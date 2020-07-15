微信公众号视频新增弹幕功能

6 月 17 日，微信发布了最新的版本更新，其中微信在iOS和安卓版本均新增了一项名为「拍一拍」的彩蛋功能，拍一拍功能支持用户在群聊和个人对话中提醒对方，那么微信拍一拍怎么显示？收不到微信聊天拍一拍是什么原因？以下是关于微信拍一拍的详细介绍。