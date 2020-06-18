申通快递：5月快递服务业务收入18亿元 业务量近9亿票

DoNews 6月9日消息（记者 程梦玲）微信6月1日正式上线了“微信寄快递”小程序，定位是快递寄件服务平台。“微信寄快递”小程序首页内分三个模块——查快递，寄快递和个人的快递订单以及关注的快递等三个功能模块。用户寄快递目前只能选择韵达、中通、百世和京东四个平台，其中费用最低的为中通。在寄快递下单界面，只需要填写相关的收寄信息和邮件信息即可，邮递的物品重量最高为50kg。这是微信继去年3月开放物流助手接口功能后，?