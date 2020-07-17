联想控股：从未建立贵金属区块链、数字货币等App或网站

今日，联想控股发布声明称，公司从未建立任何贵金属/区块链/数字货币/高额投资收益等内容的相关网站或App，也未通过电话、社交媒体等渠道邀请他人投资或加入推介类的社交媒体群。任何以我公司名义发布的此类网站、公众号或App均属非法假冒。
今日，联想控股发布声明称，公司从未建立任何贵金属/区块链/数字货币/高额投资收益等内容的相关网站或App，也未通过电话、社交媒体等渠道邀请他人投资或加入推介类的社交媒体群。任何以我公司名义发布的此类网站、公众号或App均属非法假冒。
我们的手机上都会有信号强度的标识，比如iPhone手机显示为四个小竖格，竖格越满，代表信号越强。很多网友猜测，是不是显示的信号越强，代表手机发出的辐射越强？对此，联想中国官微科普道：
【TechWeb】6月23日消息，第四届世界智能大会今天开幕，联想集团董事长兼CEO杨元庆出席开幕式并发表主题为《推动中国制造业升级 实现智慧经济加速发展》演讲。他表示，疫情催化了智能化的加速到来，大力发展智慧经济推进中国制造转型升级。 有感于第四届世界智能大会采用的“云办会”模式，杨元庆表示，被疫情改变的不只有办会形式，学习、工作的线上化等新常态会长期持续下去，也将对全球供应链产业链产生复杂的影响。杨元庆认为
疫情冲击、居家办公、失业率提高……这些因素会对PC行业造成怎样的影响呢？统计机构Gartner给出了预研报告。数据显示，今年二季度，全球PC出货量预计在6480万台，同比实现小幅增长
联想集团今日公告称，出井伸之已出任董事近九年，于2020年7月9日举行的公司股东周年大会上并无膺选连任，及于2020年度股东周年大会结束时退任独立非执行董事的职务。与此同时亦退任董事会提名及企业管治委员会成员职务。
6 月 18 日零点起，联想开启 618 巅峰 24 小时大直播，为 618 大促献上最劲爆惊喜。凌晨，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军骑着滑板车进行了开场首秀，接着联想集团高级副总裁、首席战略官、首席市场官乔健，联想集团高级副总裁、IDG消费业务及先进创新中心总裁贾朝晖，联想集团高级副总裁兼SMB业务总经理于海等大咖“主播”轮番上阵，花式带货的同时放送惊喜秒杀价，让大家切实感受到了“真香”的气息。6 月 18 日当天，更有联
锤子创始人罗永浩已经退出手机江湖，专心做直播带货还债，但是老罗当年跟Zealer创始人王自如的直播可谓手机史上的一次经典。两人也自此结怨，大有老死不相往来的可能，直到现在两人同时出现在联
天眼查数据显示，近日，安徽唯源金融信息服务有限公司发生多项工商变更，北京华夏联合汽车网络技术有限公司、王贵年、合肥唯鸣企业管理合伙企业（有限合伙）退出投资人行列，目前该公司由安徽融仲商业管理有限公司全资持股。值得注意的是，北京华夏联合汽车网络技术有限公司为联想控股股份有限公司全资子公司。与此同时，安徽唯源金融信息服务有限公司的经营范围不再包括金融信息服务、资产管理?
不一样的密室逃生游戏，联想新一代PC带你挑战智商极限，你敢玩吗? 玩腻了那些大同小异的密室逃脱游戏了吗? 如果你觉得自己推理能力强大、智力超群、爱解谜，追求惊险刺激， 那么一定不能错过今天密室逃脱游戏推荐。 由我们开发定制的真人VR实景密室逃脱游戏。 成功完成挑战还可获得逃生大奖 价值 698 元联想优惠券和爱奇艺会员卡等你来拿。 礼品数量有限，先到先得。
自Windows 10 发布以来， 截止到目前为止，Windows 10 的月活跃设备数量超过 9 亿台。随着越来越多用户选择 Windows 10，服务了近 10 年的 Windows 7，也已经在 2020 年 1 月 14 日之后终止包括安全更新在内的技术支持。为了帮助用户更好的迁移到 Windows10，联想将与微软共同努力，为用户带来 Windows 10 上的更安全、便捷和高效的使用体验。 Windows 10 拥有丰富的功能和独特的优势，全新的设计更适用于当下的现代办公方式。 强
日前，爆料大神Evan Blass（@ evleaks）援引安卓开发者Till Kottmann的爆料显示，联想正在开发一款全新的安卓平板电脑，可能命名为Lenovo Yoga X，该平板的最大特点是能够兼用作各种设备的辅助显
6 月 16 日，创业邦重磅发布“ 2020 年 40 位 40 岁以下投资人”榜单，从投资经验、投资表现、退出表现及业内影响四大维度考量甄选，联想创投董事总经理王光熙博士登榜。垂直行业背景与投资领域专业性的高度融合，成为了投资人才背景的趋势亮点。在本次的榜单中，大多数投资人有着海外知名院校背景，其中有超三成投资人有着工程、计算机、生命科学等理工科与投资复合专业背景。毕业于加州理工学院的王光熙在加入联想后，一直从事技
【TechWeb】7月10日消息，联想控股发布公告称，联想集团有限公司日期为2019年1月15日内容有关本公司发行于2024年到期675,000,000美元3.375%的可换股债券，及本公司日期为2020年7月9日内容（其中包括）有关本公司股东批准每股21.5港仙现金股息。根据公告，这批债券转换价（目前为每股7.62港元）将会调整至每股7.23港元，自2020年7月16日（即紧随确定股东享有末期股息权利之记录日期后之日）起生效。债券的全部其他条款均维持不变。
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注PC市场：IDC、Gartner第二季全球PC市场报告“打架”：联想、惠普谁是第一？IDC的第二季度PC市场统计报告知名市场研究公司IDC、Gartner今天分别发布了今年第二季度全球PC市场统计报告。IDC的报告显示，第二季度全球PC出货量为7226万台，同比增长11.2%。Gartner的数据则显示，第二季度全球PC出货量为6481万台，同比增幅只有2.8%。两家公
【TechWeb】近段时间以来，一款名为联想拯救者电竞手机的产品频繁得到爆料，这也是今年来联想为数不多得到曝光手机。经过了相当长一段时间的预热，该机不久前正式得到了官宣，官方表示这款全新的拯救者电竞手机将于7月份发布。现在有最新消息，近日联想中国区手机业务部高管透露，该机将有望搭载双X轴线性马达。根据联想中国区手机业务部总经理陈劲在近日的直播中透露的信息来看，与此前曝光的信息基本一致，全新的拯救者电竞手机?
Intel前不久推出了十代酷睿高性能处理器，笔记本CPU也首次提升到了8核5.3GHz，很好很强大，目前新一代游戏本已经开始全面推进十代酷睿。在十代酷睿中，旗舰酷睿i9-10980K的地位无可动摇，适合
【TechWeb】根据官方此前透露的消息，全新的联想拯救者电竞手机将于7月22日与大家见面，随着发布时间的日益临近，关于该机的配置细节得到越来越多确认，其最大的亮点就是将首发搭载全新发布的骁龙865+移动平台。现在有最新消息，近日联想高管再度透露的该机硬件配置上的更多细节。近日联想拯救者电竞手机官微发起了关于“大电池、高速充电你们希望哪种组合？”的投票，毫无疑问，大家一致选择了“大电池和65W以上快充”这一选项。?
高通刚刚正式发布了升级版骁龙865+，在骁龙865的基础上提升CPU、GPU频率，其中CPU频率在手机SoC史上第一次突破3GHz而来到3.1GHz。那么，谁会首发这颗鸡血新骁龙呢？之前一度以为是华硕的第三代
6月24日消息，联想中国区手机业务部总经理陈劲秀出了联想拯救者电竞手机的微博尾巴：拯救者电竞手机Pro。之前陈劲在一封内部信中提到了“moba”和“moba Pro”，这里的mo
近日，TOP500 组织发布了最新的全球超级计算机TOP500 榜单。榜单显示，在全球浮点运算性能最强的 500 台超级计算机中，联想制造的超算入围 180 台，较上份榜单的 173 台增加 7 台，数量远超其他厂商，再次名列全球高性能计算提供商份额第一名。本次的榜单冠军超级计算机“富岳”(Fugaku)是世界上第一台ARM架构处理器驱动的TOP500 高性能计算集群，认证算力超过51. 3 亿亿次每秒。联想(Lenovo)小新Air14 2020锐龙版 全面屏金属超轻?
在今日举行的“智慧创造新价值”行业智能化服务高峰论坛上，联想发布RISE智能化服务战略，推出智慧城市、智慧教育、智慧农业、智慧能源、智慧商用、智能制造等6+领域的智能化行业解决方案，全场景、全周期服务行业智能化转型升级。联想刘军云上发布RISE智能化服务战略联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，作为中国智能化服务提供商，联想推出RISE战略旨在助力客户加速智能化，共同把握智能变革的历?
北京互融时代软件有限公司（以下简称“互融云”）是行业知名综合金融软件及解决方案提供商。公司总部位于北京，注册资本达 2000 余万元，自 2004 ..
北京互融时代软件有限公司（以下简称“互融云”）是行业知名综合金融软件及解决方案提供商。公司总部位于北京，注册资本达 2000 余万元，自 2004 ..
美疾控中心网站删除部分疫情数据是怎么回事？据央视新闻援引美国有线电视新闻网（CNN）报道，当地时间 7 月 16 日，在特朗普政府决定「接管」新冠..
日前，OPPO正式宣布加入云安全联盟(英文简称：CSA)并成为企业会员。作为技术创新的科技公司，加入云安全联盟是OPPO在安全领域的又一次里程碑式发展..
【重点消息参考】1、加密货币追踪公司：推特黑客事件中被骗取的比特币正在移动据CoinDesk消息，加密货币追踪公司Chainalysis表示，今晨的推特黑客..
7 月 15 日，知名小程序数据第三方平台阿拉丁发布了 2020 年度上半年小程序Top200 榜单，小电科技作为“IoT+便民充电服务”的创领者跃居TOP200 总..
日前，中创文艺智库集团有限公司（简称中创文艺智库）与北方国家版权交易中心有限公司、辽宁春风文化传媒有限公司签署协议，就共建北方国家版权交..
台积电宣布断供华为。7 月 16 日，在台积电二季度业绩说明会上，该公司透露，未计划在 9 月 14 日之后为华为继续供货。而美国政府 5 月 15 日宣布..
2020年7月17日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，这次的问题是关于食物营养的，问题是“以下哪种食物的维生素C含量更高?”这个还是很多人知..
今天早些时候，微软确认Xbox One X和Xbox One S全数字版停产，而Xbox One S则会继续生产并在全球销售。给出上述消息的同时，微软还宣布了一个不好..
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，物联网无线通信解决方案与无线通信模组提供商广和通宣布，与爱立信签署5G/物联网战略合作伙伴协议。据报..
不知道大家是否发现，创业板改革并试点注册制来了。不少公司纷纷打算筹备创业板上市，因其如今的创业板制度红利正在喷薄而出。目前，创业板正在试..
原标题：“华为”和“荣耀”的区别明显，同等品质荣耀更潮更年轻很多人对于“华为”和“荣耀”的区别傻傻分不清楚。实际上,虽然这两个兄弟品牌都源..
在科技发展越来越快的 21 世纪，全能型笔记本已经成为现代人不可缺少的生活工具。荣耀新款笔记本荣耀MagicBook Pro2020 就是一款非常出色的全能本..
最近读了 3 份来自不同机构关于直播电商的报告，总体来说还是蛮有收获的。因出品直播电商报告的机构太多，原计划要在年中出报告的我们，觉得做此事..
在上市两周年之际，股价在地上 “趴”了多月的小米，终于猛涨了一波，从 5 月开始股价一路狂奔，两个月内上涨幅度超过了71%，近日最高达到了17. 5..
近日，在上海的华尔街英语学员收到了一个好消息，华尔街英语上海学习中心在积极配合当地相关部门检查，完成验收后，已于6月16日恢复线下实体课程。..
比起品牌来说，智能设备更讲求新科技和新配置。在平板电脑市场，平板电脑什么牌子好是消费者关注的重点，但更重要的是，平板电脑的功能能够满足要..
昨日，当当法务部发长文，详述了当当网20年股权历史沿革。当当法务部称，在北京当当科文，俞渝、李国庆和管理层，他们分别持股64.2%、27.51%和8.2..
近期，荣耀平板V6陆续开展线上售卖活动、线下售卖活动，以及推出6GB运行内存和128GB存储内存钛空银无线网络版本。深入研究持续发力是荣耀对待设计..