老干妈：暂不清楚腾讯是否会撤诉 正在核实腾讯广告推广事宜

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老干妈：暂不清楚腾讯是否会撤诉 正在核实腾讯广告推广事宜

2020-07-01 16:00 · 稿源：站长之家

据澎湃新闻消息，今日，老干妈相关负责人表示，暂时还不清楚腾讯是否会撤诉。针对“之前有没有注意到腾讯的广告推广事宜”一事，该负责人称，“我们正在核实当中。”

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