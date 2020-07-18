阿里健康辟谣阿里巴巴减持其1.54亿股股份：假的

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阿里健康辟谣阿里巴巴减持其1.54亿股股份：假的

2020-07-18 13:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月18日 消息：日前，有报道称，阿里巴巴减持阿里健康1. 54 亿股股份，持股比例降低至67.51%。对此，阿里健康今天中午回应：假的。

此前据港交所资料显示阿里巴巴以平均每股 22.65 港元的价格出售了 1.54 亿股阿里健康股份，持股比例从 68.70% 降至 67.51%，价值超过 34.88 亿港元。

阿里健康在微博中表示，感谢关注，但请厘清基础事实，谣言就像病毒。阿里巴巴官方微博随后转发了该微博。

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