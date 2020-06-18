申通快递：5月快递服务业务收入18亿元 业务量近9亿票

今天，申通快递发布了 2020 年 5 月经营简报。报告显示， 2020 年 5 月，申通快递服务业务收入18. 04 亿元，同比下降0.42%;业务量8. 52 亿票，同比增长42.74%;单票收入2. 12 元，同比下降30.03%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
今天，申通快递发布了 2020 年 5 月经营简报。报告显示， 2020 年 5 月，申通快递服务业务收入18. 04 亿元，同比下降0.42%;业务量8. 52 亿票，同比增长42.74%;单票收入2. 12 元，同比下降30.03%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
DoNews 6月18日消息（记者 吴丽）6月18日，申通快递股份有限公司发布2020 年 5 月经营简报。报告显示，5月快递服务业务收入18.04亿元，同比下降0.42%；完成业务量8.52亿票，同比增长42.74%；快递服务单票收入2.12元，同比下降30.03%
近日，“网传部分快递公司暂停往北京发货”，对此中通和申通两家回应称消息不实， 但时效会有影响。
微信于 6 月 1 日上线了「微信寄快递」小程序，定位快递寄件服务平台。在微信搜索栏搜索「微信寄快递」即可进入该小程序，共设快递查询、寄快递、个人订单跟踪及所关注快递三个功能性模块。那么微信寄快递没有看到单号怎么办?以下是关于微信寄快递的详细介绍。
2018 年，国家邮政局选取安徽、陕西、上海、重庆、浙江、江苏、广东 7 省(市)进行试点物流行业职称，部署加快推进快递工程技术人员职称评审工作。那么如何办理快递职称呢，以下我们来了解下具体的办理方法。
德邦股份在5月24日下午发布公告称，为有效实施确定的发展战略，非公开发行股票，募集资金总额为不超过人民币 61400.00 万元(含人民币 61400.00 万元)。本次公开发行的唯一认购对象为宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(以下简称“福杉投资”)，为韵达股份的全资子公司，三方共同签署了附条件生效的战略合作协议。
今日，北京市快递协会向全市37家快递企业发出行业倡议书，将佩戴安全头盔纳入行业规范要求。快递员承诺，正确佩戴安全头盔，不闯灯越线、不走机动车道、不逆行。
昨日，上海首个停用丰巢快递柜小区自建快递驿站一事，再起波澜，该自建快递驿站被各大快递抵制。对此，中通快递、圆通快递、申通快递、百世汇通和韵达快递的相关负责人表示，建立快递驿站应该是比较专业的，快递包裹入库和出库需要系统记录
DoNews 6月9日消息（记者 程梦玲）微信6月1日正式上线了“微信寄快递”小程序，定位是快递寄件服务平台。“微信寄快递”小程序首页内分三个模块——查快递，寄快递和个人的快递订单以及关注的快递等三个功能模块。用户寄快递目前只能选择韵达、中通、百世和京东四个平台，其中费用最低的为中通。在寄快递下单界面，只需要填写相关的收寄信息和邮件信息即可，邮递的物品重量最高为50kg。这是微信继去年3月开放物流助手接口功能后，?
5 月 24 日下午，德邦快递宣布非公开发行股票，拟募集资金总额为不超过人民币6. 14 亿元。该交易后，韵达股份全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(以下简称“福杉投资”)持有德邦6.5%股份成为德邦第二大股东。这是德邦上市后第一次引入战略投资者，而且还是同行，背后的快递业合纵连横耐人寻味。
韵达股份发布2020年5月快递服务主要经营指标快报，报告显示，5月快递服务业务收入26.46亿元，同比减少4.10%；完成业务量12.99亿票，同比增长49.65%；快递服务单票收入2.04元，同比减少35.85%。
今日，针对“部分快递公司停止向北京发货”的传闻，韵达、顺丰、中通、申通等快递公司的客服人员回应称，消息不实。
今日，菜鸟网络表示，今年天猫 618 快递同比提速30%。全国超 300 个城市的消费者接受了菜鸟和快递公司提供的小时达、半日达和当日达服务，海淘也出现了半日达。
6 月 16 日，为了助力广西的农副产品走出去，极兔速递与广西农垦优选服务平台签署合作协议，在消费扶贫、快递助农等方面达成一揽子合作。广西特色优质农产品众多，然而很多好货却“养在深闺人未识”，面临着“顾客购买难、农民销售难”的困境。极兔速递联手广西农垦优选服务平台，通过智能化供应链体系对进驻平台的商品进行销售，助力脱贫攻坚。在合作启动仪式现场， 400 多种广西垦区优质产品、贫困县扶贫产品通过平台售卖，带动?
一个快递驿站，年入 60 多万!这个世界就是这样：你越是看上去不起眼的行业，越是有你看不清的底蕴。比如说，在没有看到表哥开他的 100 多万的奔驰之前，我永远都不知道做一家快递驿站有多赚钱。
摆摊经济火了，后备箱成了新战场，创富势力层出不穷。但也有不用风吹日晒，就能摆起小摊的新玩法。朋友圈“在线摆摊”成潮流，快递 100 顺势推出“摆摊利器”——全民下单。 据快递 100 个人产品负责人张树芝介绍，全民下单特别适合“在线摆摊”，是一个帮助小微商家在微信生态圈内，快速创建并分享自己的商品信息，解决客户管理、订单管理、物流管理等繁琐问题的一个小工具。目前小微商家的成交方式主要还是建立在信任之上，所以
武汉市邮政管理局官网在5月25日发布消息，武汉市共 36 人获得快递工程专业助理工程师资格，这是武汉首批拥有快递专业职称的人员，该职称评定也填补了物流行业专业技术人员职称评审的空白。
在前几天发布的《大家反对丰巢，真的是差那 5 毛钱吗?》一文中，我们提到菜鸟驿站运维成本相对更低，读者都挺好奇到底是为啥，希望可以展开讲讲。
昨日，国家邮政局发文称，网络上流传“受疫情影响，部分快递公司暂停往北京发货”为谣言。邮政、顺丰、中通、圆通、申通、韵达、百世、德邦、京东物流和苏宁物流等品牌企业称，从未发布过类似通知，目前北京流向的快递仍可正常收寄。不过，受疫情影响，北京少数区域升级管控措施，少部分快件的时效可能会受到一定影响。
据国内媒体报道，近日，微信上线了一款“微信寄据国内媒体报道，近日，微信上线了一款“微信寄快递”小程序，定位是快递寄件服务平台。快递”小程序，定位是快递寄件服务平台。经查，在微信小程序中搜索“微信寄快递”即可直接进入快递服务页面。功能方面，支
近日，微信上线“微信寄快递”小程序，“微信寄快递”小程序分为快递查询、寄快递、我的快递订单、关注的快递等板块。据页面显示，目前用户只可选择韵达、中通、百世和京东四个平台进行邮寄快递，物品重量最高为50kg。