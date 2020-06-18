阿里影业：股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌

DoNews6月4日消息（记者 翟继茹）4日，在天猫618的沟通会上，阿里巴巴集团副总裁、天猫消费电子事业部、家装事业部总经理吹雪表示，“天猫已经成为618的绝对主场。”吹雪表示，在1日开售前10小时成交额同比增长了50%。在原本京东的强势品类3C数码方面，天猫方面介绍，苹果、华为、联想等品牌增长速度超过3位数，开售1小时内成交额破1亿。吹雪介绍，厨卫品牌科勒目前预售商品件数和买家数量已接近翻番。此外，以博士和西门子为例，?