三大运营商已启动5G消息商业化平台建设

据中证网报道，在今日的RCS-5G消息论坛上，中移互联网公司副总经理庄仁峰表示，当前，三家运营商都已经启动了5G消息商业化平台的建设工作，5G消息在中国的落地发展进入快车道。目前中国移动通过“短信小程序”，基于“短信+认证+H5 小程序”方式，间接实现了5G消息的全量手机覆盖。
据中证网报道，在今日的RCS-5G消息论坛上，中移互联网公司副总经理庄仁峰表示，当前，三家运营商都已经启动了5G消息商业化平台的建设工作，5G消息在中国的落地发展进入快车道。目前中国移动通过“短信小程序”，基于“短信+认证+H5 小程序”方式，间接实现了5G消息的全量手机覆盖。
【TechWeb】6月28日消息，据国外媒体报道，华为向其日本法人发出指示，要求强烈敦促日本各运营商采用华为的5G产品。华为华为日本法人将在营销活动中强调，欧洲主要国家同意采用华为的5G产品。不过，外媒也有报道，日本正推动5G建设利用国产设备，避免依赖海外。日本NTT（日本电报电话公司）与NEC（日本电气）近日还宣布，将就5G移动通信等技术开发进行资本和业务合作。
6 月 16 日，据路透社援引知情人士的消息称，美国商务部和其他机构已经批准了修改禁止美国公司与中国华为公司开展业务的规定，允许合作制定5G网络标准，美国政府的正式消息在等候《联邦公告》公布。这一规定已于上周五提交给《联邦公报》，最早将于本周二公布。
昨天美国的一项修改规定，即不再限制美国公司与华为合作制定5G标准。消息一出，有人认为美国这是要对华为解封的第一步，但实际情况并非如此。规则改变不应被视为美国在限制华为问题上的决心有
来自行业跟踪公司OpenSignal的一份报告显示，韩国智能手机用户接入5G网络服务的频率远低于预期，5G用户仅能在15%的时间内使用5G网络。韩国于去年 4 月正式商用5G移动网络，目前该国以非独立(NSA)模式提供5G服务，这需要依赖于现有的4GLTE网络。目前，韩国的5G移动网络服务仅限于在首尔等主要城市提供。
随着SpaceX的发展，越来越多的人担心起来马斯克的星链计划会对5G产生比较不好的影响，毕竟中国正在大力发展5G，那么星链计划会对5G产生什么样的影响呢？
7月1日消息，据国外媒体报道，供应链的消息人士称，今年，苹果5G iPhone的出货量可能会比最初预计的减少50%。消息人士透露，苹果公司计划今年只出货1500万至2000万部支持mmWave的5G iPhone，而此前的预期为3000万至4000万部，降幅为50%。5G iPhone的出货量预期被大幅下调，可能有多种原因。其中一个原因可能是由于受到新冠疫情影响，许多客户可能面临着意想不到的财务压力，这可能会阻止部分潜在客户升级；另一个可能?
运营商5G套餐刚推出的时候，昂贵的价格让不少人望而却步。不过有用户近日反映，5G套餐价格已经出现松动，收到基础电信运营商的电话，在推销 89 元每月的5G套餐。
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，看好中国5G发展，松下计划在广州工厂增产5G电子材料。松下松下准备增产的是在特殊树脂材料等的表面贴上铜箔的板材和黏合片材，均为印刷电路板的材料。主要用于满足5G基站的天线、服务器和路由器的需求。松下计划本月内在广州市的工厂里开始增设生产设备，并于2021年秋季投产，投资额约为80亿日元。外媒预计，松下计划将产能提高到原来的1.5倍。
日前，OPPO在线上举行OPPO Reno 4系列5G视频手机新品发布会，并正式推出了OPPO Reno 4系列手机、OPPO Enco W51降噪耳机、OPPO 手环以及OPPO 5G CPE T1 移动路由器四款产品。其中，OPPO 5G CPE
