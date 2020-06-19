瑞幸咖啡：Tianruo Pu辞去独立董事职位

据彭博消息，今日，瑞幸咖啡发文称，Tianruo Pu辞去独立董事职位。
据彭博消息，今日，瑞幸咖啡发文称，Tianruo Pu辞去独立董事职位。
对于有瑞幸员工在某平台上表示“公司开始裁员”的传闻，瑞幸咖啡回应称：个别部门涉及人员的转岗和优化，一些员工离职属于正常的人员流动，主要是在执行 2019 年绩效考核的末尾淘汰机制。
5月19日晚间消息，路透社报道，纳斯达克交易所通知瑞幸咖啡必须摘牌。瑞幸咖啡计划申请举行听证会。瑞幸咖啡自 4 月 7 日停牌至今。而瑞幸咖啡从上市到被面临摘牌仅仅过去一年时间。时间
美股时间6月5日周五，瑞幸咖啡延续上一日的走势，收盘再次暴涨36.05%，报5. 51 美元。该股周五开盘不久即触发熔断机制，恢复交易后涨幅一度超过60%。
5月27日，继昨日瑞幸咖啡股票大涨之后，今天瑞幸咖啡盘前涨幅扩大至50%，截至发稿，涨53.24%。昨日（5月26日）瑞幸咖啡收涨逾53%
继昨日股价涨逾53%后，瑞幸咖啡涨幅继续扩大，盘前一度大涨30%，现涨24.41%，报2. 65 美元。此前，瑞幸咖啡在复牌后已连跌 3 日，累计跌幅超68%。
瑞幸咖啡承认财务造假 22 亿元人民币，股价随之暴跌一度超过80%，触发熔断暂停交易，随后不得不宣布停牌，归家仅为4. 39 美元，市值也只剩下大约 11 亿美元，只有巅峰时期 110 多亿美元的十分之一。
瑞幸咖啡今日恢复交易，盘前大跌50%。
在昨日股价大涨超50%之后，瑞幸咖啡今天美股盘前一度涨逾30%。
瑞幸咖啡周三恢复交易后，美股开盘后暴跌约 40%，盘中跌幅一度达到 45%，至 2.40 美元，为一年前上市以来的最低盘中价格。截至收盘，瑞幸咖啡股价报 2.82 美元，跌幅 35.76%，市值 7.1 亿美元。
美国当地时间瑞幸咖啡在纳斯达克复牌，当天瑞幸咖啡股价暴跌36%，截至收盘，瑞幸咖啡股价报2. 82 美元，跌幅35.76%，市值7. 1 亿美元，而在今年年初瑞幸咖啡的股价曾达到50美元/股。
5月18日晚，幸咖啡发布公告，瑞幸咖啡于 5 月 15 日收到纳斯达克交易所的退市通知，公司计划就此举行听证会，在听证会结果出炉前，将继续在纳斯达克上市，听证会通常安排在听证请求日期后的 30 至 45 天举行。
今日，有大量网友在社交媒体上反映称，瑞幸咖啡APP及小程序出现了宕机的情况，页面显示“线路拥堵，请稍后重试”，此外，部分用户出现了菜单无法显示的情况。
6月15日消息，有网友反映，瑞幸咖啡APP和小程序崩了。官方对此表示，因上周系统升级出现问题，App/小程序崩了。我们正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家。据报道，在4月出瑞幸咖啡小
截止目前，瑞幸咖啡涨幅扩至56.12%，报2.17美元，当前市值为5.46亿美元。
昨日，瑞幸在纳斯达克恢复交易，盘前跌幅一度超过50%，截至昨日收盘，瑞幸咖啡跌幅为35.76%，股价报2. 82 美元，总市值为7. 14 亿美元。
据微博 @沸点视频 报道，日前一位前瑞幸咖啡门店店长李先生（化名）爆料称，瑞幸咖啡为盈利使用过期原料制作饮品，且该现象非常普遍。
美国纳斯达克交易所在5月20日周二表示，计划今天复牌瑞幸咖啡，不过就在昨天纳斯达克还表示要瑞幸咖啡摘牌退市，这仅仅一天内就有如此大的变化，这是怎么回事。
根据Debtwire援引5月6日的法庭文件报道称，瑞幸咖啡董事长陆正耀的旗下公司Haode Investment已经起诉瑞信（瑞士信贷）,要求后者就涉嫌违反一项5. 32 亿美元贷款安排中的职责作出赔偿。
据彭博消息，外媒 Debtwire 援引 5 月 6 日的法庭文件报道称，瑞幸咖啡董事长陆正耀的旗下公司已经起诉瑞信，要求后者就涉嫌违反一项已被加速的 5.32 亿美元贷款安排中的职责作出赔偿。
6月8日，美股今天三大指数集体高开，纳斯达克指数再度刷新历史新高，今年以来累涨10%。瑞幸咖啡盘初跌幅迅速扩大，跌超18%，向下触发熔断。上周五收涨36%。瑞幸咖啡恢复交易后，跌幅超30%。