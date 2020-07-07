李国庆：曾约定由俞渝管理当当3年 但4年已过俞渝没有交还之意

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 李国庆最新资讯 > 正文

李国庆：曾约定由俞渝管理当当3年 但4年已过俞渝没有交还之意

2020-07-07 13:34 · 稿源：站长之家

就在刚刚，李国庆致信当当小股东、同事、行业同仁称：“自己和俞渝仍然共同持有公司90%以上股权，由谁来担任当当公司的CEO、董事长，负责领导当当公司，这原是家事。4年前，双方约定：由俞渝管理当当公司3年，3年之后，俞渝需要把当当公司的管理权交还给自己。如今4年已过，俞渝依旧没有交还公司管理权之意。 ”李国庆称，拟提请董事会，批准其辞去当当CEO职务，选举原当当高级副总姚丹骞出任CEO，自己将仅保留当当董事长一职。


网友热搜:

李国庆宣布离婚李国庆身价2018年排名当当网李国庆 婚变当当网李国庆垃圾当当网李国庆现状李国庆摔水杯李国庆摔杯子当当网李国庆儿子当当网李国庆儿子当当网李国庆身价
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 李国庆与俞渝离婚案二次开庭，李国庆称自己是婚姻的受害者

    李国庆与俞渝离婚案在北京市东城区人民法院开庭审理，法院未当庭宣判。李国庆称，俞渝一方一直在拖延，“所以我就催他们赶紧判决，他们就老拖着。”李国庆表示，他的诉求还是平分股权，他强调他已经获得了半数以上股权的支持，随时都可以进驻当当。但他“不是过权利瘾”，是为了当当的发展，“光有股东的支持还不够，还要员工欢迎”。他还称，“我是这场婚姻彻头彻尾的受害者”。俞渝全程未发一言。

    李国庆 俞渝

  • 当当：李国庆已被警察带走

    【TechWeb】7月7日消息，当当方面向TechWeb透露，李国庆已被警察带走。而就在11点20分左右，李国庆还发布微博称，虽然说清官难断家务事，但是我们持有股东会和董事会决议，股东会是公司最高权利机构，当当章程规定过半即可免去俞渝董事及总经理职务。今天早间，当当官方发布微博称，李国庆清晨强行进入公司撬保险柜拿走资料。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表?

    当当 李国庆 李国庆已被警察带走

  • 当当称李国庆已经被警察带走

    今日，当当网方面表示，李国庆已被警察带走。对此，李国庆方面暂未回应。早些时候，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。”

    当当

  • 李国庆再谈离婚案

    在近日的早晚读书“言之有李”节目中，针对近期开庭的离婚案，李国庆称，因为疫情原因自己的离婚案一拖再拖，好不容易可以网上开庭，对方又说不同意，高法说一方不同意不能强行开庭。最近，北京线下恢复开庭了律师说现在又要如何质证感情破裂，又搞得自己几个晚上没睡着。

    李国庆 俞渝 当当

  • 当当称李国庆再次带人抢资料

    此前，“李国庆抢公章”事件才告一段落，万万没想到的是，当当今日官微发文表示，李国庆再次带人抢资料。

    当当 李国庆 李国庆抢公章

  • 李国庆午餐一小时将重拍

    今日下午，当当创始人李国庆发文称，发现有用户恶意抬价，午餐一小时将重拍。李国庆称：“天价午餐不是我的本意，期待遇到真心想与我交流创业、读书等问题的朋友，我必将真诚相待，知无不言。”

    李国庆 当当 淘宝

  • 李国庆发声：已经接管当当并开始办公 希望俞渝配合

    前段时间李国庆上门抢章之后，今天李国庆再次“硬闯”当当。7月7日上午消息，当当网发布消息称李国庆诉诸武力，带着二十多人强行撬开当当保险柜并拿走了资料。李国庆方面发声，表

    李国庆 当当网

  • 李国庆：正在接受公安调查，就不接电话

    今日，李国庆在某微信群中表示，“正在接受公安调查，就不接电话。”今日早间，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。”

    李国庆

  • 当当网：李国庆等人已被警方带走

    当当网称，李国庆等人已被警方带走。今日早间，当当网发微博称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。随后，李国庆回应称，他携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当。并表示，他相信司法公

