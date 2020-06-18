京东：截至6月18日15点45分京东物流出库单量超去年全天

直播带货从李佳琦时代到薇娅，再到现在的新进直播网罗永浩，可以说是风生水起。据悉老罗即将联合京东金融搞一场直播，全场都是京东金融 618 分期大促，不容错过。 6 月 5 日晚上 8 点，老罗和大家相约在抖音，来一场“薅羊毛”直播秀。直播间与老罗激情相遇今年，京东金融 618 魔性TVC给足了观众洗脑效应，告诉大家羊毛党的春天要来了， 24 期免息从“毛”薅到“肉”。本次直播还会迎来一位神秘的人物与老罗搭档，广告中三位网红主