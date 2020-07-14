优酷起诉成都极米科技 案由为侵害作品信息网络传播权

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优酷起诉成都极米科技 案由为侵害作品信息网络传播权

2020-07-14 17:22 · 稿源：站长之家

据科创板日报报道，优酷网络技术（北京）有限公司以“侵害作品信息网络传播权”对成都极米科技股份有限公司提起两起上诉，北京互联网法院已受理，开庭时间为年 9 月 10 日。成都极米科技产品主要为激光电视和智能投影。


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