花呗新举措：大学毕业三年内的职场新人可申请提额及分期免息支持

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 花呗最新资讯 > 正文

花呗新举措：大学毕业三年内的职场新人可申请提额及分期免息支持

2020-06-24 17:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息：花呗昨日宣布一项新的举措，为大学毕业三年内的年轻人推出提额和分期免息的政策，帮助年轻人更好的成长。

毕业生可以在支付宝端内通过专题页面申请提高花呗额度，就有机会获得 1000 元左右的提额，来缓解初入社会面对的交通、租房等支出压力。在分期免息方面，花呗联合了数百家教育培训机构，投入上亿元为毕业生在IT培训、外语培训、公考学习等领域提供继续教育服务。另外，考虑到毕业生找工作等出行需求，花呗联合飞猪还提供了机票分期免息支持。

微信图片_20200624170834.jpg

据花呗相关负责人介绍，花呗这次新举措的对象包括已经毕业、年龄在 25 岁以内的毕业生，缓解年轻人初入社会的一部分压力。“总人数在3000万左右。”

受疫情影响，今年被冠以“最特殊毕业季”的称号。但是，找工作、租房、继续教育等依然是这届毕业生需要面对的问题。

来自上海财经大学的小王刚成功入职了一家外资公司，但这家公司对英语要求很高，小王想在口语上有所突破，但攒齐 1 万多元的培训费，需要花费一段相当长的时间，花呗在教育行业的分期免息正好帮他解决了燃眉之急。“学费平摊到 12 个月就负担的起了。”

选择花呗或分期支付已经成为年轻一代特有的理财和财务规划方式。据统计，80%的 90 后会将收入先用于余额宝等赚取收益，消费支出先用花呗等工具。在能负担的消费额度内，尽可能减少现有资金占用，将资金更有效的利用。数据显示， 90 后每月在余额宝里攒的钱，平均是花呗账单的4. 5 倍。

网友热搜:

蚂蚁花呗人工客服电话花呗套现会被抓么蚂蚁花呗额度最高多少花呗额度怎么快速提花呗双十一钥匙支付宝花呗下载安装花呗立减10元便宜几次花呗积分兑换提现额度花呗花呗自己套现最新方法
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 八维为广大学生的梦想发力 造就优秀学生

    职业教育是培养产业技术人才的教育，是广大青年打开通往成功成才大门的重要途径，也是提升就业、服务民生的教育。八维宿迁校区以立德树人为根本办学宗旨，致力于培养学生成为社会急需的信息类工程技术人才，努力为学生高质就业提供保障。最近，江苏省教育厅发布通知表彰2020年职业学校省级“三创”优秀学生、优秀学生干部先进班集体。八维宿迁校区学生荣获省级“三创”优秀学生、先进集体其中八维宿迁校区18级通信技术02班的王枝博

    在线教育

  • 花呗投入10亿元助力商户分期免息 专家：可助力恢复经营生产

    近日，花呗针对疫情后首个天猫“618”的免息计划出炉。据了解，花呗在此次“618”中将为 1000 万种以上的商品开通分期免息，通过分期利息减免、“超级分期”等举措，为消费者提供优惠及便利，拉动商家恢复生产和经营，促进消费市场复苏。

    花呗 分期免息 企业复工

  • 3000万大学毕业生可领 花呗送礼包：人均提额1000元

    离开象牙塔踏足社会，大学毕业生将开启全新的生活，为了让他们更好的适应“社会的毒打”，花呗决定推出一款“青年礼包”。6月24日，支付宝宣布，花呗要给刚毕业两三年的朋

    3000万 毕业生 花呗

  • 支付宝花呗买2吨黄冈密卷赠高一学生 网友：这份爱好沉重

    支付宝官微这则介绍微博的评论中出现了家长呼唤学习资料的声音，花呗产品经理决定买 2 吨黄冈密卷送给孩子们。

    支付宝 支付宝花呗 黄冈密卷

  • 支付宝花呗买2吨黄冈密卷赠高一学生 网友：这份爱好沉

    花呗覆盖的领域越发广泛，根据支付宝介绍，目前全国已有 12000 多所学校接入花呗分期，从幼儿园到中小学、中职学校，不仅学费，住宿费、伙食费、校服等杂费也都能分期。

