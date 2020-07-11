上海首个中心城区自动驾驶开放测试区亮相，规划里程30公里

2020 年在新冠肺炎疫情的阴影下悄然过半。在此期间，有很多人失业了，或靠吃余粮麻木度日，或无精打采一蹶不振，甚至个别人难以承受破产的压力跳楼轻生，令人惋惜。而就在这段时间，黄振宇的朋友圈就像印钞机一样，每天都给他带来丰厚的收入。 今年 33 岁的黄振宇是个狠角色，平常很安静，但在微信上很活跃。他倒不喜欢晒什么，而是把每条朋友圈都写成杀手级文案，可以说是靠发朋友圈发成了百万富翁。 他有一句令人印象深刻的口号