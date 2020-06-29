企查查起诉天眼查不正当竞争 索赔500万

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息：今日，企查查发布《关于起诉天眼查不正当竞争的公告》称，长期以来，天眼查通过虚假及引人误解的商业宣传，欺骗、误导公众，给企查查及其他市场经营者造成了严重损失。

企查查正式宣布，已向苏州市中级人民法院就天眼查涉嫌不正当竞争提请民事诉讼，要求天眼查方面立即停止在商业宣传中使用“财政部所设国家中小企业发展基金旗下”、“国家中小企业发展基金旗下”、 “官方备案企业征信机构”、“中国唯一一个开放式企业信息查询平台”等误导性用语，并请求被告方赔偿经济损失人民币500万元。

据悉，去年 7 月，因认为“企查查”使用相似广告语，“天眼查”曾要求索赔 520 万元。

因认为苏州朗动网络科技有限公司运营的“企查查”使用其运营的“天眼查”广告语即“查公司，查老板，查关系”进行宣传，“天眼查”运营商北京金堤科技有限公司将“企查查”运营商苏州朗动网络科技有限公司诉至法院，要求其立即停止侵权并赔偿经济损失520. 45 万元。

原告北京金堤公司诉称，其成立于 2014 年 10 月，旗下拥有一款自主研发的商业安全工具-天眼查，可以查询商业主体、个人、商业关系等。北京金堤公司于 2014 年 11 月首创“查公司，查老板，查关系”这句广告语，随后在北京、上海、广州等全国各地城市，投入了近两亿的资金，通过地铁广告、微信推送、影视植入等线上、线下方式，大范围地宣传和推广天眼查“查公司，查老板，查关系”的核心功能，这句广告语已与“天眼查”工具形成了特定的、固定的联系。

后北京金堤公司调查发现，苏州朗动在通过媒体发文、电梯间商业广告等途径为自己的产品做宣传时，采用了与“天眼查”整体相似的广告装潢设计，包括同样使用蓝色作为背景色、白色作为广告字体色，广告主画面都是一名自然人配以夸张、迷茫等表情，更重要的是将“查公司，查老板，查关系”这句广告语用在自己的广告宣传中，给其造成了严重的经济损失。