    支付宝 花呗 黄冈密卷

  • 雷军不主张大学生创业：最痛苦的是没钱 很容易走向邪路

    近日，雷军在回答网友“创业中遇到的难题”的提问时表示，在第一次创业的时候因为四个学生创业，没钱发不起工资，也吃不上饭，其中有一个同学号称自己打麻将很厉害，我们就派他去和餐厅的老板打麻将，然后赢了非常多的饭票，我们在创业的那几个月都是吃他赢来的饭票。

    雷军 小米 金山

  • 雷军不主张大学生创业：没钱最痛苦 很容易走上邪路

    大学生适合创业吗？要不要创业？多年来一直走在创业路上的雷军给出了自己的答案。近日，雷军在回答网友提问“创业中遇到的难题”时表示，第一次创业四个学生没钱发不起工资，吃不上

    雷军 大学生 创业

  • 美团版花呗 “月付”将于29日正式上线

    据Tech星球报道，试运营近一年的美团版花呗“月付”将于 5 月 29 日正式上线，主打美团消费场景内的叠加优惠权益和先享后付体验。

    美团 花呗 月付

  • 英派斯助力大学生体质健康，为高考学子划上健康起跑线

    2020 年，对于每个高三学子来说注定是不平凡的一年。由于不可抗力因素，教育部发布正式通知将高考延期一个月举行，而战线的拉长意味着高三学子们的压力也随之增大。在高强度的学习压力之下，个人的运动锻炼也随之减少，不少高三学子们都将锻炼身体的计划放在了大学生活之中。英派斯，这所国内知名健身器材企业，深知青年是决胜未来的关键，是祖国的希望。英派斯一直走在为中国大学生健康赋能的道路上，为多所高校提供了优质健身器?

    体质健康 英派斯

  • 大学生信息菌”自媒体权重排名，做自媒体怎么从零开始？

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。大学生信息菌是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为0，综合排名位列1029766名，教育分类排名位列31885名，领先了7.8%的百家号。 大学生信息菌百家号概况 大学生信息菌的简介为考试资料，网课指导，必备技能，时事简评等，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的

    大学生信息菌 大学生信息菌百家号 大学生信息菌头条

  • 叮咚买菜今年计划招聘超1000名应届大学生

    今日，叮咚买菜招聘相关负责人表示：“今年我们计划招聘超 1000 名的应届大学生，是去年同期的 30 多倍。”此次叮咚买菜校园招聘，主要面向 2020 年毕业的全日制在校生。校园招聘的岗位主要分专业类和业务综合类两大方向。

    叮咚买菜

  • 2020年度全球大学生集群竞赛将在线举办

    2020 年 6 月 4 日，中国，北京--致力于推广高性能计算(HPC)和人工智能(AI)教育的非盈利组织国际高性能计算和人工智能咨询委员会（HPC - AI Advisory Council， 简称HPCAIAC），携手欧洲主要高性能计算论坛ISC（国际高性能计算大会ISC 2020）的组织者ISC组委会近期宣布， 原计划在ISC会议期间举办的三天现场活动， 2020 年ISC-HPCAIAC学生集群竞赛 (SCC)，将以在线竞赛方式举行。在新加坡国家超级计算中心(NSCC)的大力支持下，来自

  • 教育部副部长翁铁慧调研58同城：持续做好大学生就业服务 做企业与毕业生的纽带

    为切实做好高校毕业生稳就业工作，今年初，教育部推出“ 24365 校园联合招聘服务”，携手中华英才网等线上招聘平台，助推毕业生充分高质量就业。该项目运行一段时间以来，取得了突出效果，服务众多毕业生在线谋求心仪工作。 6 月 2 日，教育部副部长翁铁慧、教育部高校学生司司长王辉、全国就业指导中心副主任宁小华等相关领导一行到 58 同城调研指导工作，了解 58 同城、中华英才网在线招聘服务情况，对企业线上招聘促进人岗匹配

