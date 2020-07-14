优酷起诉成都极米科技 案由为侵害作品信息网络传播权

据科创板日报报道，优酷网络技术（北京）有限公司以“侵害作品信息网络传播权”对成都极米科技股份有限公司提起两起上诉，北京互联网法院已受理，开庭时间为年 9 月 10 日。成都极米科技产品主要为激光电视和智能投影。
据科创板日报报道，优酷网络技术（北京）有限公司以“侵害作品信息网络传播权”对成都极米科技股份有限公司提起两起上诉，北京互联网法院已受理，开庭时间为年 9 月 10 日。成都极米科技产品主要为激光电视和智能投影。
6 月 15 日，国内知名可穿戴公司华米科技在合肥举办了主题为“AI to Decode Future”的 AI 创新大会，会上，华米科技推出了自主研发的血氧数据AI生物引擎——OxygenBeats?。OxygenBeats? 具有高精确度、高成功率、高准确度等特征，系华米科技通过历时2年的不断摸索，推出的自研血氧数据AI生物引擎。会上，华米科技创始人、董事长兼CEO黄汪表示，基于此前的合作，华米科技还会和钟南山院士团队一起，借助OxygenBeats ?高精度血氧检?
2020年 6 月 15 日消息，今天下午，全球领先的智能可穿戴公司华米科技（NYSE:HMI）将于中国合肥举行首届AI创新大会，本届AI创新大会以「AI to Decode Future」为主题，将与全球 AI 领域专家一道，规划 AI 与健康结合的新蓝图，用 AI 解构未来，让科技连接健康。一直以来，华米科技在探索 AI 的路上从未止步，并在人工智能领域取得一定的技术积累。2017 年，华米科技成立人工智能实验室，启动人工智能可穿戴芯片研发，并将目标锁定?
当下，网购的剁手方式早已深入人心，但今年是比较特殊的一年，疫情压抑了不少消费者的购物欲望，于是作为疫情以来首个“618”全民购物消费节点，被寄予了撬动消费、拉动增长的期待。 按照惯例， 618 购物狂欢节过后，会有非常多拿到完美考卷的平台“晒战报”。在京东、天猫、苏宁多个购物平台抛出千万亿成交额的背后，投影行业在今年 618 期间迎来了新高潮。就在天猫 618 全品狂欢开启的一个小时内，投影仪成交同比增长 10 倍。据
6 月 15 日，华米科技在安徽合肥召开了主题为「AI to Decode Future」的 AI 创新大会，在会上，华米科技除了发布黄山2号智能可穿戴芯片、第二代的 PPG ?物追踪光学传感器BioTracker? 2外，还有一系列全新的?体数据AI算法，其中就包括全新的睡眠数据AI?物引擎SomnusCare?。 睡眠和每个人都息息相关，在华米科技去年发布的《睡眠白皮书》中就有提到，超7成用户存在不同程度、不同表现形式的睡眠问题。改善用户睡眠质量，提高睡眠时长
2020 年 6 月 15 日，全球领先的华米科技（NYSE:HMI）首届AI创新大会于安徽合肥顺利举行，本场大会紧紧围绕着「AI to Decode Future」的主题，阐述了AI与健康产业未来的关系，并发布了新一代智能可穿戴芯片“黄山2号”、新一代PPG?物追踪光学传感器BioTracker? 2及一系列全新的?体数据AI算法?华米科技在本届AI创新大会之前，就已经通过“黄山1号”芯片，PPG?物追踪光学传感器BioTracker?以及RealBeats?生物数据引擎为用户在健康方?
6月15日，华米科技(NYSE:HMI)在安徽合肥举办主题为「AI to Decode Future」的首届AI创新大会，为我们带来了诸多AI技术研究与相关应用。次日，华米科技还举办了AI技术开放日活动，邀请业内专家与高校院校学生共同探讨国内外人工智能话题，探索人工智能未来发展的趋势方向。 AI创新大会：华米自研新技术、新硬件惊喜不断在本届AI创新大会上，华米科技正式发布了新一代智能可穿戴芯片“黄山2号”、第二代PPG?物追踪光学传感器BioTrack
国内会议平板市场先行者MAXHUB近日正式开启百城巡展活动，目前已经在广州、合肥、上海、成都举办了四场新品品鉴会。会上，MAXHUB不仅向与会者介绍了最新推出的V5系列智能会议平板在细分会议场景中的功能优势，还呈现了近年来MAXHUB基于各行业办公所需提出的数智化解决方案。品鉴会现场，不少优秀企业也分享了借助MAXHUB助力信息化办公升级的先进经验，为更多正在转型中的企业提供借鉴。（MAXHUB新品品鉴会-成都站）（MAXHUB新品品?
近日，高通公司发布了两款新的自研可穿戴芯片，骁龙Wear 4100 Plus和骁龙 Wear 4100。作为芯片领域的巨头，高通此举自然引起了行业热议，有媒体评价为“这是高通自 2018 年以来对其智能手表平台的首次重大更新”。据了解，Wear4100 系列芯片从28nm升级到12nm工艺，搭载了 4 个频率为1.7GHz的A53 处理器。相比上一代产品Wear 3100（A7 处理器，频率仅为1.1GHz），高通表示，新一代芯片的CPU性能将提高85%以上。在GPU方面，Wear4100
利用智能手机可以把运动GPS信息轨迹记录下来，但是这样会降低手机的续航，像游泳、篮球、自由训练并不适合携带手机，手机也不能记录运动时的心率信息，市面上可以满足需求的运动手表产品价格并不便宜，华米新发布的主打运动和健康评估的Amazfit Ares让需求用户多了一种选择。Amazfit Ares这款产品从 499 元的售价来看，还是比较有竞争力的。产品包装盒采用白色系设计风格为主，在包装盒保护套正面印刷有产品LOGO、手表外观、特点介
6月2日，峰米（北京）科技有限公司正式以旗下主营核心产品侵犯专利权为原因，对成都极米科技股份有限公司提交了《民事起诉状》，涉及金额4600万元。原告峰米科技称，被告极米科技的被诉侵权产
“连续7年第一！”这是国内LED智能投影龙头极米交出的2020年618答卷。对于这一成绩的取得，行业人士认为“来之不易”。2020年一季度以来，新冠疫情全球不断发酵。6月份以来，美洲疫情进入大爆发和二次爆发的新高峰期。全球消费经济形势不容乐观。即便考虑到“风景这边独好”的我国疫情已经基本被控制，病例基本处于“零星”出现状态。但是，第一季度和二季度的消费市场“损失”却已经确定。例如，最惨的乘用车市场，一季度萎缩高达
6月29日消息，创米科技今日发布2020年全新智能新品“小白智慧门H1”。7月初，创米科技将在小米有品商城开启小白智能门H1众筹，预售价3999元，日常零售价4999元。创米科技CEO李建新创米科技CEO李建新表示，此次推出的小白智慧门则是创米“跨界”传统门业，从传统家居产品形态向智能化形态升级的大胆尝试。据介绍，小白智慧门H1耗费近15个月研发周期，集合了创米科技28项产品专利。外形和材质上，它采用了新型拉丝转印和
实时热点新闻：#“优酷”商标被驳回# 数据显示：7月1日，优酷网络技术（北京）有限公司与国家知识产权局商标纠纷的一审行政判决书公布公开，法院驳回了优酷“优酷”商标复审申请。优酷网络技术（北京）有限公司曾于2018年申请“优酷”图像商标，申请/注册号为29303724，指定使用于第17类的“橡胶或硫化纤维垫圈”等商品上。WechatIMG4818
平台、创作者、版权方都是从自己的角度进行表述和博弈，有时候难分对错，关键是要有规章。这两天，大家都在吃腾讯告老干妈的瓜，但前几天，还有两个大厂也打起了官司——优酷把B站告了，还告赢了。
竞争日趋激烈的时代，为了提高孩子未来在社会上的竞争力，赢在起跑线上，父母们越来越重视孩子的早教与才艺发展。除去奶粉、尿片、衣着等日常吃喝用需求外，上早教、进培训班、才艺培养等也是每一位家长深度关注的话题。随着 90 后、 95 后成为孕育新生力军，不管是传统舞蹈，还是嘻哈文化都受到新生代父母们的青睐，少儿街舞的火爆就是一个典型。近日，母婴社区头部平台宝宝树作为优酷综艺节目《师父!我要跳舞了》深度合作平台，?
近日，北京知识产权法院二审审结了一起不正当竞争纠纷案，案件围绕的核心之一便是关于免费观看VIP视频资源、屏蔽视频广告的问题。万凯达公司经营了一款叫做“电视控”的软件，可以将手机中播放的视频投屏到电视观看。但通过“电视控”将优酷网的视频内容投屏到电视时，可以屏蔽原视频片头的广告，而且普通用户也可以直接观看优酷网VIP视频资源。
今日，全国“扫黄打非”办公室公布了“净网2020”专项行动上半年工作数据：全国共查处网络“扫黄打非”案件 1800 余起，取缔非法不良网站1. 2 万余个，处置淫秽色情等有害信息 840 余万条。
过去的几十年，中国一直专注于科技的研究开发，直到如今，我们已收获了诸多科技之果。科技之所以能快速发展，与企业联合创新分不开，驿公里智能洗车便是合作的一项丰厚伟绩。科技创新是支撑服务国际间互联互通、生态环境建设、人才合作与交流的有效手段，也是深化国际间开放合作的桥梁和纽带。如在“一带一路”沿线65个国家中，其中亚洲国家43国，约占“一带一路”沿线国家数量的三分之二。如果亚洲国家能够很好地进行科技创新合作
7月9日，据中国扫黄打非网消息，全国扫黄打非办公室公布了净网2020专项行动上半年工作数据：全国共查处网络扫黄打非案件1800余起，取缔非法不良网站
今日，大搜车宣布完成对北京云漾信息科技有限公司的并购。大搜车称，此次并购，将闭环汽车流通领域全场景数字化能力，为汽车厂商搭建从厂商端、店端到用户端“三端合一”用户全旅程数字化管理系统能力，进一步推动汽车产业迈向数字文明。
在电动车领域，中国公司的动力电池已经获得了特斯拉、宝马等公司的认可，现在中国生产的特种钢也开始进军海外市场了，日本丰田公司就进口了部分宝..
早在特斯拉Cybertruck发布之时，CEO埃隆马斯克就曾表示，这款皮卡将配备太阳能车顶。日前，Cybertruck设计师斯拉夫波波夫斯基发布了一张特斯拉Cyb..
7月14日消息，万达电影发布2020年半年度业绩预估（截至6月30日）报告。报告显示，今年上半年，万达电影归属上市公司股东的净利润预估亏损15-16亿元..
特斯拉电动汽车以智能程度为人称道，比如Sentry Mode（哨兵模式）。他允许锁车后打开车外摄像探头，监测异常情况。没想到，正是因为这一功能，西班..
华为EMUI今天官方宣布，华为、荣耀旗下的30款手机、平板产品已经完成EMUI 10.1系统的全网推送，用户可以在系统更新中直接升级。这些设备包括：华为..
Intel日前发出产品调整通知，宣布9代酷睿X发烧级处理器集体退役。产品隶属于Skylake-X，采用LGA2066接口，包括i7-9800X、i9-9820X、i9-9900X、i9-..
7月14日，据央视财经新闻报道，韩国放送通信委员会近日以非法为客户提供补贴为由，对韩国三大电信运营商开出了共512亿韩元（约合人民币3亿元）的高..
6月份的WWDC开发者大会上，苹果官方宣布，其Mac电脑将在未来两年左右的时间内，从Intel x86完全过渡到ARM自研芯Apple Silicon。据集邦咨询旗下半导..
7月14日消息，滴滴出行发文称协助警方侦破替人代叫车不付车款诈骗案，犯罪分子获刑一年两个月。据悉， 2019年1月份，滴滴发现一批异常未支付订单，..
小米今天在印度宣布推出一款小米便携式电动打气筒(Mi Portable Electric Air Compressor)，其实就是去年在国内发布的米家充气宝，可以为各种轮胎、..
高德今日上线“家人地图”功能，可以让家人随时看到彼此的位置，特别是针对空巢老人家庭，子女忙于工作，父母独自在家，老人有没有出门，外出去到..
7月14日消息，华为商城教育优惠购上线，高校在读生、高效教职工、应届高考生等相关人员都可以享受购机优惠。其中P40教育优惠200元，到手价为3988元..
因为此次疫情，影院、旅游等行业遭受的冲击较大，且持续时间也较长。至今，国内电影院仍尚未正式开放。对于日前传出的所谓影院明日（7月15日）开放..
7月14日消息，我们从公安部交通管理局获悉，截止到6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人..
眼下外贸订单逐步回暖，但许多跨境物流依然中断，有的商家发货两三个月后，货物还积压在国内仓库。7月14日，一架波音747全货机满载超百吨外贸商品..
【TechWeb】7月14日消息，据国外媒体报道，随着上海工厂的持续扩张，电动汽车制造商特斯拉在中国启动招聘。据报道，特斯拉中国分公司已在中国沿海..
很多人对口腔疾病不以为然，但是治疗起来非常麻烦，日常养成良好的刷牙习惯是非常重要的。电动牙刷可以说是今年来的护牙神器，但是一些质量差的电..
有临床数据表明，我们传统的手动刷牙方式，清洁力度远远不够，很难清洁掉牙齿缝隙中的细菌、杂质等。加上现代人的生活节奏快，很多人在刷牙上花费..
电动牙刷越贵就是越好吗？其实不然，像一些大牌子，完全是由国内珠江三角洲代工厂生产，价格还非常贵，然而国人口腔环境复杂不是一个大品牌+代工厂..
7 月 13 日，由 58 同城主办的“毕业租房节直播间”，邀请知名艺人颜如晶、冉高鸣、租房自媒体人羊迪和乐乎公寓CEO罗意，分享自身的租房故事和避坑..