暴风集团：股票存在被暂停上市及终止上市风险 7月1日起停牌

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暴风集团：股票存在被暂停上市及终止上市风险 7月1日起停牌

2020-06-30 21:42 · 稿源：站长之家

暴风集团(300431) 6 月 30 日晚间公告，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。根据规定，公司股票将于 7 月 1 日起停牌。深交所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

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