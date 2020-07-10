乐游科技：与腾讯方订立独家私有化协议 股票7月13日复牌

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乐游科技：与腾讯方订立独家私有化协议 股票7月13日复牌

2020-07-10 17:40 · 稿源：站长之家

今日，乐游科技控股在港交所公告称，董事会宣布与潜在收购方腾讯全资附属公司订立独家私有化协议，内容有关本公司可能被收购及私有化。另外，乐游科技控股股票将于 7 月 13 日复牌。


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