阿里影业：股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌

6月18日，阿里影业在港交所发布公告称，股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌。
6月18日，阿里影业在港交所发布公告称，股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌。
电影局备案公示，日本休闲放置系游戏《旅行青蛙》将拍摄电影，备案单位是阿里影业，汤俊担任编剧。该游戏曾在2018年上线，一时间获得了大量网友的关注，成为了当年的一款热门话题游戏。
今天，阿里影业宣布将根据股份奖励计划条款向 338 名获选雇员授出合共约1. 27 亿股奖励股份。 880 万股奖励股份授予 3 名关连承授人，而约1. 18 亿股则授予 335 名非关连承授人。授出事项不会导致发行任何新股份，亦不会对该公司现有股东的股权产生任何摊薄影响。
6月18日消息，阿里文娱今日发布员工信，宣布组织再升级，任命李捷（花名抚剑）为阿里影业总裁，负责阿里影业国内业务，任命戴玮（花名元宝）为文娱COO，负责文娱平台业务部。 另外，阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱CTO兼优酷COO庄卓然（花名南天）调任飞猪总裁，阿里巴巴集团副总裁范驰（花名程咬金）调入阿里文娱，负责OTT和体育业务，不再担任飞猪酒旅及国内生态业务负责人。阿里文娱方面表示，阿里巴巴经济体是一个充
今日，阿里巴巴宣布淘宝 App 在全国 16 城上线“小时达”业务。当消费者搜索特定商品时，搜索结果页将在醒目位置自动跳出“小时达”频道入口，进入频道后，消费者即可找到周边能实现分钟级配送的同款商品。
有消息称：阿里巴巴副总裁，阿里妈妈事业群总裁张忆芬已于5月离职，可能将转做投资。
据晚点LatePost报道，阿里巴巴副总裁，阿里妈妈事业群总裁张忆芬已于 5 月离职，可能将转做投资。截至发稿，阿里方面暂未回应。
富时公布指数季度检讨，富时中国 50 指数纳入阿里巴巴、阿里健康及翰森制药，剔出申洲、新华保险及中交建， 6 月 19 日收市后生效。
近日，阿里巴巴旗下智能搜索APP夸克宣布推出高考频道，提供备考指南、志愿辅导、模拟填报、AI录取预测等免费的一站式信息查询与智能工具。据悉，夸克搜索近日推出的“高考频道”，聚合全面、专业、权威的各类高考信息资讯
当下，政府数字化转型，已成为国家治理体系和治理能力现代化的核心引擎。在刚落幕的全国两会中，如何运用数字化手段解决政府治理中存在的深层次问题，推动数字政府更高水平发展，提升政府治理效能，这些话题备受社会关注。 6 月 9 日， 2020 阿里云线上峰会，阿里巴巴集团副总裁、政务钉钉、数字政务中台、企业智能事业部总经理叶军发表主题演讲《阿里巴巴助力政府数字化转型》，分享了当下数字政府建设进入全要素数字资源开放共享
DoNews6月4日消息（记者 翟继茹）4日，在天猫618的沟通会上，阿里巴巴集团副总裁、天猫消费电子事业部、家装事业部总经理吹雪表示，“天猫已经成为618的绝对主场。”吹雪表示，在1日开售前10小时成交额同比增长了50%。在原本京东的强势品类3C数码方面，天猫方面介绍，苹果、华为、联想等品牌增长速度超过3位数，开售1小时内成交额破1亿。吹雪介绍，厨卫品牌科勒目前预售商品件数和买家数量已接近翻番。此外，以博士和西门子为例，?
小商品城对外发布公告称，为高质量高水平建成世界“小商品之都”，实现实体贸易链数字化，全面提升贸易便利化自由化，让数字贸易更好地推动实体经济发展，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里”）共同出资设立合资公司，并签署合资协议，约定合资公司注册资本为人民币5000万元，公司出资2550万元，持股比例为51%，阿里出资2450万
阿里巴巴表示，截至 3 月 31 日，阿里巴巴经济体累计抗疫投入33. 56 亿元，相关投入仍在进行中。
近日,阿里巴巴集团天猫品牌营销中心联合波士顿咨询公司(BCG)共同发布《数字营销3.0 DeEP品牌心智增长方法论》,首推品牌资产评估体系——DeEP模型。该模型充分结合了BCG的行业经验和阿里巴巴的生态资源,为品牌提供一套实时快速、“品”“效”结合、跨触点可衡量品牌效果的评估体系,帮助品牌打透用户心智提供全面的数字化解决方案,建立数字化品牌资产。阿里巴巴集团副总裁,天猫平台营运事业部总经理 刘博(花名家洛)表示:“我们发布De
凤凰网科技讯 6月15日消息，安徽省政府携合肥等六个地市，与阿里巴巴签署战略合作协议，宣布全面发力数字化。根据协议，安徽与阿里将在创新发展新兴产业、协同打造数字经济发展新高地、推动消费扩容提质、创新合作模式等四方面展开多项具体合作。此外，双方商定建立高层联席会议机制、成立工作专班等，推进协议事项落实。同时，合肥、芜湖、滁州、蚌埠、宿州、黄山等六个地市也在当天分别与阿里巴巴签署合作协议，发挥各自优势和特
今日阿里巴巴宣布，将投入 100 亿元围绕天猫精灵全面布局AIoT及内容生态领域。同时，天猫精灵方面也宣布启动“双百计划”： 100 亿元投入生态建设，年内将与合作伙伴共同推出百款千万级智能产品。
DoNews 6月12日消息（记者 程梦玲）阿里巴巴的全球性科研合作计划AIR启动2020年项目征集。阿里今年开放了12个前沿领域的科研合作，量子技术首次位列其中。根据公开信息，阿里巴巴达摩院在2017年成立量子实验室开展技术攻坚。阿里巴巴表示，将继续向全球顶级高校和科研机构开放经济体的全场景资源。
阿里巴巴内部人士透露，阿里创新业务事业群近期已成立智能搜索业务部，由UC事业部总经理、书旗事业部总经理吴嘉出任负责人，向阿里创新业务事业群总裁朱顺炎汇报。
阿里巴巴 5 月 22 日发布 2020 财年第四季度及全年业绩，数据显示，截至 2020 年 3 月 31 日止的 12 个月里，阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7. 053 万亿元，突破 1 万亿美元。
深圳市爱施德股份有限公司与阿里巴巴共同投资设立的合资公司已完成工商注册登记，名称确定为深圳爱巴巴网络科技有限公司。合资公司将整合双方优势资源，拓展3C数码新品类的线上市场，强化线上产品向线下客户的渗透覆盖，打造成为供应链销售服务网络的运营中枢
百世集团发布公告称，与阿里巴巴香港有限公司签署了一份协议书，向阿里巴巴香港发行并出售 2025 年到期的1. 5 亿美元可转换高级票据，阿里巴巴预计将于 6 月 4 日左右完成该交易。