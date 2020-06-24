花呗新举措：大学毕业三年内的职场新人可申请提额及分期免息支持

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息：花呗昨日宣布一项新的举措，为大学毕业三年内的年轻人推出提额和分期免息的政策，帮助年轻人更好的成长。

毕业生可以在支付宝端内通过专题页面申请提高花呗额度，就有机会获得 1000 元左右的提额，来缓解初入社会面对的交通、租房等支出压力。在分期免息方面，花呗联合了数百家教育培训机构，投入上亿元为毕业生在IT培训、外语培训、公考学习等领域提供继续教育服务。另外，考虑到毕业生找工作等出行需求，花呗联合飞猪还提供了机票分期免息支持。

据花呗相关负责人介绍，花呗这次新举措的对象包括已经毕业、年龄在 25 岁以内的毕业生，缓解年轻人初入社会的一部分压力。“总人数在3000万左右。”

受疫情影响，今年被冠以“最特殊毕业季”的称号。但是，找工作、租房、继续教育等依然是这届毕业生需要面对的问题。

来自上海财经大学的小王刚成功入职了一家外资公司，但这家公司对英语要求很高，小王想在口语上有所突破，但攒齐 1 万多元的培训费，需要花费一段相当长的时间，花呗在教育行业的分期免息正好帮他解决了燃眉之急。“学费平摊到 12 个月就负担的起了。”

选择花呗或分期支付已经成为年轻一代特有的理财和财务规划方式。据统计，80%的 90 后会将收入先用于余额宝等赚取收益，消费支出先用花呗等工具。在能负担的消费额度内，尽可能减少现有资金占用，将资金更有效的利用。数据显示， 90 后每月在余额宝里攒的钱，平均是花呗账单的4. 5 倍。