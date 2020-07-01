老干妈：暂不清楚腾讯是否会撤诉 正在核实腾讯广告推广事宜

这两天腾讯大战老干妈的事件闹的沸沸扬扬，在老干妈报警之后，警方迅速的破案了，没想到最后竟然是3个骗子合伙骗了腾讯，腾讯在真相曝光之后，B站的官方账号回应和老干妈事件表示：“今天中午的辣椒酱突然不香了”，惹来众多网友调侃。