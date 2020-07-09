马斯克世界人工智能大会发言：今年有信心完成L5级别自动驾驶功能开发

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马斯克世界人工智能大会发言：今年有信心完成L5级别自动驾驶功能开发

2020-07-09 13:43 · 稿源：站长之家

在今日召开的2020世界人工智能大会云端峰会上，特斯拉公司创始人兼首席执行官马斯克通过远程视频表示，特斯拉未来非常有信心实现L5 级别自动驾驶，甚至是完全自动驾驶。今年有信心完成L5 级别自动驾驶基本功能的开发。特斯拉的工厂也在加快智能化的建设，特斯拉的工厂中会应用更多的人工智能和更智能化的软件。

此外，马斯克还表示，特斯拉上海工厂进展顺利，期待能尽快访问上海超级工厂。预计未来我们的工厂中会运用更多的人工智能和更智能化的软件，但我认为在工厂真正有效使用人工智能还需要花费一些时间。

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