上海首个中心城区自动驾驶开放测试区亮相，规划里程30公里

浦东新区人工智能高质量发展发布会在张江人工智能馆·A馆召开。发布会上，金桥智能网联汽车测试道路正式亮相，规划里程达30. 6 公里，涉及申江路、东靖路和金海路等 10 条道路，是上海首个中心城区自动驾驶开放测试道路，也是国内首个特大型城市中心城区智能网联汽车城市开放测试道路典型测试场景。
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在抖音的“姐姐”全网独家官方直播间“芒果TV好物”内，姐姐吴昕因为一款空调被和品牌方梦洁家纺的负责人现场砍起了价。在舞台上软萌、甜美的她砍起价来也丝毫不含糊。最终，在她游刃有余的步步追问之下，这款原本要以 300 多元售出的空调被最终将价格定为了 199 元。
在最近热播的两档综艺《乘风破浪的姐姐》《创造营2020》里，大片级的中插广告、明星认真的口播、正片中随处可见的立牌，让梵蜜琳、姬存希这两个看起来复杂、听起来就像是欧美大牌的名字深深印刻在了观众的脑海里。
全民都在追的乘风破浪的姐姐，你入圈了吗？乘风破浪的姐姐同款羊奶粉佳贝艾特优奶源、高营养、好口味、强吸收、不过敏、国际安全认证，实力和姐姐们一样，面面俱到。解锁姐姐同款，全球羊奶销量领军者佳贝艾特，与姐姐们一起实力出圈，实现全民都能拍一拍的营养大片~乘风破浪的姐姐同款羊奶粉佳贝艾特闪亮大眼——静静子同款睛滢羊奶粉佳贝艾特睛滢儿童营养配方羊奶粉独创晶莹因子,为孩子视力保驾护航，让宝宝拥有静静子一样的深邃
最近，《乘风破浪的姐姐》有多红?截至发稿 ，第三期公演舞台播放量已破 1.5 亿，让同期在播的综艺望尘莫及：
2019 年芒果 TV 秋招会上，定位为“ 30+ 姐姐天团挑战梦想舞台” 的创新综艺《乘风破浪的姐姐》上了微博热搜，都说互联网时代人们的记忆短暂，但这次，由于节目挂上了“中年女明星”和“女团选秀”两大热词，网友对这档节目一直念念不忘。进入今年 5 月，这份念念不忘的期待先是被刘敏涛的一曲《红色高跟鞋》抬高，又被参赛姐姐名单和一波又一波节目录制内幕的曝光推至顶峰。# 乘风破浪的姐姐有多累 # # 乘风破浪的姐姐跳舞路透 #
在高温的天气下，30+的姐姐们是如何保持体力与精力，超高水平的完成公演舞台的呢？作为妈妈的姐姐们优势如何摆脱养娃困境，脱身而出的呢？乘风破浪的姐姐同款品质好奶——佳贝艾特羊奶粉，就是你夏季育儿的不二之选，品质出众亲和营养。明星同款，Pick一下？乘风破浪的姐姐同款品质好奶——佳贝艾特羊奶粉明星甄选“酷飒姐姐”的郑希怡不仅在舞台上实力强劲，生活中也散发着超强的女性魅力。即使女儿在逐渐长大，她慢慢的回归家庭?
30 位年龄30+的姐姐们，冲破年龄的禁锢，组团PK争C位，一系列的话题早已让它提前锁定了今夏最火综艺。伴随着节目的播出，热度一路飙升，加上 30 位姐姐们的营销造势，以及“服务生”黄晓明一口气 30 条微博连发。一档综艺节目在各大社交平台、朋友圈、聊天群以及短视频平台完美的实现了“霸屏”。
今年最火的综艺，应该就是《乘风破浪的姐姐》了。《乘风破浪的姐姐》播出后成为很多观众的一块心头肉，每一期节目上线后基本预定热搜。
6月19日消息，乘风破浪的姐姐官方微博宣布，《乘风破浪的姐姐》第二期正片上线。值得注意的是，这档综艺节目引起了锤子科技CEO罗永浩的关注。罗永浩透露，昨晚陪着龙嫂一起看到了凌晨，本来不
要说近期最火热的综艺节目，《乘风破浪的姐姐》肯定是第一，不得不说芒果台的娱乐能力还真是无敌，炒作完了小鲜肉，现在也能把姐姐们重新推上一线。这个节目火了之后，爆料称爱奇艺也要推类似的
酷飒姐姐？无忧妈妈？魅力女星？姐姐们的多重身份傻傻分不清~与其他的女团综艺不同，这次观众要pick的就是这些“正青春”的30+姐姐。是什么让辣妈郑希怡在多重角色中随意切换呢？一款省心省力的育儿神器必不可少~乘风破浪的姐姐同款好奶佳贝艾特羊奶粉，小分子好吸收，解读好营养不被定义。乘风破浪的姐姐同款好奶佳贝艾特羊奶粉源自荷兰纯净奶源，无忧呵护佳贝艾特羊奶粉源自荷兰自有牧场，从牧场到灌装，都是由荷兰质造、原罐进?
6月19日消息，锤子科技CEO罗永浩自曝被综艺节目《乘风破浪的姐姐》圈粉，本来不是这个节目的受众，结果最后一直看到了凌晨。对此，《乘风破浪的姐姐》官方微博回复罗永浩，欢迎龙嫂报名大众评
DoNews 6月15日消息（记者 程梦玲）女团成长综艺《乘风破浪的姐姐》将和抖音展开独家系列合作，包含专属抖音的“姐姐番外直播间”和直播带货。据悉，抖音将和《乘风破浪的姐姐》IP联手带来总计12场带货直播，首期将于6月20日正式在抖音开播。《乘风破浪的姐姐》由芒果TV推出，节目召集了30位1990年之前出生的女艺人，通过训练和考核，最终选出5位成员组成女团。节目集合成团见证人黄晓明，女团经理人、霍汶希、杜华，以及宁静、吴?
