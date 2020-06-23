腾讯与天津达成战略合作 将建超大规模数据中心

20 年代一开年，就将全球的经济来了个大洗牌。事实证明，那些关门大吉的作坊、门店、品牌是根本立不住脚的。而在这场“风暴”中存留下来的，注定是多元化兼具实力的大品牌。所以，加盟创业也要选对品牌。国民护肤品牌——福瑞达善颜，实实在在的为消费者谋福利。不仅没在经济洗牌中倒下，反而异军突起，这背后是福瑞达善颜多年的用心与实力。善颜是山东福瑞达生物工程有限公司旗下量肤定制品牌，该品牌于 2006 年正式创立。善颜以?