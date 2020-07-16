realme发布125W智慧闪充技术

今日，realme正式发布125W智慧闪充技术，通过该技术，4000mAh的5G智能手机在 3 分钟之内即可充入1/ 3 的电量，完整的充电时间仅需 20 分钟。
今日，realme正式发布125W智慧闪充技术，通过该技术，4000mAh的5G智能手机在 3 分钟之内即可充入1/ 3 的电量，完整的充电时间仅需 20 分钟。
7月14日消息，realme宣布了自家的超级闪充技术。realme副总裁徐起提示关键词“1111101”，有网友表示这是一个二进制数，转化为十进制数为125W，表明realme超级闪充为125W。也有网
手机快充即将进入百瓦时代。7月11日消息，realme副总裁徐起预告，下周将正式开始爆料。徐起在与网友互动时透露，第一个料是手机，realme新机即将登场。另一方面，博主@数码闲聊站爆料，re
7月13日消息，realme印度CEO Madhav Sheth预告，realme超百瓦快充即将登场。Madhav Sheth在这条推文中使用了121个闪电符号，有网友猜测realme可能是121W超级快充，也有网友猜测可能是125W超级
7月13日消息，博主@数码闲聊站曝光了realme一款新机。PPT显示realme新机名为奥利给手机，这是realme的全新系列，它完美解决5G高刷痛点。从曝光的海报来看，realme奥利给手机采用的是单挖孔全
7月3日消息，realme副总裁、realme全球营销总裁徐起爆料，realme研发实验室里有一个“不得了”的好东西。徐起与网友互动时透露，realme这个“不得了”的好东西是一项吓人
【TechWeb】7月15日， OPPO正式发布125W超级闪充和65W AirVOOC技术，双双刷新有线无线充电功率纪录。同时OPPO还首次发布了超小便携的 50W超闪饼干充电器、110W 超闪mini充电器，从超高功率的有线、无线充电到更加便携兼容的充电器，OPPO闪充实现更加长足和更加多元的发展。125W超级闪充在手机温度≤40℃ 的前提下，实现了20分钟充满等效4000mAh电池能量的手机，采用并联三电荷泵，多极耳双6C电芯，配合十颗新增温度传感器的严苛温?
手机快充即将进入100W时代。7月9日晚间，realme副总裁徐起在与网友互动时表示，100W快充有点慢，暗示realme的快充功率将超过100W。值得注意的是，博主@数码闲聊站爆料，realme的快充功率达到
DoNews 6月19日消息（记者 丁凡）618电商大促已经落下帷幕，今日下午realme也公布今年618的终极战报，整体表现亮眼，为回归国内市场一周年交上了一份满意的答案。6月1日至18日累计销量环比5月同期增长208%；全平台真粉数同比去年增长358%；全平台进店总人数环比5月18日增长210%；618潮玩新品相关微博话题阅读量达到了4亿+；618潮玩直播间总观看人数达到了649万。
近日，realme 向马来西亚媒体发出邀请函，表示全球首款搭载联发科 Helio G35 芯片组的智能手机即将上线，还放出了一张 realme C11 手机的预告图片。从这张预告图片中，后置的摄像模组被金色树叶遮挡，不过有一个“ Realme ”的logo。关于 Helio G35，目前联发科官方并未发布，据猜测也是一款以游戏为核心的处理器。
6月25日，realme在印度召开的线上发布会上，正式发布了realme X3/X3 SuperZoom两款手机，售价24999卢比（约合人民币2342元）起。其中，realme X3 SuperZoom配备6.6英寸FHD+ 显示屏，20:9 纵横
今日，iQOO官博更新了一条视频，正式宣布全新的120W超快闪充技术已经来临。同时，视频中还展示了120W超快闪充的部分技术细节，让网友们对其有了更为深入的了解。此外，微博中还有提到“8
5G时代手机快充走向快车道，安卓阵营的快充功率不断在向上突破，65W已经量产商用，30多分钟就能充满4000mAh电池。进入下半年，更高功率的快充正在路上。7月10日消息，爆料人@ Ishan Agarwal得
随着共享经济的发展与普及，其越来越成为生活的一部分，为人们提供便利。在中国中医科学院西苑医院服务台、门诊大厅等人流密集的区域，可以看到统一摆放的来电共享充电宝设备，不时有用户租借。据悉，共享充电宝开创品牌来电科技已独家入驻西苑医院，为患者及陪护人员提供安全便利的手机续航服务。中国中医科学院西苑医院位于北京市海淀区三山五园腹地，始建于 1955 年 12 月，是新中国成立后由中央人民政府建设的第一所大型中医医
6月23日凌晨，苹果首次举办了线上全球开发者大会WWDC20，并发布了期待已久的iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS系统更新。iOS 14作为众望期盼的焦点，网友也不断发掘出其隐藏功能。6月24日，据
2020 慕尼黑上海电子展在上海国家会展中心隆重举办。作为全球领先的无线充电技术方案和模组供应商——斯普奥汀科技盛装亮相本届展会，现场实地搭建了智能家居、消费电子、工业、智慧出行等行业的应用场景，并带来了全球领先的手机隔空中远距离无线充电技术及多款不同功率的“蕊磁”磁共振无线充电标准模组的展示，吸引了众多关注目光。 斯普奥汀科技自成立以来，不间断对磁共振无线充电技术投入研发，至今已迭代多个版本。为数百?