7 月 10 日中午12:00，《乘风破浪的姐姐》最新一期在芒果TV更新。 24 位姐姐迎来整个节目当中的第二次公演对决，姐姐们被分成三人一组，按照排名分别选择曲目进行表演，众人刻苦练习，只为公演能够惊艳众人。 众姐姐闪耀大舞台 万茜小“鲜”女组合炸裂全场 本次公演投票结果的后五组将会成为危险区，意味着会有姐姐离开节目现场。这也让大家对于这场比赛非常地重视。张雨绮，王丽坤，李斯丹妮表演了《管他什么音乐》瞬间点燃了现?
“三十岁以后，所有的可能性不断退却，但还可以越过时间，越过自己。”未高调宣发，无任何预告，6 月 12 日，《乘风破浪的姐姐》(以下简称《姐姐》)在微博热搜停摆时突袭开播。
综艺节目《乘风破浪的姐姐》昨日（26日）完成首次公演舞台，陈松伶遗憾告别。随著节目的讨论度越来越高，除了播放正片以外，节目还宣布播出「加更版」，呈现更多姐姐们的幕后花絮。日前，有豆瓣乘风破浪的姐姐暴组网友就第一集正片（上+下）与第二集加更版进行分析，利用Python逐帧人脸识别每位姐姐的镜头数，并总结排名，得出了每位姐姐的“出镜率”。作者为了客观起见，只记录5人以下有效镜头（上图这种集体镜头不计入），平均选
疫情阻断了线下交易，位于产品源头的产业带被迫走进直播间，并且迅速蹿红。产业带直面消费者，不仅能越过中间商，向用户提供极致性价比的产品，同时这也是另一种形式的C2M。很多工厂主、老板娘亲自上阵直播，消费者的每一分诉求都将直达产品的生产者、设计者。
2020 年在新冠肺炎疫情的阴影下悄然过半。在此期间，有很多人失业了，或靠吃余粮麻木度日，或无精打采一蹶不振，甚至个别人难以承受破产的压力跳楼轻生，令人惋惜。而就在这段时间，黄振宇的朋友圈就像印钞机一样，每天都给他带来丰厚的收入。 今年 33 岁的黄振宇是个狠角色，平常很安静，但在微信上很活跃。他倒不喜欢晒什么，而是把每条朋友圈都写成杀手级文案，可以说是靠发朋友圈发成了百万富翁。 他有一句令人印象深刻的口号
当妈了就会变成黄脸婆？精力不够每天暗淡无光？生娃影响事业上升期？?？姐姐们统统说不！在生活的高压下，还有娱乐圈的激烈竞争中，姐姐们是如何保持一颗青春的心，一直颜值在线，体力在线，实力在线的呢？乘风破浪的姐姐同款育儿神器——佳贝艾特羊奶粉，带你揭秘姐姐们的奥秘。乘风破浪的姐姐同款羊奶营养护航三十而骊 不被传统定义乘风破浪的姐姐区别于其他选秀最大的特点，就在于她打破了传统对女团和女性的定义，输出了一种具
宁静、钟丽缇、伊能静、蓝盈莹、张雨绮、黄圣依......可盐可甜，又飒又美，性感和霸气随意切换，《乘风破浪的姐姐》节目正式上线。最近各大热搜榜更是被姐姐们屡屡刷屏，与其他的女团综艺不同，这些又飒又独立的姐姐们横跨30+、40+、50+三个年龄段，带给观众们不一样的审美选择。乘风破浪的姐姐同款羊奶粉——佳贝艾特一样，针对不同人群，满足不一样的营养支持~乘风破浪的姐姐同款羊奶粉——佳贝艾特为姐姐助力年华几经流转，这群
7 月 10 日晚，腾讯控股在港交所公告称，将根据股份奖励计划发行 2664 万股新股份，拟授予不少于 29700 位受奖励人士。以532. 81 港元/股的认购标..
今天，全世界都在早起看陈奕迅。阔别7年，陈奕迅重回红馆，选在日出和日落两个时段开音乐会。不少粉丝一早就设定了闹钟，铃声响后的第一件事就是打..
7月11日消息，据媒体报道，广东珠海的周先生驾驶白色奔驰车去珠海某奔驰4S店检查时，不料4S店员工驾驶自己的车撞了店内多辆新车。据报道，这名奔驰..
7月11日消息，ROG游戏手机3即将发布。据GSMArena报道，ROG游戏手机3通过了中国台湾NCC认证，型号为ASUS _I003D，充电器型号为A299-200150U-US，支..
7月11日消息，甘薇本人在抖音发布短视频，表示谢谢一直陪伴在我身边的亲人、朋友们，体会世态炎凉、人情冷暖后，有你们弥足珍贵。这是甘薇被限制出..
7月11日消息，一位小米店员微博发文称小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰来乡下调研后，小米门店全面升级。这位店员表示，2019年7月10日卢..
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DoNews 7月11日消息（记者 丁凡）据 appletrack 的消息，爆料者 Sonny Dickson（准确率 73.3%）称，采用 Apple Silicon 的苹果笔记本将会更轻更薄..
7月11日消息，据9to5Google报道，谷歌Pixel 4a 5G和Pixel 5将在今年下半年亮相。9to5Google在谷歌搜索应用程序最新Beta版代码中发现了两款设备：P..