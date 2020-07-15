微信公众号视频新增弹幕功能

据知晓程序报道，近日，微信7.0.17 for Android版开始内测。更新的功能包括小程序全面上线防沉迷系统以及公众号视频支持发弹幕等等。其中，公众号视频弹幕功能为部分公众号参与内测的新能力，公众号在上传视频时即可看到弹幕开关，群发视频即可使用弹幕功能。
据知晓程序报道，近日，微信7.0.17 for Android版开始内测。更新的功能包括小程序全面上线防沉迷系统以及公众号视频支持发弹幕等等。其中，公众号视频弹幕功能为部分公众号参与内测的新能力，公众号在上传视频时即可看到弹幕开关，群发视频即可使用弹幕功能。
昨日，微信团队发布消息称，因微信小店不再维护，“添加功能插件”入口将不再支持添加微信小店，后续将全面下线微信小店。对此，微信表示接下来将推出“微信小商店”，提供商品售卖、订单物流、客服售后、小程序直播等功能。
凤凰网科技讯 6月16日下午消息，腾讯微信团队官方宣布，iOS版微信已支持改微信号，更新到7.0.13版本即可体验。新功能正在逐步覆盖中，如暂不可用请稍后再试。
微信这段时间，在内容上的改版挺频繁的，几乎每个月都有更新。作为一个内容写作者来说，又爱又恨。而这样的改版，应该还会继续。
据 Tech 星球消息，微信内测了「微信小商店」小程序这是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后，用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。
今日，针对网友“如何找到被删除的微信支付记录”一问，微信官方表示，可以找回，通过自主导出微信支付账单即可。
苹果手机现在也可以修改微信号了，只要用户将微信升级到7.0.13版本即可体验，在修改微信号的时候需要注意哪些事情呢，以下我们来看下iOS版本修改微信号的具体步骤以及注意事项。
此前据媒体报道，微信内测了「微信小商店」小程序，，这是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后，用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。从曝光的功能展示页面可以看到，目前微信小商店已上线能力包括基础的开店及经营能力，包括商品管理、店铺运营、直播管理、资金管理等和用户端，更完善的购物体验能力，包括商品详情页、货架工具、直播插件等。
微信小商店现在已经进入内测阶段，微信小商店兼具商品出售和直播等多个功能，它和微信小店有哪些不同之处呢，这里我们来看下微信小商店的几个不同点介绍。
微信小商店是小程序团队公的一项新能力，可以帮助商家快速生成卖货小程序，同时小商店还可以为商家提供商品信息发布、商品交易以及小程序直播等功能，这里我们来看下微信小商店在哪，如何开通小商店资格。
微信号在已经一旦设定便不可更改，为些很多网友表示希望可以获得一次「重生」的机会。而在此前微信安卓版在更新到新版本后，已经率先支持修改微信号。现在苹果iOS版微信可以改微信号了。
6 月 17 日下午，微信的最新更新除了可以修改微信号以外，还增加了群接龙，自定义开关深色模式，视频号的改版，除此之外微信 iOS 和安卓版本均上线了「拍一拍」功能。微信「拍一拍」功能无论是群聊还是私聊，双击对方头像就可以出现拍一拍的提示。
今日，微信宣布iOS用户更新微信至版本7.0.13，可以修改微信号。操作方式为：在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。
2019 年 6 月的一天，虎赞的一名工作人员接到客户打来的电话。电话那头传递了不详的信息——客户的微信被限制登录了。这个信息非同寻常，作为微信管理软件行业的头部玩家，几个月前虎赞刚刚拿到几家大VC的 3000 万美元B轮投资，正卯足了劲发展。
近日，有用户收到来自微信团队的“开通小商店”的邀请，这是一款无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序，开通后，运营者可以在这里进行直播和卖货。
7月10日消息，微信团队发布公告，表示因微信小店不再维护，“添加功能插件”入口将不再支持添加微信小店，后续会全面下线微信小店。微信同时表示，接下来会推出“微信小商店&r
近日，微信上线了“拍一拍”功能，当用户将微信升级至最新版本后，在群聊双击对方头像后，能看到对方头像出现震动，群聊中显示“你拍了拍某人”。
【TechWeb】6月16日消息，微信官方宣布，iOS 版微信已经支持改微信号，更新到7.0.13版本即可体验。新功能正在逐步覆盖中，如暂不可用请稍后再试。 此前，安卓版微信已经支持改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。以下为修改微信号的常见问题：
日前，微信宣布了一项新规定，微信支付将于7月1日起不再支持通过微信号添加个人为分账接收方，仅保留通过openid的方式添加。此外，9月8日起，不再支持通过传入微信号向个人进行分账。微信提醒
微信在日前上线了最新的功能拍一拍，这个功能很多人还不清楚到底要怎么用，下面就来为大家分享一下微信拍一拍功能使用开通教程。
6 月 17 日，微信发布了最新的版本更新，其中微信在iOS和安卓版本均新增了一项名为「拍一拍」的彩蛋功能，拍一拍功能支持用户在群聊和个人对话中提醒对方，那么微信拍一拍怎么显示？收不到微信聊天拍一拍是什么原因？以下是关于微信拍一拍的详细介绍。
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