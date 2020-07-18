阿里健康辟谣阿里巴巴减持其1.54亿股股份：假的

【TechWeb】7月10日消息，阿里巴巴集团对外发布2020财政年度报告，董事会主席兼首席执行官张勇在致股东的信中表示，要让阿里巴巴的能力成为中小企业发展的能力，成为社会发展的动力，因为“社会好了，阿里才会更好”。值得注意的是，这是张勇作为阿里巴巴集团董事会主席第一次发布致股东的信。张勇在信中说，“20年来，阿里巴巴一直在为数字经济时代的到来做准备。一路以来，我们不仅在互联网中构建起全新的商业世界，也在努力帮?