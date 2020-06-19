微信：被删除微信支付记录可找回 微信支付账单可自主导出

最近，微信支付分全面开放！每个微信用户都拥有自己的一个分数值，且每月根据综合数据更新一次。达到一定的分值门槛，用户即可享受超千项便捷服务。微信支付分之前就已经有了，现在是面向全体用户开放。微信支付分主要是从身份特征、支付行为和信用历史三个维度来综合评估个人信用得出，每个人都有自己的分数值，每个月也会根据个人的综合数据更新一次。