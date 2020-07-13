支付宝APP上线首个多品类理财精选专区 一期产品稳字当头

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支付宝APP上线首个多品类理财精选专区 一期产品稳字当头

2020-07-13 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息:近日A股连续暴涨，理财市场也随之走热。数据显示，近一个月支付宝上的基金申购金额同比去年增长超5倍， 新“基民”同比增长 1 倍多。不过股市、基金上涨，不代表普通投资者都能赚到钱，市场上的产品玲琅满目，该选哪一只，该如何持有，成为很多人的困扰。

7 月 13 日，支付宝理财平台上线“金选专区”，首期推出了银行存款、定期理财、基金等超50只产品。这也是目前国内理财行业首个多品类的精选服务模式。

理财行业首个多品类精选模式

消费者进入理财首页或搜索“金选”即可看到最新的理财金选专区。蚂蚁金服财富事业群运营总监梁景瑞表示，追涨杀跌、频繁操作仍是普通用户理财的最大误区。很多用户高频买卖，某种程度上也是对自己的选品不够自信。“金选系列就是为了帮助消费者更省心理财。”

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据了解，金选专区由支付宝理财智库、中国证券报联合推出。由金牛奖评委、资深管理机构FOF投资经理、支付宝理财平台资产优选首席专家组成的专家团，每年会进行上千次的深度调研，包括追验资产、持续分析产品、跟踪历史收益情况、现场调研答疑、产出月度公告等等，最终从优品中再百里选一，筛出入围的产品。

和以往通过资管机构、产品投向来筛选产品不同，金选更多是从用户视角出发。首期上线产品以稳为关键词，分成“安稳理财”和“稳中进取”两个版块，对应不同需求的用户。在稳中进取类产品页面，还提示了建议持有时长。产品历史平均年化收益3.7%-7.38%，覆盖银行存款、定期理财、基金等。除存款之外，其他产品整体上单日最大负收益平均不超过0.75%。

随着资管新规的要求，每天展示收益波动的净值型产品成为主流，不少投资者也开始接受“稳健不等于稳赚”。梁景瑞表示，投资有风险，稳健理财对应中低风险，但并不等于没有风险。每个人都应根据自己的风险承受能力去选择预期收益，而非一味地盲目追高。

据介绍，继稳健类产品之后，金选专区未来还将上线更高收益产品，并通过直播、智能投顾、讨论区互动等多种形式，为用户带来全面的陪伴式投教内容，一步步陪用户成长。

市场过热 支付宝平台发提醒

为什么金选专区首期上线的都是偏稳型产品?“对于普通用户来说，理财不宜跟风频繁操作，而应根据生活目标，做好长期规划。”蚂蚁金服财富事业群总经理王珺表示，“支付宝理财平台希望与合作伙伴一起，搭建专业丰富的产品和最贴身的陪伴教育内容，帮助人们从理财观启蒙走向进阶。”

进入 7 月，A股高歌猛进，两市成交屡过万亿， 7 月 9 日晚间突现批量减持， 10 日，A股三大指数集体低开。而这正是“追涨杀跌”的典型操作。

基金市场也类似。支付宝理财平台的数据显示，截至 7 月 10 日，购买了偏股型基金的“基民”中，频繁操作 5 次以上的人，一年下来平均仅赚了5%，而坚持持有一年、拿住不动的用户，平均赚了30%。如果坚持持有了一年半的用户，平均能赚50%。也就是说，基金越拿得住，持有时间越长，越可能多赚。

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鹏扬基金总经理杨爱斌表示，频繁申购赎回、追涨杀跌是很多个人基金投资者的常态，所以基金产品往往长期收益率很高，但投资者的回报率却不高。“鹏扬基金一直坚持引导客户进行长期投资，这与“支付宝 金选”理念非常契合，都希望能更长久的陪伴用户。”

7 年前，余额宝开启了大众理财启蒙， 7 年间，人们对于理财的需求几何式增长，也让支付宝成为大众理财首选平台。据其数据，目前已有超 6 亿人上支付宝理财，累计为用户赚取超4000亿收益，相当于 7 年间每天为用户赚1.5个亿。

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