    58同城

  • 董明珠称格力坚决不裁员 今年还要招5000名大学生

    格力电器董事长董明珠在近日接受媒体采访时表示：今年受疫情影响，很多企业都在裁员，格力电器也面临相同的压力，第一季度营收下滑，但我们不仅不裁员，还要再招 5000 名大学生。

    董明珠 格力 董明珠称格力坚决不裁员

  • 美团版花呗“买单”将于5月29日正式升级为“月付”

    据美团APP公告显示，美团版花呗“月付”将于5月29日正式上线。去年9月，有媒体报道称，美团APP上线了一款新型信用付产品“买单”，产品模式上对标蚂蚁花呗，额度根据个人账户资质有所差别，分别有 500 元、 1000 元及 1500 元等。

    美团 花呗 月付

  • 面向全球高校大学生 2020虎牙小程序技术挑战赛正式上线

    5 月 22 日， 2020 虎牙小程序技术挑战赛正式官宣上线，并向全球高校在校生开启报名通道。该竞赛是由广州虎牙科技有限公司主办，腾讯云、华为、阿里云赞助支持，基于虎牙小程序开放平台的创新应用开发设计的技术类竞赛，旨在通过竞赛的方式提升高校学生的小程序应用设计和开发能力。主办方为参赛者们准备了丰厚的奖金的同时，还准备了与技术大牛交流学习的机会，以及技术相关的工作、实习通道。相较于第一届的单一小程序比赛，此次

    虎牙小程序 虎牙小程序技术挑战赛

  • 抖音推高校专属毕业特效 学生可与母校“云合影”

    6月，国内各大高校相继迎来了“毕业季”。受新冠肺炎疫情影响，今年毕业季不少师生、同窗难以相聚，只能“云答辩”、“云毕业”。为了弥补众多毕业生的遗憾，抖音联合北京大学、中国人民大学、浙江大学等近四十所高校，发起“全国高校云毕业贴纸”活动。基于抖音特效开放平台提供的能力，高校自主创作专属的毕业贴纸，融入本校的地标建筑等文化元素，传递高校对于毕业生真挚的祝福。毕业特效有“纪念册”

    抖音 高校 毕业生

  • 小店数字转型催生人才缺口新增30%，支付宝服务商：优先面向大学生

    一边是“史上最难”的874万高校毕业生，一边是提供中国超八成就业岗位的数千万中小微企业。支付宝大力推动之下的服务业数字化转型，让“全国最多”帮助“史上最难”成为了可能。

    支付宝 人才缺口 大学生

  • 龙岗区人力资源局举办新闻发布会推介东进杯大学生创业大赛

    6 月 22 日上午，深圳市龙岗区“东进杯”大学生创业大赛新闻发布会在龙岗智慧中心多功能厅召开。龙岗区人力资源局党组书记、局长毛冬宝同志在会前与应邀参会的新闻媒体记者进行了会谈交流。区人力资源局副局长刘泉同志主持发布会，副局长刘柳红同志介绍了大赛组织情况，主办方还回答了记者提问。刘柳红同志介绍了大赛的举办背景和总体安排。她指出，龙岗区大力实施“双核引领、多轮驱动”战略，主动融入粤港澳大湾区建设，在经济实

    人力资源 大学生创业大赛

  • 58同城助力湖北举办“百企万岗”网信企业大学生就业招聘月 全力以服稳就业

    为了落实“六稳”、“六保”工作要求，进一步做好大学生就业促进工作， 6 月 19 日- 7 月 18 日， 58 同城携手湖北省委网信办、省教育厅、省人社厅、省经信厅、武汉市委网信办等部门，举办“百企万岗”网信企业大学生就业招聘月活动。此次活动以“E路同行·职等你来”为主题，通过开展线上网络双选会，精准对接企业平台和湖北高校应届毕业生，以优质高效的就业服务为毕业生充分就业保驾护航。 在为期 1 个月的“百企万岗”网信企?

    58同城 百企万岗
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM