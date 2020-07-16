realme发布125W智慧闪充技术

2020 年 7 月 13 日，智能手机品牌 iQOO 别出心裁地放出了一段仅有15分钟的“探索每一刻 —— iQOO 新品技术沟通会”视频，对外宣布全新的 120W 超快闪充技术很快将量产的信息，并公布了更多技术细节。（图1：iQOO 1代配备了 44W 超快闪充）事实上，iQOO 品牌成立一年多以来，快充一直是其产品核心基因之一。首款产品iQOO 1 代就曾以 44W 超快闪充引领手机行业，其可以在 15 分钟充至 50%，30 分钟充至 85%，45 分钟充至 100%，这?