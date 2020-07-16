realme发布125W智慧闪充技术

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > realme最新资讯 > 正文

realme发布125W智慧闪充技术

2020-07-16 13:44 · 稿源：站长之家

今日，realme正式发布125W智慧闪充技术，通过该技术，4000mAh的5G智能手机在 3 分钟之内即可充入1/ 3 的电量，完整的充电时间仅需 20 分钟。

realme 真我X50 Pro 玩家版 双模5G 65W超级闪充 高通骁龙865 90Hz电竞屏 12GB+128GB 光速银 旗舰手机
京东自营
￥3599


网友热搜:

太阳能充电板快速充电的号码是什么热水袋充电器爆炸无线充电盘使用方法qc4.0充电器参数可以充电的手机壳电池充电器5号7号紫米qc3.0充电器数据线充电多少安switch 充电黑屏无标志
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • realme 125W超级闪充宣布：7月16日登场

    7月14日消息，realme宣布了自家的超级闪充技术。realme副总裁徐起提示关键词“1111101”，有网友表示这是一个二进制数，转化为十进制数为125W，表明realme超级闪充为125W。也有网

    realme 快充

  • realme 120W超级快充下周宣布：史上最快充电速度

    手机快充即将进入百瓦时代。7月11日消息，realme副总裁徐起预告，下周将正式开始爆料。徐起在与网友互动时透露，第一个料是手机，realme新机即将登场。另一方面，博主@数码闲聊站爆料，re

    realme

  • 手机快充进入100W时代！realme超百瓦快充预告

    7月13日消息，realme印度CEO Madhav Sheth预告，realme超百瓦快充即将登场。Madhav Sheth在这条推文中使用了121个闪电符号，有网友猜测realme可能是121W超级快充，也有网友猜测可能是125W超级

    realme 快充

  • realme奥利给手机首曝：完美解决5G高刷痛点

    7月13日消息，博主@数码闲聊站曝光了realme一款新机。PPT显示realme新机名为奥利给手机，这是realme的全新系列，它完美解决5G高刷痛点。从曝光的海报来看，realme奥利给手机采用的是单挖孔全

    realme 5G

  • 100W超级快充？realme副总裁爆料吓人技术

    7月3日消息，realme副总裁、realme全球营销总裁徐起爆料，realme研发实验室里有一个“不得了”的好东西。徐起与网友互动时透露，realme这个“不得了”的好东西是一项吓人

    realme OPPO

  • OPPO超级闪充四大技术全面突破 布局多终端、多场景闪充生态

    【TechWeb】7月15日， OPPO正式发布125W超级闪充和65W AirVOOC技术，双双刷新有线无线充电功率纪录。同时OPPO还首次发布了超小便携的 50W超闪饼干充电器、110W 超闪mini充电器，从超高功率的有线、无线充电到更加便携兼容的充电器，OPPO闪充实现更加长足和更加多元的发展。125W超级闪充在手机温度≤40℃ 的前提下，实现了20分钟充满等效4000mAh电池能量的手机，采用并联三电荷泵，多极耳双6C电芯，配合十颗新增温度传感器的严苛温?

    OPPO 闪充

  • 副总裁嫌100W都慢！realme快充将突破100W

    手机快充即将进入100W时代。7月9日晚间，realme副总裁徐起在与网友互动时表示，100W快充有点慢，暗示realme的快充功率将超过100W。值得注意的是，博主@数码闲聊站爆料，realme的快充功率达到

    realme 快充

  • realme 618战报：累计销量环比5月增长208%

    DoNews 6月19日消息（记者 丁凡）618电商大促已经落下帷幕，今日下午realme也公布今年618的终极战报，整体表现亮眼，为回归国内市场一周年交上了一份满意的答案。6月1日至18日累计销量环比5月同期增长208%；全平台真粉数同比去年增长358%；全平台进店总人数环比5月18日增长210%；618潮玩新品相关微博话题阅读量达到了4亿+；618潮玩直播间总观看人数达到了649万。

  • realme C11海外预热：全球首款搭载联发科 Helio G35 手机

    近日，realme 向马来西亚媒体发出邀请函，表示全球首款搭载联发科 Helio G35 芯片组的智能手机即将上线，还放出了一张 realme C11 手机的预告图片。从这张预告图片中，后置的摄像模组被金色树叶遮挡，不过有一个“ Realme ”的logo。关于 Helio G35，目前联发科官方并未发布，据猜测也是一款以游戏为核心的处理器。

    realme 联发科

  • realme X3系列发布：骁龙855+/120Hz高刷屏

    6月25日，realme在印度召开的线上发布会上，正式发布了realme X3/X3 SuperZoom两款手机，售价24999卢比（约合人民币2342元）起。其中，realme X3 SuperZoom配备6.6英寸FHD+ 显示屏，20:9 纵横