7月15日下午，OPPO 125W超级闪充技术沟通会在线上举行，本次发布会由OPPO闪充之父张加亮主持。在发布会开始之初，张加亮宣布全球闪充用户突破了1.57亿，OPPO的VOOC、SuperVOOC和AirVOOC三大闪
2020 年 7 月 13 日，智能手机品牌 iQOO 别出心裁地放出了一段仅有15分钟的“探索每一刻 —— iQOO 新品技术沟通会”视频，对外宣布全新的 120W 超快闪充技术很快将量产的信息，并公布了更多技术细节。（图1：iQOO 1代配备了 44W 超快闪充）事实上，iQOO 品牌成立一年多以来，快充一直是其产品核心基因之一。首款产品iQOO 1 代就曾以 44W 超快闪充引领手机行业，其可以在 15 分钟充至 50%，30 分钟充至 85%，45 分钟充至 100%，这?
支付宝最新公布数据，包括特来电、星星充电的两大民营充电运营商，以及联行科技(含国网)、快电的两大聚合充电平台，已经全部登陆支付宝，通过小程序开设了充电服务的“办事处”。截至目前，支付宝已经实现覆盖全国95%以上的电动汽车充电桩网络，覆盖率为行业第一。
今日下午，OPPO公布了125W超级闪充技术。OPPO闪充之父张加亮称，OPPO 125W超级闪充可能是目前手机充电速度最快、功率最高并且已经达到量产状态的快充技术。经过官方测试，OPPO 125W超级闪充 5 分钟充入41%的电量
随着很多国家和地区开始复工，也要求复工的企业和民众出行、工作的时候佩戴口罩，提升防护能力，于是各种新型的口罩也被研发出来。近日以色列研究人员就开发出了一种充电口罩，在充电加热半小时之后，可有效消毒。
今日，台积电发布 2020 年第二季度财报，财报显示，第二季度合并营收为 3107 亿新台币，同比增长28.9%;净利润为1208. 2 亿新台币，同比增长81.0%。..
为什么你总是看到我在晚上 6 点多或者是中午的时候发公众号推送呢?因为每个创作平台都有自己的用户活跃和浏览的高峰期，像微信公众号一般都是在中..
“罗胖就是能忽悠，听了这么多年越听越爱听。”一位时隔半年又听到罗辑思维的粉丝说。7 月 2 日，罗辑思维线下版“启发俱乐部”开张了。自今年 1 ..
7 月 15 日，在 2020 第八届亚太内容分发大会上，凭借出色的性能、稳定的服务以及优秀的用户体验，金山云边缘节点计算KENC(Ksyun Edge Node Compu..
随着全球科学技术、医学水平的不断进步。人类的平均寿命也显著提升。在新时代的背景下，人民愈发的重视人生规划，务求最大限度保障自己每个人生阶..
如果说，2013年余额宝带火了互联网理财，那么，2014年京东白条以及其后花呗、各类消费金融机构的火热则启动了中国消费金融的5年黄金期。自此，以场..
当代填鸭式教学已满足不了孩子的需求， 最开始我是在朋友圈看到VIPKID少儿英语的广告，当时不太了解，只是一带而过。后来跟同事聊起孩子学英语的问..
直播带货今年火得不得了，但是随着各种问题的暴露，人们开始反思：当前的一些直播带货没有内容，生硬比拼价格，过于追求“销”，而忽略了“营”，..
行业乱象似乎在每一个行业都很常见，常常有来公司签约的KOL说，很害怕和MCN机构签合同，感觉一个不小心就会被玩儿到死，而铺天盖地的社交文章，也..
今日，针对“美国将对中国科技公司特定员工施加签证限制”一事，华为回应称，华为是“私人的、员工所有”的公司。“限制我们不懈努力为美国和世界..
中国互联网募集的善款每年增长20%、互联网公益为战疫筹款18. 67 亿元、腾讯公益募集 86 亿善款超九成用于扶贫……在显赫的成绩单背后，互联网公益..
前言：皮皮汽车是一家以数据技术驱动型的汽车新媒体电商平台，专注汽车特卖、大数据营销、 020 车展和互联网资讯服务，公司致力于为中国消费者提供..
在微博或者贴吧、论坛中经常看到乆这个字，不少网友对这个字的具体意思不太了解，这个字要怎么念，为什么会在互联网上变得火热起来呢，以下我们来..
索尼在今年CES2020 的发布会上，正式官宣索尼电视 2020 年新品矩阵，推出多款新品电视，其中就包括8K HDR智能液晶电视Z8H、4K HDR智能OLED电视A8H..
区块链是什么？它凭什么在这个瞬息万变的时代飞速发展？它凭什么被越来越多的人认可？区块链从概念定义来看，是涉及数学，密码学，互联网和计算机..
微信最近开启了微信小商店的内测小程序，很多人都很看好微信小商店，那么微信小商店有什么优势和功能呢？下面就来为大家详细的介绍一下。..
7月16日中午，网易LOFTER发布公告，对于近日用户反馈的部分TAG标签消失不见作出了回应，官方表示目前在对历史数据进行梳理和排查，可能会出现一些..
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，在芯片工艺方面走在行业前列、为苹果等多家公司代工芯片的台积电，在今日下午公布了二季度的业绩，营收..
正如“一千个读者，就有一千个哈姆雷特”一般，夏天对于不同的人来说，有着不一样的意义。痛恨夏天的人会认为酷热难耐，对火辣的阳光避之不及，只..
2020亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT Asia 2020)从7月8日-10日共持续三天,超过200家展商与近万人次参加。黑格科技在这三天时间里,展示3D打印技术如..