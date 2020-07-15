微信公众号视频新增弹幕功能

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微信公众号视频新增弹幕功能

2020-07-15 19:16 · 稿源：站长之家

据知晓程序报道，近日，微信7.0.17 for Android版开始内测。更新的功能包括小程序全面上线防沉迷系统以及公众号视频支持发弹幕等等。其中，公众号视频弹幕功能为部分公众号参与内测的新能力，公众号在上传视频时即可看到弹幕开关，群发视频即可使用弹幕功能。

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