乐视控股（北京）有限公司被列为被执行人，执行标的约958万

今日，贾跃亭发公开信向债权人、投资人及乐视网股民致歉称，尽管外界评价我所创立的互联网生态模式无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。