【TechWeb】6月28日消息，日前，安徽省经济和信息化厅印发《2020年安徽省5G发展工作要点》，要点指出将推进5G网络建设，年内全省完成5G基站建设2万个，力争达到2.5万个，实现5G网络深度覆盖5个以上开发园区。同时，在合肥开展5G网络标杆示范工程建设，对重点开发园区实现5G深度覆盖，推动全省各城市地铁、车站、政府及事业单位办公楼等重要公共场所和区域、各类公共设施向5G网络设施开放并免除资源占用费。另外，要点要求，深化5G
准备好迎接5G平板初体验了吗？ 6 月 11 日零点，国内首款5G平板华为MatePad Pro 5G终于开售。从今年 2 月在西班牙巴塞罗那初露真容，到今年 5 月 27 日在国内开启预售，再到近半月之后的正式开售，华为可谓是吊足了人们对5G平板的期待。而这款5G时代的旗舰平板也不负众望，在限时优惠 300 元等活动助力下，华为MatePad Pro 5G一经开售就引发抢购，可见人们对加入5G连接的平板产品的巨大期待。一般人们想到5G技术时，最直观的想法就
【TechWeb】7月1日消息，蓝色光标于深交所发布公告称，北京蓝色光标数据科技股份有限公司近日与北京神州泰岳软件股份有限公司就5G消息业务方面达成战略合作，并签署了《战略合作协议》，双方共同探索新的场景应用、新的合作内容及新的商业合作模式。合作模式方面，双方就以下场景达成共识：北京神州泰岳软件股份有限公司方提供“泰岳 5G 消息云平台”服务，北京蓝色光标数据科技股份有限公司提供内容和服务能力组 件嵌入“泰岳 5G
【TechWeb】6月30日消息， 在“GSMA Thrive ? 万物生晖”在线展会上，中国电信牵头制定的全球首个《5G SA部署指南》正式发布，这对全球5G SA产业健康发展和SA网络规模部署将起到积极重要的推动作用。为支持5G SA网络部署，GSMA与运营商和供应商展开合作。鉴于中国电信在5G SA技术创新、标准推动、产业推进、商用部署等方面的突出工作成就，GSMA确定由中国电信牵头，组织全球5G产业，共同制定《5G SA部署指南》。该指南着重梳理全?
工信部统计显示，我国5G基站数量以每周增加 1 万多个的数量在增长。目前我国已建成超25万个5G基站，有130款5G手机获得入网销售许可，5G终端连接数超过 3600 万。仅 4 月一个月，5G用户就增加了 700 多万。
6 月 30 日，蓝色光标与神州泰岳签署战略合作协议，双方宣布在5G消息业务方面达成战略合作，主要基于蓝色光标自主研发的一站式在线营销平台“蓝标在线”，共同探索新的场景应用、新的合作内容及新的商业合作模式。根据协议，双方将利用自有资源为战略合作提供支持，面向具体的业务场景提供渠道+内容+服务的合作模式，并通过合作加强双方基于5G消息相关技术与业务的交流与合作，同时持续进行合作模式创新，包括但不限于潜在客户挖掘
据国外网站macrumors的消息，苹果曾希望在今年秋季发布的iPhone12手机中增加更多的供应商选项，其中京东方就是备选之一，传闻京东方会为苹果提供OLED屏幕。
据外媒最新报道称，即将在明年年初亮相的新一代iPad Pro除了支持mini LED屏幕外，同时还支持5G网络。报道中提到，苹果12.9英寸新iPad Pro已经进入试产。LG将为设备供应mini LED面板，富士康将
早在3G、4G时代，仅支持单卡功能的手机成为不少多卡用户心里的痛，为了满足多卡的使用，他们常常需要携带两台或更多的手机在身边，直到双卡双待功能开始逐渐普及，这一痛点才得以解决。在当下5G时代，大部分双卡手机都是4G+5G双卡双待，但还是有那么几个“优等生”成为全球首批提供5G+5G双卡双待功能的5G先锋，其中就有近日发布的iQOO Z1和Redmi 10X系列，他们除了支持5G+5G双卡双待功能之外，同时还支持SA/NSA双组网模式，以及完?
【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，韩国是全球首个推出5G商用网络服务的国家，他们在去年4月份就开通了面向个人消费者的5G商用服务。但相关的研究发现，推出5G商用服务已经超过一年的韩国，目前5G网络的覆盖范围和可接入的设备量依旧不乐观，用户仅15%的时间可连接5G网络，大部分时间都得依靠4G网络。韩国5G用户仅15%的时间可接入5G网络，源自相关研究机构周二发布的一份报告，这一研究机构追踪了218095台韩国的5G设备，持
忘掉5G手机吧，5G笔记本电脑的普及已由联想正式拉开序幕，联想Flex 5G已于 6 月 18 日发布，售价1399. 99 美元，是全球首款对外发售的5G笔记本电脑。Flex 5G在 2019 年ComputerX展会上首次亮相，在 2020 年CES国际消费电子展上更名为YOGA 5G（在部分市场中使用）。Flex 5G是全世界最先使用高通最新芯片组的笔记本电脑之一，内置高通骁龙8cx 5G处理器和X55 5G调制解调器，8cx可以延长电池寿命，一次充电可保证长达 24 小时的使用时?
今日，百度发布了 5 月信息安全综合治理月报，数据显示， 5 月，百度内容安全中心持续通过全方面手段打击清理百度全产品线的有害信息，其中利用人..
脚踏高跟鞋穿梭在魔都CBD，Kylie外出办公之余在小程序上下单了一杯 32 元的芝芝芒芒，随后排上了附近喜茶门口的长队。..
近日，生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署联合发布关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求。7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排..
【TechWeb】7月2日消息，据国外媒体报道，美国AI（人工智能）初创公司Anduril获2亿美元融资，估值达19亿美元。Anduril著名风投Andreessen Horowit..
昨天下午，微信突然在个人信息中新增了“拍一拍”的设置入口。更新后，用户可以任意设置拍一拍后缀。..
被认为环保十分严格的日本，在7月1日起将实施全新法规，要求日本全国的零售店和便利店都开始对一次性塑料袋进行收费，每个 3 至 5 日元(约合0. 2 ..
一来，社交平台的火爆、VR技术的成熟以及5G网络的普及，正在潜移默化的影响大众的消费习惯。二来，年初的“黑天鹅”事件也让更多企业把目光投到了..
“年轻、动感、时尚、活力”是当代年轻人的代名词,也是“风云小子”的性格特点。他就像我们一样充满活力,萌芽初生,茁壮成长,直至今日在坚果届有了..
上个月底，印度电子信息技术部宣布，禁止包括TikTok、微信、茄子快传、UC浏览器、微信、QQ、快手和美图等在内的59款中国应用。对于这样的举措，印..
如今电子烟市场火速爆发，这也说明大家的健康意识越来越强，虽然市场上涌现出不少电子烟品牌，但是更多朋友会买悦刻，你要问为什么买悦刻？答案很..
随着电动牙刷的市场不断扩大，各种品牌林立，让人应接不暇。但电动牙刷怎么选却成为了当下最纠结的难题。众所周知，一支好的牙刷等于省了一笔昂贵..
DNF驱魔师三次觉醒要开了，很多玩家还不清楚驱魔师的三次觉醒技能是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。..
相关机构分析得出，线上业务的开展是现在的大趋势。新冠疫情加速了这一进程。疫情下的新常态倒逼企业思考自己的商业模式，思考如何借助互联网技术..
对于很多上班族而言，每天忙碌完后总想要出汗发泄自己。但是在长时间的工作下，根本抽不开时间去健身房。今天小编就给大家推荐几款健身软件，能够..
今日，百度公布数据称， 2020 年 5 月起，百度开展了四大专项活动整治信息安全问题。 5 月，百度内容安全中心通过多种手段打击清理百度全产品线的..
每个夏天都会来临,但每个夏季都独一无二,因此每个夏日都不应辜负。我们可以去奔跑,去流汗,去海边,因此我们需要更好的装备,需要更契合夏日的好物潮..
种种数据表明，DeFi正在引发新一轮造富效应。据DeFi Market Cap统计，当前DeFi项目总市值超过63亿美元。就在两个月前，该数据还不足10亿美元，这意..
2019 年 10 月，快手在北京举行2019 Fe+新商业峰会，正式宣布将快手营销平台全面升级为“磁力引擎”，全力冲刺社交新商业。 2018 年是快手商业化元..
近日,作为“绿色新基建”企业代表,国内新基建产业龙头——上海数据港股份有限公司(简称:数据港,股票代码:603881)与国家开发银行上海市分行就工业节..
据港交所披露 2020 年 2 月 26 日，总部位于北京的耳东影业集团有限公司Erdong Pictures Group Limited(接下来咱们简称它为耳东影业)向港交所递交..