出资设立合资公司，并签署合资协议，约定合资公司注册资本为人民币5000万元，公司出资2550万元，持股比例为51%，阿里出资2450万
爱奇艺现已开启年中狂促，大家期待已久的京东联合会员降至 118 元，一次开通享双重权益，主要以黄金会员联合套餐为主，大家可按需选择：黄金连续包..
阅读中学生通常词汇量不低，阅读英文书籍却依然有难度。这是因为读得少，中美两国学生在阅读量上有着巨大的差异。要拥有扎实的英文功底，除了背单..
今日，充电产品创业公司 SHARGE 闪极在深圳召开产品发布会，会上闪极发布了一款100W氮化镓四口充电器，在此之前闪极已经发布了一款90W氮化镓三口充..
币安完成了第12次BNB季度性销毁，共销毁3，477，388 BNB。本次销毁期为2020年4月至6月，通过币安现货交易平台、现货杠杆交易平台、合约交易平台以..
今年 7 月份以来，A股上证指数在历经了半年的涨涨跌跌之后，终于突破 3000 点并连续上涨，最高冲到3458. 79 点的高位。虽然“ 716 茅台事件”让A股..
2020年7月17日，镜像网络MW测试网络正式上线90天，官方发布了一份数据报告，各项数据超出预期，表现优异。截止至7月16日12：00点(UTC+8)，镜像网络..
7月17日，“奔跑吧 台铃”——2020超级品牌嘉年华在全国一百多座城市拉开帷幕，首站洛阳启动仪式上，台铃营销公司总经理陈迎升宣布“台铃719粉丝节..
现如今，市面上适合家居清洁的产品数不胜数，品牌层出不穷。其中，智能扫地机器人的表现最为出色，深受广大消费者欢迎。想买扫地机器人的消费者有..
数字货币交易趋势——智能交易20世纪40-50年代，美股市值超过90%的部分为散户持有。2018年年中，美国个人投资者持有市值占比不到6%。Coalition最新..
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企业在数字化转型过程中，如何应对数字化人才短缺成为了最大挑战。同时，很多企业还意识到在外部人才争夺战日益激烈的大背景下，仅仅靠引进外部人..
DoNews7月19日消息（记者 翟继茹）19日，据外媒报道，谷歌公布的最新的广告规则，从8月18日开始，将禁止有关传播新冠病毒阴谋论的广告。谷歌发言人..
7月18日晚上，王思聪对于自家IG战队教练克里斯与LNG选手出现矛盾一事，在微博上表示吐槽了这件事情，但之后LNG老板李麒麟也发文表示不满。..
苹果公司公布了一项Apple Pencil新专利，通过一组特殊的光传感器，检测和采样现实中物体的颜色。用Apple Pencil触碰物体之后，绘图应用自动切换到..
据央视财经报道，从7月1日起，被称为史上最严的空调新能效标准开始实施。据悉，新国标将原本定频、变频空调能效进行了合并，能效等级也从原本的3级..
在Cloudflare的部分网络服务出现故障后，官方发布事故报告，称骨干网络的配置错误导致了持续 27 分钟的宕机。..
7月17日，据外媒报道，联合国环境规划署和国际能源署（IEA）共同发布的一项报告指出，如果全球采取协调一致的行动推动实现节能和气候友好型制冷转..
这个牌照允许AutoX在硅谷中心城市圣何塞地区进行可载人的全无人驾驶，包括比邻机场、Paypal总部的核心商业区主干道等道路。..
雷锋网按，继此前大手笔投资 Aurora 之后，电商巨头亚马逊再次将手伸向了自动驾驶行业。上月月底，它们花 13 亿美元收购了自动驾驶独角兽 Zoox。相..