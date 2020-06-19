微信：被删除微信支付记录可找回 微信支付账单可自主导出

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微信：被删除微信支付记录可找回 微信支付账单可自主导出

2020-06-19 19:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息：今日，针对网友“如何找到被删除的微信支付记录”一问，微信官方表示，可以找回，通过自主导出微信支付账单即可。

具体方法为：

方式一：用户可打开微信，点击支付-钱包，点击右上角账单-常见问题，点击下载账单。

640_爱奇艺.jpg

方式二：用户可打开腾讯客服公众号，输入“导出微信支付账单”。

QQ截图20200619192234.jpg

微信称，“微信账单”的作用包括了：帮助个人对账、银行贷款、出国签证、当做诉讼材料等。

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