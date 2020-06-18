阿里影业：股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌

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阿里影业：股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌

2020-06-18 21:29 · 稿源：站长之家

6月18日，阿里影业在港交所发布公告称，股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌。

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