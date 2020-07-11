上海首个中心城区自动驾驶开放测试区亮相，规划里程30公里

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上海首个中心城区自动驾驶开放测试区亮相，规划里程30公里

2020-07-11 16:49 · 稿源：站长之家

浦东新区人工智能高质量发展发布会在张江人工智能馆·A馆召开。发布会上，金桥智能网联汽车测试道路正式亮相，规划里程达30. 6 公里，涉及申江路、东靖路和金海路等 10 条道路，是上海首个中心城区自动驾驶开放测试道路，也是国内首个特大型城市中心城区智能网联汽车城市开放测试道路典型测试场景。

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