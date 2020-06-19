瑞幸咖啡：Tianruo Pu辞去独立董事职位

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瑞幸咖啡：Tianruo Pu辞去独立董事职位

2020-06-19 19:04 · 稿源：站长之家

据彭博消息，今日，瑞幸咖啡发文称，Tianruo Pu辞去独立董事职位。

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