    realmeX3 骁龙855+ 120Hz高刷屏

  • iQOO 120W超快闪充实测：肉眼可见的快！

    今日，iQOO官博更新了一条视频，正式宣布全新的120W超快闪充技术已经来临。同时，视频中还展示了120W超快闪充的部分技术细节，让网友们对其有了更为深入的了解。此外，微博中还有提到“8

    iQOO 120W 快充

  • 史上最快！realme 120W Ultra Dart即将发布：4000mAh 3分钟能充超30%

    5G时代手机快充走向快车道，安卓阵营的快充功率不断在向上突破，65W已经量产商用，30多分钟就能充满4000mAh电池。进入下半年，更高功率的快充正在路上。7月10日消息，爆料人@ Ishan Agarwal得

    realme 快充

  • 来电共享充电宝入驻西苑医院，解决就诊充电之忧

    随着共享经济的发展与普及，其越来越成为生活的一部分，为人们提供便利。在中国中医科学院西苑医院服务台、门诊大厅等人流密集的区域，可以看到统一摆放的来电共享充电宝设备，不时有用户租借。据悉，共享充电宝开创品牌来电科技已独家入驻西苑医院，为患者及陪护人员提供安全便利的手机续航服务。中国中医科学院西苑医院位于北京市海淀区三山五园腹地，始建于 1955 年 12 月，是新中国成立后由中央人民政府建设的第一所大型中医医

    来电共享充电宝 共享充电宝

  • 触发神秘功能！网友曝充电口潮湿iOS 14会自动停止充电

    6月23日凌晨，苹果首次举办了线上全球开发者大会WWDC20，并发布了期待已久的iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS系统更新。iOS 14作为众望期盼的焦点，网友也不断发掘出其隐藏功能。6月24日，据

    苹果 充电保护 iOS14

  • 引领充电方式新风向：蕊磁隔空无线充电技术在沪展出

    2020 慕尼黑上海电子展在上海国家会展中心隆重举办。作为全球领先的无线充电技术方案和模组供应商——斯普奥汀科技盛装亮相本届展会，现场实地搭建了智能家居、消费电子、工业、智慧出行等行业的应用场景，并带来了全球领先的手机隔空中远距离无线充电技术及多款不同功率的“蕊磁”磁共振无线充电标准模组的展示，吸引了众多关注目光。 斯普奥汀科技自成立以来，不间断对磁共振无线充电技术投入研发，至今已迭代多个版本。为数百?

    无线充电技术 无线充电

  • 史上最快的OPPO 125W超级闪充登场 张加亮：已达到量产状态

    7月15日下午，OPPO 125W超级闪充技术沟通会在线上举行，本次发布会由OPPO闪充之父张加亮主持。在发布会开始之初，张加亮宣布全球闪充用户突破了1.57亿，OPPO的VOOC、SuperVOOC和AirVOOC三大闪

    OPPO VOOC

  • iQOO官宣：120W超快闪充八月正式出道，15分钟满电

    2020 年 7 月 13 日，智能手机品牌 iQOO 别出心裁地放出了一段仅有15分钟的“探索每一刻 —— iQOO 新品技术沟通会”视频，对外宣布全新的 120W 超快闪充技术很快将量产的信息，并公布了更多技术细节。（图1：iQOO 1代配备了 44W 超快闪充）事实上，iQOO 品牌成立一年多以来，快充一直是其产品核心基因之一。首款产品iQOO 1 代就曾以 44W 超快闪充引领手机行业，其可以在 15 分钟充至 50%，30 分钟充至 85%，45 分钟充至 100%，这?

    iQOO iQOO手机

  • 新能源车充电桩巨头纷纷搬上支付宝，全国充电桩支付宝已覆盖95%

    支付宝最新公布数据，包括特来电、星星充电的两大民营充电运营商，以及联行科技(含国网)、快电的两大聚合充电平台，已经全部登陆支付宝，通过小程序开设了充电服务的“办事处”。截至目前，支付宝已经实现覆盖全国95%以上的电动汽车充电桩网络，覆盖率为行业第一。

    新能源汽车 支付宝 充电桩

  • OPPO公布125W超级闪充技术 5分钟可充入41%电量

    今日下午，OPPO公布了125W超级闪充技术。OPPO闪充之父张加亮称，OPPO 125W超级闪充可能是目前手机充电速度最快、功率最高并且已经达到量产状态的快充技术。经过官方测试，OPPO 125W超级闪充 5 分钟充入41%的电量

    OPPO 超级闪充

  • 以色列充电消毒口罩，加热半小时即可杀毒

    随着很多国家和地区开始复工，也要求复工的企业和民众出行、工作的时候佩戴口罩，提升防护能力，于是各种新型的口罩也被研发出来。近日以色列研究人员就开发出了一种充电口罩，在充电加热半小时之后，可有效消毒。

    口罩 以色列充电消毒口罩
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM