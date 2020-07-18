乐视控股（北京）有限公司被列为被执行人，执行标的约958万

天眼查数据显示， 7 月 16 日，乐视控股(北京)有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人，案号为(2020)粤 0305 执 9063 号，执行标的为 9583801 元。
天眼查数据显示， 7 月 16 日，乐视控股(北京)有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人，案号为(2020)粤 0305 执 9063 号，执行标的为 9583801 元。
【TechWeb】7月17日消息，乐视退发布公告，截至2020年7月17日，退市整理期已交易29个交易日，剩余1个交易日。公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。公告显示，公司股票属于深股通特别证券，深股通投资者可以选择在退市整理期出 售所持股票，但不可以买入公司股票。公司股票终止上市进入股转系统后，深 股通投资者可能无法进行股票转让，请深股通投资者注意投资风险。
7月17日消息，乐视退发布关于公司股票进入退市整理期交易的第十一次风险提示型公告。乐视退方面表示，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2020年6月5日进入退市
今日，针对“拍卖上千个商标”一事，乐视回应称，乐视网商标被天津嘉睿汇鑫购得。天津嘉睿目前是致新云网的控股公司，而致新云网的实控人是乐视电视管理层，因此乐视电视不会受此次商标拍卖的影响，会继续正常经营。拍卖中除天津嘉睿外，还有其他买家报名并出价，显示出市场对乐视品牌看好。
今天，乐视网发布公告称截至目前尚未收到任何来自贾跃亭先生或贾跃亭债务处理小组的有关公司股东的赔偿计划或者安排，无法判断是否未来乐视网股东可以向贾跃亭提出补偿申请。
近日，中国裁判文书网发布乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书，上述事件由北京互联网法院审理，于 2020 年 1 月 19 日立案， 2020 年 3 月 16 日原告乐视网（天津）信息技术有限公司提出撤诉申请。最终裁判结果为，法院准许乐视网（天津）信息技术有限公司撤诉。案件受理费 25 元，由乐视网（天津）信息技术有限公司负担（已交纳）。
针对乐视 1354 项商标以1. 31 亿元成交一事，乐视员工回应称：1、乐视网商标被天津嘉睿汇鑫购得。天津嘉睿目前是致新云网的控股公司，而致新云网的实控人是乐视电视管理层，因此乐视电视不会受此次商标拍卖的影响，会继续正常经营。2，拍卖中除天津嘉睿外，还有其他买家报名并出价，显示出市场对乐视品牌看好。
7月2日上午，贾跃亭在微博上发布了一封题为《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》的公开信，信中贾跃亭表示：在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，他还表示会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。
2019年乐视网亏了112亿，已经在退市进程中了。日前乐视网持有的1354项商标卖出了1.31亿元，溢价上千倍。对于商标拍卖一事，乐视网回应称，乐视电视不受影响会继续运营。乐视员工对媒体回应来商
今日，贾跃亭发布了名为《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》的公开信称，6月26日，经过近一年的努力，自己在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。
瑞幸咖啡在近日正式宣布将在6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。在公布了这一消息之后，瑞幸咖啡在美股的股票暴跌，在美股6月26日一天内就跌幅超过50%，市值也仅剩下3.49亿美元，比历史最高峰跌去了超过90%以上。
久未发声的贾跃亭今日在个人微博发布公开信——《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》。文中，贾跃亭表示，6月26日，经过近一年的努力，我在美国申请的个人破产重组程序
【TechWeb】7月16日消息，乐视网发布公告称，鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据相关规定，公司决定聘请招商证券股份有限公司为代办机构，委托其提供股份转让服务，办理全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜，以确保公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后四十五个交易日 内可以进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。此外，乐视网还发布了关于公司股票进入退市整理期交易的
今日，贾跃亭发公开信向债权人、投资人及乐视网股民致歉称，尽管外界评价我所创立的互联网生态模式无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。
2019年下半年，江苏省消保委针对智能电视开机广告侵犯消费者权益问题开展系列专项行动，要求创维、海尔、海信、夏普、小米、长虹、乐视七家企业限时整改。因前期乐视公司无实质整改，2019年12
2020 年 6 月 29 日，瑞幸咖啡在纳斯达克正式停牌并进行退市备案，停牌之前的最后一个交易日，股价惨遭暴跌并伴随六次熔断，最终收于1. 38 美元，下跌幅度高达54%。
中国裁判文书网发布乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事裁定书，上述事件由北京互联网法院审理，于2020年1月19日立案，2020年3月16日原告乐视网（天津）信息技术有限公司提出撤诉申请。最终裁判结果为，法院准许乐视网（天津）信息技术有限公司撤诉。案件受理费25元，由乐视网（天津）信息技术有限公司负担（已交纳）。
据京东拍卖页面显示，乐视网持有的商标 1354 项(其中五项已注销)的司法拍卖已结束，成交价1. 31 亿元。竞买人天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以最高应价竞得。
昨日，瑞幸咖啡官方微博发布声明称，公司将于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。
今日，在贾跃亭发布致歉信之后，封死跌停的乐视退盘中出现大量买单，截至发稿，成交额已破 9000 万元，已打开跌停。据悉，贾跃亭在信中表示，将会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。
昨日下午，针对“瑞幸即将退市”一事，多家位于深圳华强北的瑞幸咖啡门店店员表示，退市不影响该店正常经营。据悉，目前，新下单后客户仍能收到“满减券”，至于退市是否会影响到瑞幸后续对客户的补贴力度，有店员表示“不清楚，这是公司运营部的决定”。
《办法》规定，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币 20 万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。..
