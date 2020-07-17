联想控股：从未建立贵金属区块链、数字货币等App或网站

自Windows 10 发布以来， 截止到目前为止，Windows 10 的月活跃设备数量超过 9 亿台。随着越来越多用户选择 Windows 10，服务了近 10 年的 Windows 7，也已经在 2020 年 1 月 14 日之后终止包括安全更新在内的技术支持。为了帮助用户更好的迁移到 Windows10，联想将与微软共同努力，为用户带来 Windows 10 上的更安全、便捷和高效的使用体验。 Windows 10 拥有丰富的功能和独特的优势，全新的设计更适用于当下的现代办公方式。 强