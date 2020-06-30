暴风集团：股票存在被暂停上市及终止上市风险 7月1日起停牌

暴风集团(300431) 6 月 30 日晚间公告，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。根据规定，公司股票将于 7 月 1 日起停牌。深交所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
暴风集团(300431) 6 月 30 日晚间公告，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。根据规定，公司股票将于 7 月 1 日起停牌。深交所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
【TechWeb】6月5日，暴风集团对外发布公告称，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，未能在法定期限内披露2019年年度报告。根据相关规定，上市公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告，深交所可以决定暂停公司股票上市。公告称，截至目前，公司现有员工无法承担 2019 年业绩预告、业绩快报和 2020 年第一季度业绩预告、第一季度报告的编制工作，公司无法按相关规则的要求披露 2019 年业绩预告、业绩快报
5 月 26 日，暴风集团创出上市 5 年来股价历史新低点1. 33 元/股。随后，暴风集团连续六日涨停，股价涨幅高达93%，接近翻倍。
今日，暴风集团开盘跌停，股价报1. 77 元。昨日晚间，暴风集团发布公告称，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，预计无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。公司股票将于 7 月 1 日起停牌。
近日暴风集团的股价连续多天暴涨，暴风的股价从 5 月 26 日盘中创出上市 5 年来的历史新低点1. 33 元/股后，之后连续8 个交易日暴收 6 个涨停，截至到6月4日股价涨幅高达93%。
自从暴风集团5月20日发布公告，因公司未按期披露定期报告，证监会决定对公司进行立案调查。这家公司就被认为即将退市，但就在5 月 26 日开始，暴风集团的股票一路飙升，在8天之内一共上涨了93%，其中有6天更是直接涨停。
截至目前，暴风集团跌停，报2. 31 元，总市值7. 61 亿元。5 月 26 日，暴风集团创出上市 5 年来股价历史新低点1. 33 元/股。随后，暴风集团连续六日涨停，股价涨幅高达93%，接近翻倍。
昨日，今日，蓝色光标发布公告称，股东没有与字节跳动有过关于收购蓝色光标的正式洽谈，也没有就收购事项达成任何意向。
【TechWeb】6月18日消息，暴风集团发布公告称，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，预计无法在2020年6月30日前披露2019年年度报告。根据深交所相关规定，公司股票将于2020年7月1日起停牌， 届时公司股票将停止交易，目前距离停牌日期剩余6个交易日。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公告显示，公司正被中国证监会立案调查，不符合发行股份购买资产的条件。2019 年 9 月 16 日
近日，暴风集团公告称，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，预计无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告以及 2020 年第一季度业绩预告与季报，而根据创业板的相关规定，公司股票将于 7 月 1 日起停牌，届时公司股票将停止交易。
前些年的男用成人玩具市场一直是日系品牌的天下，随着中国成人玩具生产技术、设计研发的逐步发展，许多国内情趣品牌也逐渐脱颖而出，以雷霆暴风为首的飞机杯品牌凭借其智能化的设计和新颖独特的功能，在日系及国际品牌的高压之下，一路逆袭成长，2018~ 2019 连续两年成为中国情趣品牌零售额的第一名，成为国民心中赞不绝口的智能飞机杯品牌。一、以现阶段口碑爆棚的智能飞机杯A380 三代为例，A380 头等舱式的性爱体验，为了满足无?
6月18日晚，暴风集团发布公告称，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，预计无法在6月30日前披露2019年年度报告，现有员工无法承担2019年业绩预告、业绩快报和2020年第一季度业绩预告
6 月 13 日 10 点，贾跃亭持有的 2210 万股 “乐视网”无限售流通股正式开拍，起拍价为 5547.1 万元，相当于每股 2.51 元。截至 6 月 14 日 10 点拍卖结束，因未有人报名出价而流拍。
据此前外媒报道，美国法院已经正式通过贾跃亭的个人破产重组申请，直接解除了他在美国的个人债务。6 月 14 日上午 10 时，据京东拍卖网显示，乐视网创始人、大股东贾跃亭持有的 2210 万股乐视网无限售流通股第一次拍卖宣告流拍，起拍价为5547. 1 万元。
今日，乐视网开盘跌停，股价报1. 52 元，总市值为60.64亿元。昨日，乐视网发布公告称，公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2020 年 6 月 5 日，退市整理期首日的开盘参考价为1. 69 元，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2020 年 7 月 20 日。
股份公司(东方集团张宏伟)主营业务为现代农业及健康食品产业,主要业务包括品牌米的生产、销售,品牌豆制品、油脂的生产销售,农产品收购、仓储、加工、销售等。2019年度,股份公司重点推进农业供应链平台建设、品牌建设和零售业务,油脂加工销售业务也实现良好的经济效益;公司现代农业及健康食品产业主营业务收入124.62亿元,同比增长35.68%;其中,品牌米实现销售收入6.82亿元,同比增长214.59%,油脂业务实现销售收入35.76亿元,同比增长18
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6月16日-6月18日，由上海市经信委、市商务委、市市场监管局共同举办的“上海制造佳品汇 ”活动在上海国际时尚中心盛大启幕。600平方米的生活场景沉浸式“超级会客厅”面向全球潮人买手开放，沪上新锐潮牌、传统老字号在这里华丽亮相、C位出道。上美集团旗下科技护肤领先品牌韩束、中国“膜”王品牌一叶子受邀参展。擦亮“上海制造”品牌，引领消费新潮作为今年“五五购物节”的压轴大戏， “上海制造佳品汇 ”以 “设计赋能产业，?
6 月 14 日，京东拍卖官网显示，贾跃亭持有的 2210 万股“乐视网”无限售流通股已于 6 月 13 日 10 时至 6 月 14 日 10 时进行拍卖，起拍价为5547. 1 万元，相当于每股2. 51 元。截至拍卖结束，共1. 45 万人围观， 0 人报名， 0 人购买，最终本次拍卖流拍。
【TechWeb】6月10日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，电动汽车制造商特斯拉的大股东、传奇投资人罗恩?巴伦（Ron Baron）发推文称，希望获得更多的资金来购买更多的特斯拉股票。他认为，特斯拉还有10倍的增长空间，这表明该股的增长期远未结束。 在巴伦发表上述言论的前一天，也就是当地时间周一，特斯拉股价突破900美元大关，飙升至历史新高，这主要是受其在中国的销售业绩和乐观情绪的推动。周一，中国乘联会（简称CPCA）公?
【TechWeb】6月16日消息，针对美的集团君兰生活村闯入者是“美的供应商”的传闻，美的在微博回应称，有人在社交媒体上故意捏造事实，对于不实信息的编造者和传播者，美的集团保留追究其法律责任的权利。公司方面还表示，美的集团与供应商一直有着良好的合作关系，结款周期优于行业水平，并由美的旗下的资金中心统一结算支付。
使用NFC手机开公交卡、轻松刷卡乘车已经不是什么稀罕事儿，而为了鼓励大家开卡刷卡，不少手机厂商也经常推出0元开卡的优惠，尤其是小米，不仅仅支..
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今晚，老干妈发布声明称：经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广合作协议》，且我司从未与腾讯公司..
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腾讯、老干妈辣酱，原本两个没什么关系的企业今天一起上了头条，腾讯申请冻结了老干妈公司名下1624万元的财产，原因是欠下广告费不还。今晚老干妈..
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DoNews 6月30日消息（记者 吴丽）6月29日，“中消协点名得物App”相关热搜内容，以及中国消费者协会在其发布的《“618”消费维权舆情分析报告》一..
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