    李国庆 当当网

  • 当当称李国庆再次带人抢资料，公司已报警

    7月7日上午，当当网发布消息表示，当当网创始人李国庆在今天凌晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料，目前公司已经报警。

    当当 当当网 李国庆

  • 李国庆发布离婚诉讼声明 请求法院尽快判离

    昨日晚间，李国庆发布《关于离婚诉讼的公开声明》称，俞渝不离婚目的是拖延离婚程序，控制当当，且不能排除通过赢得时间转移资产的可能。希望法院在事实基础上尽快判离，结束这场闹剧。

    李国庆 李国庆离婚 俞渝

  • ​当当称李国庆再次带人抢资料 后者回应：接管当当开始办公

    今日，针对“抢资料”一事，李国庆创业项目“早晚读书”官微发文称：李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法(股东会决议，董事会决议，公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。

    ​当当 李国庆 俞渝

  • 当当回应“李国庆没违法”：已提起行政复议

    日前，“李国庆抢夺当当公章”一事有了最新进展，有消息称警方已结案，调查结果为李国庆方面没有违法行为。早晚读书向凤凰网科技证实了这一消息。对此，当当方面回应称，朝阳分局的做法是错误的，当当已经提起行政复议。

    当当 李国庆

  • 李国庆：当当章程规定过半即可免去俞渝董事及总经理职务

    【TechWeb】7月7日消息，针对“撬保险柜拿走资料”一事，李国庆再发微博称，虽然说清官难断家务事，但是我们持有股东会和董事会决议，股东会是公司最高权利机构，当当章程规定过半即可免去俞渝董事及总经理职务。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表示，公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。对此，李国庆方面表示，当

    俞渝 李国庆 当当

  • 李国庆和俞渝离婚案今日下午开庭审理

    今日，有消息称，李国庆与俞渝离婚案将在今日下午东城区人民法院审理。对此，接近李国庆人士确认了这一消息。

    李国庆 俞渝 当当

  • 李国庆午餐1小时”12.94万成交！

    6月13日晚间，当当网创始人、早晚读书总经理李国庆开启淘宝直播首秀，并拍卖自己一小时的午餐时间。最终，“李国庆午餐1小时”以12.94万元成交。6月11日，李国庆宣布公开拍卖自己1小时的午餐时间，拍卖成功者，可以与他一起聊聊读书感悟、创业故事和人生经验，起拍价为1000元。不过，该消息发布后，一度遭遇恶意抬价。6月12日，李国庆的午餐时间被拍至10亿元，为此，李国庆在微博中表示，由于发现有用户恶意抬价，午餐

    李国庆 淘宝直播 午餐1小时

  • 李国庆直播中坦言有过家暴：非常自责 幸好孩子不在场

    6月13日消息，当当网创始人李国庆在直播中坦言曾有过一次家暴。李国庆表示，20多年前自己曾有过家暴，当时不同意俞渝卖当当。李国庆强调，家暴只是掀桌子，并没有打人，现在想起来非常自责，幸

    李国庆 当当网

  • 李国庆道歉：我们夫妻大股东之间没有做好 接管没有肢体冲突

    7月7日，李国庆再度发布微博称，“我作为当当董事长，首要目的是要保证当当的正常经营，这一点不用担心。请员工也安心工作，目前组织架构不变，大家各司其职。”李国庆表示，当当股

    李国庆 当当 李国庆道歉

  • 李国庆在媒体群回应称：正在接受公安调查，就不接电话

    当当网方面表示，李国庆已被警察带走，随后李国庆在某微信群中表示，“正在接受公安调查，就不接电话。”

    李国庆 当当网 李国庆抢资料

  • 李国庆回应“再闯”当当：携高管接管当当并开始办公 希望俞渝配合交接

    7月7日消息，据当当官方微博发布的消息，李国庆清晨强行进入公司撬保险柜拿走资料。对此，李国庆随后回应称，相信司法公正，希望俞渝配合交接。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表示，公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。对此，李国庆方面表示，当当董事长李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资?

    当当 俞渝 李国庆
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM