腾讯与天津达成战略合作 将建超大规模数据中心

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 快讯 > 腾讯最新资讯 > 正文

腾讯与天津达成战略合作 将建超大规模数据中心

2020-06-23 21:06 · 稿源：站长之家

在第四届世界智能大会上，腾讯宣布与天津达成战略合作，并将在天津滨海新区新建超大规模数据中心据了解，该项目占地面积约 280 亩，共容纳 30 万台服务器，将是目前华北地区单期规划规模最大的超大型绿色节能数据中心之一。


网友热搜:

天下x天下腾讯版腾讯副总裁都有谁腾讯云音视频腾讯会员账号密码2019腾讯投资负责人是谁腾讯云计算招聘腾讯视频腾讯爱好者官网腾讯官网qq号申请腾讯vip
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 为什么快手要投资百亿自建数据中心

    在快手前，华为、阿里和苹果等公司的 11 个数据中心项目已在乌兰察布落地，总投资规模达到 357 亿元，服务器规模 150 万台，“南贵(阳)北乌(兰察布)”的数据中心格局已经形成。快手百亿投资数据中心，将进一步促进乌兰察布大数据产业发展，给当地在GDP、招商、就业、城市建设规划与税收上带来直接好处。作为视频与AI头部企业，快手在乌兰察布的数据中心也将专用于大数据与AI，因此将给当地大数据产业带来更多想象空间。

    快手 数据中心 快手投资

  • 镜像网络MW发起的分布式数据中心（DDC）获官方认可！

    2020 年 6 月 2 日，中国通信工业协会IPFS专委会发文称已与神州数码共同布局分布式数据中心（DDC），并称本次的战略合作，旨在能够为全国分布式数据中心建设提供一体化解决方案。神州数码系统集成服务有限公司，做为上市公司神州数码信息服务股份有限公司的全资公司，是神州信息系统集成业务和技术服务的重要承载者。中国通信工业协会IPFS专委会此次发文大幅引用由镜像网络MW发起的分布式数据中心DDC，并大加称赞认可镜像网络MW分?

    镜像网络 分布式数据中心

  • 考拉海购已从网易数据中心、网易云迁移至阿里云

    今日，考拉海购宣布，已经完成从网易数据中心、网易云向阿里云的100%迁移工作。迁移完成后，考拉海购每年将节省成本近 2000 万元，同时计算性能提升20%。

    考拉 考拉海购

  • 快快网络数据中心：向云网融合、绿色节能、降本增效等方向积极探索

    数据中心作为信息高速公路的核心节点，其对数字经济时代的价值已经被广泛认同，近些年来获得了突飞猛进的发展。数据显示，2019年中国数据中心数量大约有7.4万个，大约占全球数据中心总量的23%。预计到2030年，全球数据原生产业规模量将占整体经济总量的15%，而中国数据总量将超过4YB，占全球数据量30%，数据中心将成为新一轮互联网企业竞争力的新内涵。在国家提出“新基建”政策后，数据中心更是迎来了发展的战略转折点。作为数据?

    快快网络 数据中心

  • 快手首个超大规模数据中心落地乌兰察布 投资达百亿

    6 月 6 日上午，快手智能云大数据中心项目签约仪式在快手总部举行。该项目宣布落地内蒙古乌兰察布市，投资达百亿元，预计明年投入使用。乌兰察布市委书记杜学军、市长费东斌，快手科技创始人兼CEO宿华、CTO陈定佳等出席签约仪式。乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数据中心，也是国内最大的专门为“大数据、人工智能”建设的数据中心。据悉，该数据中心体量在业内仅次于腾讯、阿里巴巴，将由快手技术团队自主研发?

    快手 数据中心 超大规模数据中心

  • 快手投资百亿 将在乌兰察布首个超大规模数据中心

    快手宣布，投资百亿在内蒙古乌兰察布市建数据中心，该数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数据中心，也是国内最大的专门为“大数据、人工智能”建设的数据中心。快手CEO宿华在签约仪式上表示， 通过落地大数据中心，快手将切实推动内蒙古自治区数字经济发展。

    快手 快手投资 快手数据中心

  • 深信服助力广西医科大学构建新一代云数据中心

    学校有一座云化数据中心是一种怎样的体验?“最近选课系统不像以前那样卡顿了,学校图书馆资源、教学资源、一卡通系统都可以在学校网站统一查询,只需进入一个网站就能在PC端或移动端查询全部信息,缴费也不用去排队,轻松了很多。”来自广西医科大学,刚刚完成选课的学生李明这样说道。“我觉得信息化方便了师生教学,在深化原有教学范式改革的基础上,使更多混合教学模式成为可能,疫情也让线上教学广泛应用起来。”广西医科大学的张老师?

    深信服 云数据中心

  • 响应新基建建设，网银互联启动通航数据中心二期，助力区域航天产业发展

    伴随着互联网行业的继续快速发展，以及5G时代的到来，在“十三五”末，市场对云计算、数据中心的需求将继续呈现出指数型的涨幅。近日，MDC通航云计算数据中心二期即将落成，预计在2022年全部落成。 2019年年末，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，针对“加快构建新一代信息基础设施，推动信息基础设施达到世界先进水平，建设高速泛在信息网络，共同打造数字长三角”进行战略部署，这给IDC产业及其相关?

    网银互联

  • 工信部副部长辛国斌：建设好工业互联网大数据中心

    DoNews 6月15日消息（记者 程梦玲）工信部消息，6月12日，工信部副部长辛国斌赴中国工业互联网研究院调研。辛国斌要求重点做好以下几方面工作：一是建设好工业互联网大数据中心，通过工业互联网汇聚、处理、分析、共享和应用各类数据资源。二是服务好垂直行业应用。三是积极探索工业互联网在节能环保等方面的应用，做好节能监测和行业解决方案。辛国斌最后强调，要广泛吸纳高层次人才，做好国外人才引进，打造高水平专业团队。

    工信部

  • 央视报道快手智能云大数据中心落地乌兰察布 全力支持内蒙古新基建布局

    大数据中心作为“新基建”七大领域的重要组成，正在为我国经济增长提供新动力，相关领域及产业链动态持续受到央视等权威媒体关注。“今天，投资达百亿元的智能云大数据中心项目落地内蒙古乌兰察布市，该项目共计占地约 500 亩、容纳 30 万台服务器，预计明年投入使用。项目建成后，将支撑企业大数据、人工智能等核心技术平台，为企业长期发展提供充裕的资源保障。” 6 月 6 日晚，央视一套《晚间新闻》栏目报道了快手首个超大规模?

    快手智能云 大数据中心

  • 数据库性能不好？有了腾讯云数据库SQL Server 狗子教你做运维

    腾讯云数据库SQL Server的性能和性价比均居行业首位，全新推出的48核384GB超高规格新实例的TPM达到340万，打破了腾讯云自身保持的行业性能记录。

    数据库性能 腾讯云

  • 腾讯入股资管数据中台与应用系统服务商迅策科技

    DoNews6月22日消息（记者 吴丽）天眼查数据显示，近日，深圳迅策科技有限公司发生工商变更，新增多位股东，其中之一为深圳市腾讯产业创赢有限公司。此外，注册资本也由此前的约5739.6万人民币，新增至约6919.4万人民币。深圳迅策科技有限公司成立于2016年4月，法定代表人为耿大为，公司经营范围包括计算机系统集成；网页设计；计算机、办公设备自动化、电子产品、数码产品及周边配件的技术开发、咨询与销售；产品嵌入式软件的研发?

  • 客服部门=成本中心？用鱼塘多销，“秒变”利润中心

    长期以来,客服部门被认为是成本中心。事实上,随着新技术的不断革新,新型的智能客服中心早已今非昔比:一方面,它不断模糊销售与客服的边界,承担更多的获客角色,从前台工具转型业务中台;另一方面,智能客服作用越来越重要,甚至直接关乎企业的成败。鱼塘多销智能客服系统,就是新一代智能客服的卓越代表,更加关注线上转化和服务效率优化,为企业低成本获客、业绩增长赋能,让客服中心不再是成本中心,“秒变”利润中心!01让流量更精准“分流

    客服部门 成本中心

  • 大手笔！腾讯长三角人工智能超算中心开工 预估投资超过450亿元

    腾讯长三角人工智能超算中心及产业基地昨天在松江区举行开工仪式，从项目签约到土地摘牌仅用了 58 天，预估投资超过 450 亿元，占地 236 亩，拥有办公楼约 5 万平方米。

    超算中心开 腾讯 腾讯人工智能

  • 数据科学教学如何开展，工具、算法、数据同样重要

    近几年，数据科学与大数据技术专业如井喷式增长，越来越多人将数据科学专业作为报考的选择和择业的方向，数据科学专业的学科评估也逐渐形成体系。众所周知，数据科学是一个研究领域，涉及通过使用各种科学方法，从结构化或非结构化数据中提取知识，从原始数据中发现隐藏的模式，将业务问题转换为研究项目，然后将其转换回实用的解决方案。可以说，数据是当今世界的石油，借助合适的工具，技术，算法，我们可以使用数据并将其转换为

    数据科学 数据算法

  • 善颜肌肤管理中心，加盟就选实力品牌！

    20 年代一开年，就将全球的经济来了个大洗牌。事实证明，那些关门大吉的作坊、门店、品牌是根本立不住脚的。而在这场“风暴”中存留下来的，注定是多元化兼具实力的大品牌。所以，加盟创业也要选对品牌。国民护肤品牌——福瑞达善颜，实实在在的为消费者谋福利。不仅没在经济洗牌中倒下，反而异军突起，这背后是福瑞达善颜多年的用心与实力。善颜是山东福瑞达生物工程有限公司旗下量肤定制品牌，该品牌于 2006 年正式创立。善颜以?

    小而美 品牌推广

  • 被“冷落”的东欧正崛起为新创业中心 能成“欧洲硅谷？”

    悉尼科技大学(UTS) 副教授彼得·麦格劳(Peter McGraw)认为，硅谷是所有这些技术变革的中心。这里有 2000 多家科技公司，包括谷歌、Facebook和Airbnb，这里是真真正正创业世界的中心。”

    欧洲 欧洲创业 硅谷

  • 蓝光地产：以客户为中心，打造最舒适的住房体验

    2020 年，是极其不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情，让 2020 的春天猝不及防。也是地产行业去旧革新的转折点。困难既是挑战也是机遇，蓝光地产认为:疫情考验后，物业将成为购房重要衡量标准。确实，蓝光地产在疫情期间打造的“无接触服务”上，得到了广大业主的认可。四川蓝光和骏实业有限公司(以下简称:蓝光地产)成立于 1990 年，系四川蓝光发展股份有限公司全资子公司。目前，蓝光地产确立了以“人居蓝光”+“生命蓝光“为顶

    蓝光地产 住房体验

  • 为什么又是腾讯

    20 年前那个春天，互联网泡沫破灭的时候，中国第一代互联网公司经历了生死一线，搜狐、网易差点没能上市；要不是融资及时到位，腾讯、阿里、百度可能就会成为炮灰。但谁能想到， 20 年前需要“天救”的那批“野生”创业者，在 20 年后成了国家经济战略的关键执行者。在今年的政府工作报告中，李克强总理提到，电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，会继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。这

    腾讯 腾讯公司 产业互联网

  • 迪士尼英语中心关停 免费在线课程今日起停止

    今日，迪士尼英语发布了《致迪士尼英语学员及家长的一封信》称，全国迪士尼英语中心自2020年1月以来一直未开放。经过慎重考虑后，公司决定将不再重新开放迪士尼英语中心。

    迪士尼 迪士尼英语 出行
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM