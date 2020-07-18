乐视控股（北京）有限公司被列为被执行人，执行标的约958万

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 乐视控股最新资讯 > 正文

乐视控股（北京）有限公司被列为被执行人，执行标的约958万

2020-07-18 10:15 · 稿源：站长之家

天眼查数据显示， 7 月 16 日，乐视控股(北京)有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人，案号为(2020)粤 0305 执 9063 号，执行标的为 9583801 元。

网友热搜:

乐视控股拍卖没人报名乐视控股股票代码乐视控股拍卖没人报名乐视控股和乐视网乐视控股集团的子公司乐视控股集团乐视网乐视控股主要股东乐视控股股权拍卖乐视控股拍卖没人报名乐视控股拍卖没人报名
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 乐视退市整理期已交易29个交易日 剩余1个交易日

    【TechWeb】7月17日消息，乐视退发布公告，截至2020年7月17日，退市整理期已交易29个交易日，剩余1个交易日。公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。公告显示，公司股票属于深股通特别证券，深股通投资者可以选择在退市整理期出 售所持股票，但不可以买入公司股票。公司股票终止上市进入股转系统后，深 股通投资者可能无法进行股票转让，请深股通投资者注意投资风险。

    乐视

  • 乐视退发布公告：退市整理期已交易29个工作日 剩余1个交易日

    7月17日消息，乐视退发布关于公司股票进入退市整理期交易的第十一次风险提示型公告。乐视退方面表示，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2020年6月5日进入退市

    乐视 乐视退市 乐视退市日期

  • 乐视回应拍卖结果：乐视电视不受影响 会继续正常经营

    今日，针对“拍卖上千个商标”一事，乐视回应称，乐视网商标被天津嘉睿汇鑫购得。天津嘉睿目前是致新云网的控股公司，而致新云网的实控人是乐视电视管理层，因此乐视电视不会受此次商标拍卖的影响，会继续正常经营。拍卖中除天津嘉睿外，还有其他买家报名并出价，显示出市场对乐视品牌看好。

    乐视 乐视电视 贾跃亭

  • 乐视发布澄清公告：无法判断未来乐视网股东是否可以向贾跃亭提出补偿

    今天，乐视网发布公告称截至目前尚未收到任何来自贾跃亭先生或贾跃亭债务处理小组的有关公司股东的赔偿计划或者安排，无法判断是否未来乐视网股东可以向贾跃亭提出补偿申请。

    乐视 贾跃亭 FF

  • 法院准许乐视网撤诉爱奇艺侵权，今年3月乐视提出撤诉

    近日，中国裁判文书网发布乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书，上述事件由北京互联网法院审理，于 2020 年 1 月 19 日立案， 2020 年 3 月 16 日原告乐视网（天津）信息技术有限公司提出撤诉申请。最终裁判结果为，法院准许乐视网（天津）信息技术有限公司撤诉。案件受理费 25 元，由乐视网（天津）信息技术有限公司负担（已交纳）。

    乐视网 爱奇艺

  • 乐视回应1354项商标被拍卖：乐视电视不会受此次商标拍卖影响

    针对乐视 1354 项商标以1. 31 亿元成交一事，乐视员工回应称：1、乐视网商标被天津嘉睿汇鑫购得。天津嘉睿目前是致新云网的控股公司，而致新云网的实控人是乐视电视管理层，因此乐视电视不会受此次商标拍卖的影响，会继续正常经营。2，拍卖中除天津嘉睿外，还有其他买家报名并出价，显示出市场对乐视品牌看好。

    乐视 乐视商标

  • 贾跃亭宣布破产重组完成，将补偿乐视股民

    7月2日上午，贾跃亭在微博上发布了一封题为《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》的公开信，信中贾跃亭表示：在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，他还表示会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。

    贾跃亭 贾跃亭破产重组

  • 乐视商标卖了1.3亿元 官方回应：乐视电视不受影响

    2019年乐视网亏了112亿，已经在退市进程中了。日前乐视网持有的1354项商标卖出了1.31亿元，溢价上千倍。对于商标拍卖一事，乐视网回应称，乐视电视不受影响会继续运营。乐视员工对媒体回应来商

    乐视 商标 拍卖

  • 贾跃亭宣布破产重组完成：将补偿乐视网股民

    今日，贾跃亭发布了名为《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》的公开信称，6月26日，经过近一年的努力，自己在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。

    贾跃亭 FF 乐视

  • 瑞幸咖啡退市会怎么样 瑞幸咖啡什么时候退市

    瑞幸咖啡在近日正式宣布将在6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。在公布了这一消息之后，瑞幸咖啡在美股的股票暴跌，在美股6月26日一天内就跌幅超过50%，市值也仅剩下3.49亿美元，比历史最高峰跌去了超过90%以上。

    瑞幸咖啡 瑞幸咖啡退市

  • 贾跃亭发布公开信：个人破产 将打工创业 补偿乐视股民

    久未发声的贾跃亭今日在个人微博发布公开信——《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》。文中，贾跃亭表示，6月26日，经过近一年的努力，我在美国申请的个人破产重组程序

    贾跃亭 乐视

  • 乐视网：聘请招商证券为代办机构 提供股份转让服务

    【TechWeb】7月16日消息，乐视网发布公告称，鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据相关规定，公司决定聘请招商证券股份有限公司为代办机构，委托其提供股份转让服务，办理全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜，以确保公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后四十五个交易日 内可以进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。此外，乐视网还发布了关于公司股票进入退市整理期交易的

    乐视网 招商证券 股份转让

  • 贾跃亭致歉 称自己是乐视体系一夜崩塌的第一责任人

    今日，贾跃亭发公开信向债权人、投资人及乐视网股民致歉称，尽管外界评价我所创立的互联网生态模式无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。

    贾跃亭

  • 乐视开机广告不可关闭 江苏第三起消费公益诉讼正式开庭

    2019年下半年，江苏省消保委针对智能电视开机广告侵犯消费者权益问题开展系列专项行动，要求创维、海尔、海信、夏普、小米、长虹、乐视七家企业限时整改。因前期乐视公司无实质整改，2019年12

    开机广告 乐视

  • 从最后一搏到“体面”退市，瑞幸还有退路?

    2020 年 6 月 29 日，瑞幸咖啡在纳斯达克正式停牌并进行退市备案，停牌之前的最后一个交易日，股价惨遭暴跌并伴随六次熔断，最终收于1. 38 美元，下跌幅度高达54%。

    瑞幸 瑞幸咖啡 瑞幸退市

  • 法院准许乐视网撤诉爱奇艺侵权 受理费25元

    中国裁判文书网发布乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书，上述事件由北京互联网法院审理，于2020年1月19日立案，2020年3月16日原告乐视网（天津）信息技术有限公司提出撤诉申请。最终裁判结果为，法院准许乐视网（天津）信息技术有限公司撤诉。案件受理费25元，由乐视网（天津）信息技术有限公司负担（已交纳）。

    爱奇艺 乐视网 侵权

  • 乐视网1354项商标以1.31亿元的价格成交

    据京东拍卖页面显示，乐视网持有的商标 1354 项(其中五项已注销)的司法拍卖已结束，成交价1. 31 亿元。竞买人天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以最高应价竞得。

    乐视网

  • ​瑞幸咖啡29日退市

    昨日，瑞幸咖啡官方微博发布声明称，公司将于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。

    ​瑞幸 ​瑞幸咖啡退市 陆正耀

  • 乐视退打开跌停 成交额超9000万元

    今日，在贾跃亭发布致歉信之后，封死跌停的乐视退盘中出现大量买单，截至发稿，成交额已破 9000 万元，已打开跌停。据悉，贾跃亭在信中表示，将会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。

    乐视

  • 瑞幸店员称退市不影响经营 仍有新店正在开张

    昨日下午，针对“瑞幸即将退市”一事，多家位于深圳华强北的瑞幸咖啡门店店员表示，退市不影响该店正常经营。据悉，目前，新下单后客户仍能收到“满减券”，至于退市是否会影响到瑞幸后续对客户的补贴力度，有店员表示“不清楚，这是公司运营部的决定”。

    瑞幸 瑞幸退市 退市
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
荞麦疯长 抖音影视号 对马岛之魂俳句 对马岛之魂蒙古珍宝 圆通速递业务 圆通速递营收 对马岛之魂神社位置 喜马拉雅年会员 爱奇艺联名会员 笔记本内存 中石油能量站 空调节能 蔚来汽车评级

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM