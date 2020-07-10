腾讯：已向老干妈当面致歉 未来将积极探索正式合作

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腾讯：已向老干妈当面致歉 未来将积极探索正式合作

2020-07-10 17:09 · 稿源：站长之家

今日腾讯发布声明称，过去数日内，腾讯和老干妈双方进行了深入沟通，双方已厘清误解。对于事件过程中的种种误会和欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉，后续腾讯将进一步完善相关流程。未来双方也将积极探索并开启一系列正式合作。

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