如果你更新到最新的版本，你的Windows 10收到了可能系统卡顿的通知警告了吗？据外媒报道称，在升级Windows 10 May 2020（20H1/Version 2004）功能..
7月17日，中国银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》。据悉，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》已于2020年4月22日经中国银保监会2020..
对于我们来说，出门配戴口罩预防感染已经是基本常识，但在这个地球上，不是每个国家的人都能认识到这一点。比如疫情最很严重的美国，即便是总统也..
NASA日前宣布，Bob Behnken和Doug Hurley两名宇航员定于8月2日搭乘SpaceX龙飞船返航。如果一切顺利，那么马斯克的SpaceX将再次刷新人类航天史，同..
腾讯又要上线一款战略手游了，你准备好迎接了吗？今日腾讯游戏官方宣布，由极光计划发行的腾讯首款正统即时战略手游《全球行动》将在7月22日不删档..
据外媒报道，因疫情延缓了制作进程，Disney+首部漫威剧《猎鹰与冬兵》宣布推迟上映。具体的上映日期，迪士尼并没有公布。虽然多部剧集延迟上映，但..
对于百度搜索而言，并不是一个“平凡”的一年，可谓是“波澜不惊”，百度搜索引擎算法，几乎每天都在不断的调整与修正。..
深圳市丰巢科技有限公司新增两项专利申请，包括资产编码管理方法、装置、服务器和存储介质，以及智能快递柜。..
据媒体报道，加州机动车辆管理局（DMV）发布官方通告，宣布中国自动驾驶公司AutoX获得全球第二张加州全无人驾驶牌照（可载人）。据介绍，AutoX本次..
国外媒体报道，英国电信运营商沃达丰提出，希望英国能将即将拍卖的5G频谱，分配给 4 家运营商，而不是以约 12 亿英镑的价格拍卖。..
原定下月播出的漫威剧集《猎鹰与冬兵》因工期延误，无法赶上下月的Disney+节目单。该剧自三月起就中断拍摄进程，留下数周的拍摄量有待完成，已不可..
按照原定计划，迪士尼的漫威巨制影视作品《猎鹰与冬兵》原计划8月开播，可因为疫情原因，最终还是跳票了。事实上，本剧在今年5月被迫停拍后，延期..
卖过期面包的汉堡王、做虚假广告的趣头条、设卖课陷阱的嗨学网……每一个出问题的品牌都被愤怒的网友口诛笔伐，频频登上热搜，公关都来不及。..
对于那些想要第一时间体验到《微软飞行模拟》游戏的玩家来说，现在该游戏已经开启了内测，用户可以免费体验。《微软模拟飞行》被玩家们戏称为模拟..
社交媒体Twitter周三遭遇的大规模黑客攻击令人震惊。那么，黑客究竟是如何突破Twitter的安全系统，控制了诸多大V账号，然后发动比特币骗局的呢？四..
退役美队返聘成功，将在罗素兄弟的指引下重回战场，这次是为网飞拍谍战动作片。之前罗素曾领着锤哥为网飞拍过《惊天营救》（Extraction）—&..
据外媒报道，NASA宇航Bob Behnken和Doug Hurley暂定于 8 月 2 日乘坐SpaceX的载人龙飞船(Crew Dragon)返回地球。目前，NASA计划让现在国际空间站上..
天眼查数据显示， 7 月 16 日，乐视控股(北京)有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人，案号为(2020)粤 0305 执 9063 号，执行标的为 958380..
据最新消息显示，即将在明年年初亮相的新一代iPad Pro除了支持mini LED屏幕外，同时还支持5G网络。报道中提到，苹果12.9英寸新iPad Pro已经进入试..