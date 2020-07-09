90万人观看直播成交不到10单 明星直播翻车了？

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息：今年，直播带货实火，不仅不少企业老总亲自现身直播间为自家产品代言，明星们也纷纷进入直播间干起了“副业”。杨幂、刘涛、小沈阳、叶一茜等明星纷纷进入直播间带货，靠着明星效应，大量用户涌入直播间，销售数据也十分好看。为此，不少商家不惜砸重金邀请明星直播做推广，然而实际的成交却让他们大跌眼镜。

据 21 世纪经济报道， 7 月 8 日，北京某企业负责人耿新华(化名)向其透露，称其与小沈阳合作了一场直播，卖白酒，结果当晚下单 20 多单，第二天一看退货 16 单。虽然明星的流量大，但存在粉丝注水的风险。

“现在请明星直播，简直就是被诈骗。因为很多数据和粉丝量都是造假的。”上海某品牌负责人林昊(化名)直言，品牌看中的是明星的影响力，但如果掺水严重就是直接的欺骗。

此前，林昊公司邀请叶一茜为其一款茶具直播带货，整场直播在线观看人数近 90 万，但卖出的商品只有寥寥数单。单价 200 多的茶具，叶一茜卖出去的总金额不到 2000 元。林昊对此感到十分气愤。

还有参与了吴晓波直播首秀的某品牌负责人透露，直播 5 小时，带货销量2. 72 万件的吴晓波，实际上成交 5 万元都不到。因为领券购买优惠力度大，付了 60 万元坑位费的商家实际上是亏了的。

事实上，直播翻车令商家亏损的明星不在少数。除了高额的坑位费之外，商家的选品是否合适也是直接导致直播翻车的重要原因之一。毕竟货物本身才是决定消费者是否购买的主要因素，如果产品质量过硬，或者真的便宜，不论主播是谁，消费者都会买单的。